Samsung Galaxy Z Fold 5 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur le smartphone pliable sud-coréen

Présenté lors de l’Unpacked 2023, le Galaxy Z Fold 5 est désormais disponible. Bien que le design du smartphone reste quasiment inchangé par rapport au modèle précédent, la nouvelle version gagne en puissance et profite d’une charnière plus robuste, qui ne laisse apparaître aucun espace une fois pliée.

Confronté à une concurrence de plus en plus féroce, entre l’Oppo Find N2 Flip, l’Honor Magic Vs, les prochains OnePlus Fold et Xiaomi Mix Fold 3, ou encore les Honor Magic V2 et Google Pixel Fold qui ne sont pas disponibles en France, le successeur du Galaxy Z Fold 4 conserve toutefois une bonne avance sur ses rivaux ; notamment grâce à la réputation de sa marque, qui s’est consolidée année après année.

Date de sortie, prix, nouveautés, caractéristiques techniques, logiciel, nous avons réuni sur cette page tout ce qu’il y a à savoir concernant le Samsung Galaxy Z Fold 5.

📅 Depuis quand est sorti le Galaxy Z Fold 5 ?

Le Galaxy Z Fold 5 est disponible depuis le 11 août 2023, à l’instar de tous les autres produits dévoilés à l’occasion de l’Unpacked, la conférence annuelle de Samsung.

Tandis que la marque sud-coréenne a pour habitude de présenter ses nouveaux smartphones pliables en août, elle a cette année choisi de dévoiler son Galaxy Z Fold 5 le 26 juillet. Le leader mondial des ventes de smartphones a également présenté son Galaxy Z Flip 5, ainsi que ses tablettes Galaxy Tab S9, et ses montres connectées Galaxy Watch 6.

💰 Quel est le prix du Galaxy Z Fold 5 ?

Il faut débourser plus que l’année dernière pour acquérir le Samsung Galaxy Z Fold 5. Ce dernier, qui se décline en trois versions, est commercialisé aux tarifs suivants :

256 Go de stockage pour 1 899 €

de stockage pour 512 Go de stockage pour 2 039 €

de stockage pour 1 To de stockage pour 2 279 €

Pour les fêtes de fin d’année, Samsung double le stockage de votre Galaxy Z Fold 5. Ce qui signifie que vous pouvez obtenir le modèle 512 Go au prix de la version 256 Go, et que le modèle 1 To vous revient au prix du modèle 512 Go. Par ailleurs et jusqu’au 27 décembre, Samsung vous rembourse 200 € pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 5. Enfin, vous pouvez bénéficier d’un bonus de 150 € sur la valeur de reprise de votre ancien appareil, jusqu’au 31 décembre.

Galaxy Z Fold 5 ©Samsung

🔎 Récapitulatif de la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 5

Avant d’aborder plus en détail les caractéristiques du dernier smartphone pliable sud-coréen, ce petit récapitulatif va vous permettre de visualiser d’un simple coup d’œil ce que le Galaxy Z Fold 5 a dans le ventre.

Dimensions du smartphone plié / déplié 154.9 x 67.1 x 13.4 mm / 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Poids 253 g Écran interne AMOLED – 7,6″ – 1 à 120 Hz – QXGA+ – 2176 x 1812 px Écran externe AMOLED – 6,2″ – 48 à 120 Hz – HD+ – 2316 x 904 px Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy Mémoire vive (RAM) 12 Go Capacité de stockage 256, 512 Go ou 1 To Appareils photo à l’arrière 50 + 12 + 12 Mpx Caméra à selfies interne / externe 4 Mpx / 10 Mpx Capacité de la batterie / puissance de charge 4400 mAh / 25 W Certification d’étanchéité IPX8 Coloris Bleu, noir, crème Coloris exclusifs Samsung Argent, cobalt

🆕 Quelles sont les nouveautés concernant le design du Galaxy Z Fold 5 ?

Le design du Galaxy Z Fold 5 n’évolue pas outre mesure, à l’exception du flash à l’arrière qui se situe désormais à droite du capteur photo le plus haut ; tandis qu’il se trouvait tout en bas sur le précédent modèle. On note toutefois l’apparition de quelques nouveautés appréciables, à l’instar du nouveau système de charnière en « goutte d’eau », bien plus robuste que celle de la version précédente.

Samsung affirme que cette nouvelle charnière peut supporter environ 300 000 opérations d’ouverture et de fermeture avant de rendre l’âme, contre 200 000 sur le modèle précédent. Par ailleurs, cette dernière permet au smartphone pliable de se refermer complètement sur lui-même sans laisser le moindre d’espace, contrairement à la génération précédente.

L’autre avantage de ce type de charnière, est qu’il offre une pliure plus discrète lorsque le smartphone est déplié. Le smartphone profite également de la certification IPX8, qui le rend étanche à l’eau. Il n’est en revanche toujours pas étanche à la poussière ; ce que Samsung prévoit de rectifier sur la prochaine génération.

Le smartphone est plus fin et plus léger que le modèle précédent :

Dimensions du smartphone déplié : 154.9 x 129.9 x 6.1 mm (contre 155.1 x 130.1 x 6.3 mm)

: (contre 155.1 x 130.1 x 6.3 mm) Dimensions du smartphone plié : 154.9 x 67.1 x 13.4 mm (contre 155.1 x 67.1 x 15.8 mm)

: (contre 155.1 x 67.1 x 15.8 mm) Poids : 253 g (contre 263 g)

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 se décline en plusieurs coloris : noir, crème et bleu. Les coloris argent et cobalt sont également disponibles en exclusivité chez Samsung.

📱 Quels écrans pour le Galaxy Z Fold 5 ?

