Lidl met en vente un vélo électrique à prix cassé

Lidl propose à ses clients un vélo électrique à petit prix – Crédit : Lidl

Ces derniers mois, Lidl a provoqué des cohues en lançant son Monsieur Cuisine Smart, que nous avons d’ailleurs testé ici. L’enseigne de grande distribution a une stratégie désormais bien rodée : lancer des produits tendance à des prix défiant toute concurrence. Elle vient ainsi de récidiver en commercialisant le vélo électrique Zündapp Z801. Habituellement vendu 2099 euros, il est mis en vente au prix très attractif de 899 euros. Soit tout de même une réduction de 57 %.

Pour le moment, il est seulement proposé en Espagne et en Allemagne. Victime de son succès, le vélo est notamment déjà en rupture de stock sur le store espagnol. Mais quid de ses caractéristiques techniques ? Le vélo est propulsé par une batterie de 418 Wh qui offre une autonomie comprise entre 30 et 125 km. Une fourchette large puisque tout dépend du type de parcours, de la vitesse ou encore des conditions météorologiques. Selon le détaillant, il faut cinq heures pour la recharger à bloc en connectant l’appareil à une prise domestique.

Zündapp Z801 : Lidl propose un vélo électrique low cost

Bénéficiant d’une puissance de 250 watts, le Z801 peut atteindre les 25 km/h. L’assistance électrique cessera au-delà de ce seuil légal, laissant au cycliste la possibilité d’aller plus vite grâce à la seule force de ses jambes. Du reste, on constate la présence d’un écran LCD qui donne la possibilité à l’usager d’avoir un œil sur la distance réalisée, l’autonomie et la vitesse tout en ayant la main sur les fonctionnalités d’assistance à la conduite. Équipé de 21 vitesse et d’un système de freinage hydraulique, il est en outre doté d’un dérailleur Tourney et d’un levier de vitesses SL-M315 Rapid Fire.

Outre son cadre haut de 48 centimètres, il affiche 22,7 kilos sur la balance. Par ailleurs, son seuil de résistance s’élève à 120 kg. Qu’on se le dise, le Zündapp Z801 suscite évidement les convoitises en raison de son tarif très agressif. Dans notre guide d’achat des meilleurs vélos électriques, les prix oscillent plutôt entre 2000 et 6000 euros. Espérons qu’il finisse par débarquer dans nos contrées !

Source : Lidl