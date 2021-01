L’impact de Thanos sur la phase 4 du MCU comparé à la crise du coronavirus

La Covid-19 se voit intimement liée au parcours de Thanos dans la phase 4 du MCU. Et la crise sanitaire pourrait trouver encore quelques échos dans les prochaines productions du genre.

Le producteur Kevin Feige pourrait finalement tirer profit de la crise sanitaire dans le développement de ses futures productions. Dans une récente interview, il en vient même à comparer l’impact de Thanos aux retombées directes de la crise mondiale actuelle. La réalité rejoint ainsi peu à peu la fiction, offrant un nouveau degré de lecture possible. L’impact du coronavirus sur le calendrier de sorties du MCU est d’ailleurs plus que jamais d’actualité. Alors entre intrigues et réalité économique, la Covid-19 semble vouloir s’inviter dans le futur des films estampillés Marvel.

Quand Thanos et crise sanitaire se rejoignent – Crédit : Marvel

Comme bon nombre de studios, Marvel a été durement touché par un virus ayant atteint plus de 89 millions de personnes à travers le monde. Ennemi invisible mais virulent, le phénomène pourrait donner des idées aux prochaines intrigues développées par le studio.

Quand la crise sanitaire s’invite dans le MCU

Lors d’un entretien accordé à Variety, Feige a longuement évoqué les effets de la crise sur la ligne créatrice du studio. Selon lui, les séquelles et les traumatismes liés à la crise ne feront que donner du poids au Blip. « Cette expérience a affecté la planète entière. Et elle a désormais un parallèle direct avec ce que les personnages du MCU vivent. Et cela nous a fortement intéressé. Tout cela aura un impact dans bon nombre de projets à venir. Dans le monde réel, les gens parlent de la Covid-19. Dans le MCU, ils parlent du Blip ! » témoigne ainsi le producteur.

Devenue la franchise la plus rentable du cinéma, il est donc logique que le MCU veuille s’approprier cette catastrophe mondiale. Mais le studio devrait changer sa ligne directrice. En 2019, l’auteur Derek Kolstad avait affirmé que l’approche du monde post-Blip ne céderait pas à la noirceur. Les déclarations de Feige pourraient donc changer la donne. En ancrant l’univers du MCU dans les troubles du monde actuel, Feige parviendrait sans doute à susciter l’empathie du public. Les scénaristes pourraient directement s’inspirer de ce que nous avons vécu ou des décisions scientifiques discutables.

D’abord traité de manière plus légère, le Blip pourrait donc dévoiler un tout autre visage. En apportant une gravité plus profonde au phénomène, Feige pourrait vouloir jouer la carte de la pédagogie. Ainsi, il demanderait au public de mener un raisonnement plus profond sur le sujet, en se servant de sa propre expérience liée à la crise mondiale.

La Covid-19 risque de s’inviter dans les intrigues du cinéma d’aujourd’hui. Véritable fléau des temps modernes, le sujet n’en finit plus de défrayer la chronique. Et les sources d’inspirations liées au phénomène pourraient être nombreuses !