La taille des écrans intégrés sur le Galaxy Z Fold 5 ne change pas par rapport au précédent modèle. En effet, le smartphone pliable de Samsung est toujours équipé d’un écran interne de 7,6 pouces de diagonale, qui propose une définition en QXGA+. Par ailleurs, l’écran externe affiche toujours une diagonale de 6,2 pouces à la définition HD+.

Les deux écrans bénéficient bien évidemment toujours de la technologie AMOLED, ainsi que d’une fréquence de rafraîchissement variable grâce à la technologie LTPO. Tandis que l’écran principal profite d’un taux variable entre 1 et 120 Hz, l’écran secondaire peut quant à lui faire varier sa fréquence de 48 Hz à 120 Hz.

Samsung a cependant boosté la luminosité des dalles de son smartphone, qui atteint désormais 1 750 nits au maximum. L’écran externe est par ailleurs doté d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, qui garantit une meilleure protection contre d’éventuels chocs et rayures.

⚙️ Quelles sont les performances du Galaxy Z Fold 5 ?

Le nouveau Galaxy Z Fold propose des performances de tout premier ordre, aussi bien en multitâche qu’en jeu, grâce à la présence d’une version modifiée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Cette déclinaison, gravée en 4 nm et optimisée pour les smartphones Galaxy, a déjà fait ses preuves sur la gamme Galaxy S23.

Pour le reste, le Galaxy Z Fold 5 profite toujours de 12 Go de RAM. Afin de s’adapter aux besoins de chacun, le smartphone est par ailleurs proposé en trois déclinaisons différentes, offrant au choix 256 Go, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage, via la technologie UFS 4.0 ; qui offre des débits de transferts impressionnants.

Le smartphone pliable premium de Samsung est par ailleurs compatible avec la fonction DeX, qui lui permet de se connecter sans-fil à un écran externe. Il dispose également d’un port USB-C 3.2, qui autorise une connexion filaire via un câble USB compatible.

🔋 Quelle autonomie pour le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Si l’autonomie était un point assez décevant sur le Galaxy Z Fold 4, la nouvelle version du smartphone pliant de Samsung n’évolue pas trop de ce côté-là. En effet, le smartphone est toujours équipé d’une batterie de 4400 mAh. Samsung promet toutefois une heure d’autonomie supplémentaire par rapport au modèle précédent, avec jusqu’à 21 heures de lecture vidéo et 73 heures de lecture audio.

Concernant la puissance de charge du Galaxy Z Fold 5, cette dernière est également toujours bridée à 25 W en filaire. Le smartphone supporte par ailleurs la charge sans-fil jusqu’à 11 W, ainsi que la charge sans-fil inversée à 4,5 W.

📸 Samsung Galaxy Z Fold 5 : quel équipement en photo ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 conserve les spécifications de son prédécesseur pour la photo. En effet, il bénéficie toujours d’un triple capteur arrière composé comme suit :

Capteur grand-angle de 50 Mpx (Samsung ISOCELL GN3)

(Samsung ISOCELL GN3) Capteur ultra grand-angle de 12 Mpx

Téléobjectif x3 de 10 Mpx

Pour ce qui est des selfies, le Galaxy Z Fold 5 propose deux caméras frontales. En effet, l’écran externe accueille un appareil photo de 12 Mpx, tandis que l’écran interne profite d’une caméra de 4 Mpx. Le smartphone pliable de Samsung est par ailleurs à même de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, ainsi qu’en 4K à 60 FPS.

🖊️ Samsung Galaxy Z Fold 5 : un stylet S Pen est-il inclus ?

À l’instar des précédentes générations depuis le Z Fold 3, mais aussi du Galaxy S23 Ultra et de l’ancienne gamme Note, le Galaxy Z Fold 5 est compatible avec le S Pen, le stylet de Samsung. Il est toutefois nécessaire de se procurer cet accessoire en parallèle, puisqu’il n‘est pas inclus avec le smartphone.

Le S Pen permet de prendre des notes ou de dessiner de manière intuitive. Il offre également la possibilité de prendre des photos à distance ou encore de changer de musique, grâce à son bouton. Proposé à 59,90 €, le nouveau S Pen Fold Edition a la particularité d’être 40 % plus fin que les autres modèles.

À défaut d’avoir prévu un rangement pour le S Pen, Samsung propose une coque avec un emplacement spécialement dédié au S Pen, pour les aficionados du stylet. Cette dernière est proposée au prix de 99,90 €.

Selon le média coréen ET News, Samsung avait pour ambition d’ajouter un rangement pour le S Pen sur son smartphone pliable. Cependant, le constructeur aurait dû complètement revoir la conception de son smartphone pour intégrer un tel emplacement. Ce qui ne lui aurait probablement pas non plus permis de proposer un design plus fin.

🤖 Quelle version d’Android pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Le Galaxy Z Fold 5 profite de la surcouche maison de Samsung One UI 5.1.1, basée sur Android 13. Cette version propose une interface fluide, personnalisable et facile à prendre en main. Elle a par ailleurs été pensée pour exploiter pleinement la surface de l’écran pliable du smartphone. En effet, l’interface s’adapte par exemple de manière automatique en fonction de la position de l’écran, qu’il soit ouvert, fermé ou en mode Flex.

L’écran interne est particulièrement adapté au multitâche, et permet toujours d’afficher jusqu’à trois fenêtres en même temps, redimensionnables au besoin. La barre des tâches est également toujours présente et contribue à rendre l’expérience la plus intuitive possible.

Samsung a par ailleurs annoncé que son smartphone haut de gamme bénéficiera de quatre ans de suivi logiciel et cinq ans de patchs de sécurité. Le Galaxy Z Fold 5 profitera bien évidemment de la prochaine mise à niveau majeure : Android 14, dont la version finale arrivera d’ici peu.

