L’iPhone pliable approche, sa sortie serait programmée pour 2026 ou 2027

L’iPhone pliable, bientôt chez nous ? Alors que le premier smartphone d’Apple avec ce format se fait attendre, une nouvelle information nous parle d’une sortie possible pour 2026 ou 2027.

Concept d’iPhone pliable Crédit : #iOS Beta News / YouTube

Selon The Elec, l’iPhone pliable pourrait arriver en 2026 ou 2027

LG et Samsung seraient à la conception de son écran entre 7 et 8 pouces

Parmi les projets de longue date d’Apple, on retrouve forcément son Apple Car. Mais il ne faut pas oublier le fameux iPhone pliable qui fait régulièrement parler de lui. Selon The Elec, ce smartphone est plus proche que jamais avec un lancement prévu en 2026 ou 2027.

À lire > Apple a imaginé un système pour protéger l’iPhone pliable contre les chutes

L’iPhone pliable arriverait enfin entre vers 2026 et 2027

Selon le média coréen, la firme de Cupertino prévoit un iPhone pliable avec un écran d’une taille comprise entre 7 et 8 pouces. Il s’agira du premier appareil de la firme de Cupertino à posséder un tel format. Pour le moment, Samsung domine le secteur avec son récent Galaxy Z Fold 5 que nous avons pu essayer pour juger de ses qualités.

Mais ne sautons pas trop vite à la conclusion d’un iPhone pliable en préparation. The Elec précise qu’il peut également s’agir d’un écran destiné à une tablette qui remplacerait l’iPad mini. Même si, admettons-le, un tel modèle doté d’un écran entre 7 et 8 pouces n’a que peu de sens.

Sans oublier que l’entreprise prévoit le lancement d’un iPad mini doté d’une dalle OLED pour 2026. Pourquoi Apple lancerait une nouvelle tablette dès 2027 ? En termes de timing, ça ne colle pas. Même si bien évidemment, il faudra attendre confirmation d’Apple pour en savoir plus (ou pas).

Les écrans pliables seraient produits par LG et Samsung

LG et Samsung seraient à la production des écrans pliables de cet hypothétique iPhone pliable. L’an dernier, les sociétés auraient fourni Apple avec des dalles d’une taille entre 6 et 7 pouces. Ce n’est pas tout puisque les entreprises commenceraient à produire des panneaux OLED pour les prochains iPad Pro de 11 et 13 pouces.

Car oui, Apple a beau être en concurrence avec Samsung (un peu moins avec LG), le savoir-faire du constructeur en termes de dalles est vital. L’entreprise coréenne est régulièrement saluée pour la qualité de ses écrans, le nouveau Galaxy S24 Ultra ne déroge pas à la règle. Celle de ses smartphones pliables impressionne également.