L’iPhone 14 est à moitié prix sur AliExpress !

Chaque année, Apple nous présente un nouvel iPhone qui donne très envie mais qui coûte aussi extrêmement cher puisqu’il faut généralement débourser plus de 1000 euros pour pouvoir se l’offrir. Pour obtenir des prix plus décents, il est possible de choisir le modèle de l’année précédente. Mais même sur ces modèles, les baisses de prix proposés par Apple sont souvent minimes. L’iPhone 14 256 Go est ainsi disponible sur le site officiel pour 999 euros, soit seulement 100 euros de moins que l’iPhone 15 256 Go.

Heureusement, si vous voulez vous offrir un iPhone récent à prix cassé, il reste une solution : AliExpress. Ainsi, l’iPhone 14 256 Go est en vente pour seulement 449,80 euros, soit une baisse de prix de 550 euros ! Comment profiter de cette offre ? C’est très simple. L’iPhone 14 256 Go est en ce moment en vente pour 499,80 euros sur AliExpress. Et si vous rajoutez le code promo TOMSGD50, vous obtenez un rabais supplémentaire de 50 euros.

D’ailleurs, jusqu’au 19 avril,vous bénéficiez de codes promos exclusifs à utiliser sur l’ensemble du site AliExpress et que vous pouvez cumuler avec les promotions en cours :

TOMSGD08 : 8 euros de réduction à partir de 69 euros d'achat

TOMSGD20 : 20 euros de réduction à partir de 169 euros d'achat

iPhone 14 256 Go > 449,80 € chez AliExpress

🤔 Pourquoi choisir un iPhone 14 ?

Depuis plusieurs années maintenant, les nouveaux iPhones ne sont pas une révolution mais plutôt une évolution des modèles précédents. Ainsi, même si l’iPhone 14 n’est pas le dernier smartphone Apple en date, il n’a pas grand-chose à envier à son successeur l’iPhone 15.

Pour l’écran, on profite d’une magnifique dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Certes, le taux de rafraîchissement à 60 Hz est un peu décevant, mais la qualité d’affichage globale reste au top niveau.

L’iPhone 14 tourne avec la puce maison A15 Bionic accompagnée de 6 Go de mémoire vive. Les performances sont excellentes et assurent à l’iPhone 14 encore de très belles années d’utilisation.

En ce qui concerne le module photo, on retrouve un grand angle et un ultra grand angle, tous les deux de 12 Mpx. Comme à son habitude, Apple brille par le rendu final impeccable de ses photos et vidéos. Les clichés sont d’ailleurs de qualité de jour comme de nuit. Certifié IP68, l’iPhone 14 est étanche à l’eau et résistant à la poussière. Enfin, la batterie de 3279 mAh suffit pour obtenir environ une à deux journées d’autonomie.