Galaxy OneUI 6.1 : la mise à jour est disponible pour de nombreux anciens smartphones, il était temps

Samsung déploie One UI 6.1 sur ses smartphones Galaxy S21, S22, Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 3 et Z Fold 4, apportant ainsi l’intelligence artificielle Galaxy AI à un large éventail d’appareils. Elle vient tout juste d’être déployée en Corée du Sud, mais le sera d’ici quelques heures ou jours en France.

Samsung frappe fort en déployant One UI 6.1 sur une multitude de ses appareils phares : les Galaxy S22, S21, Z Flip 4, Z Flip 3, Z Fold 4 et Z Fold 3. Attention cependant, pour le moment la mise à jour semble réservée à la Corée du Sud. Pas d’inquiétude pour autant, Samsung a l’habitude de proposer rapidement ses mises à jour à l’international.

One UI 6.1 : Samsung dote ses Galaxy S, Z Flip et Z Fold de l’intelligence artificielle Galaxy AI

Le point positif, et inattendu, c’est que les fonctionnalités Galaxy AI, initialement prévues pour les derniers nés Galaxy S24 sortis en janvier, s’étendront non seulement aux Galaxy S22, Z Flip 4 et Z Fold 4 comme prévu, mais aussi à une partie des anciens modèles Galaxy S21, Z Flip 3 et Z Fold 3.

Cette excellente nouvelle permet à Samsung d’envisager sereinement son objectif d’atteindre plus de 100 millions d’appareils équipés de Galaxy AI d’ici la fin de l’année. On prend en compte, bien sûr, les lancements à venir des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, ainsi que la série déjà couronnée de succès des Galaxy S24.

Si la série Galaxy S21 ne profite pour l’instant que de la fonctionnalité Entourer pour chercher (qui permet de rechercher du contenu en entourant du doigt une zone spécifique de l’écran), ce n’est pas négligeable. C’est d’ailleurs la fonction la plus mise en avant du pack Galaxy AI. Le Galaxy Z Flip 3 se retrouve dans la même situation.

Étonnamment, le Galaxy Fold 3 bénéficie d’un traitement de faveur : fonds d’écran générés par l’IA, résumé de pages web et de notes, modèles automatiques dans Samsung Notes, traduction en direct, suggestions d’édition d’images, édition assistée par l’IA, mode interprète et transcription vocale dans l’enregistreur audio.

Les Galaxy S22, Z Fold 4 et Z Flip 4 recevront quant à eux l’intégralité des fonctionnalités Galaxy AI, dissipant ainsi le doute qui planait il y a quelques mois. Samsung a finalement choisi la satisfaction de ses clients.

Source : Samsung