L’iPhone rafle la mise : voici les 10 smartphones les plus vendus en 2023

L’année 2023 a été marquée par une domination sans précédent d’Apple sur le marché des smartphones. En effet, 7 des 10 modèles les plus vendus étaient des iPhone, confirmant la position de leader de la marque à la pomme. Samsung s’est adjugé les 3 places restantes avec ses modèles Galaxy A, démontrant la mainmise de ces deux géants sur le secteur.

En 2023, 7 smartphones vendus sur 10 étaient des iPhone

L’iPhone 14, véritable star de l’année, s’est hissé en tête du classement, porté par un succès important aux États-Unis et en Chine. Ce modèle représente 19 % des ventes totales d’iPhone en 2023, un chiffre en baisse par rapport à l’iPhone 13 en 2022 (28 %). L’iPhone 15 Pro Max a quant à lui été le smartphone le plus vendu lors du dernier trimestre 2023, confirmant l’attractivité des modèles haut de gamme d’Apple.

Le marché indien a joué un rôle crucial dans la croissance d’Apple et Samsung. En effet, l’Inde est devenue le cinquième marché de smartphones à dépasser les 10 millions d’iPhone vendus sur une seule année. L’iPhone 13 y a réalisé d’excellentes performances, tout comme au Japon, où les promotions des opérateurs ont stimulé les ventes.

Voici donc le top 10 des smartphones les plus vendus en 2023 :

iPhone 14 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Galaxy A14 5G Galaxy A04e Galaxy A14 4G

Samsung a tiré son épingle du jeu grâce à sa série Galaxy A, positionnée sur le segment économique. Le Galaxy A14 5G a notamment enregistré des chiffres élevés aux États-Unis et en Inde, devenant même le smartphone le plus vendu dans ce dernier pays en 2023.

Pour 2024, Counterpoint Research prédit que les 10 smartphones les plus vendus représenteront une part encore plus importante des ventes totales. L’analyste s’attend également à voir des marques chinoises faire leur entrée dans le classement, et à ce que le top 10 reflète la tendance croissante vers les modèles 5G.