Loki : Marvel a refusé que le scénariste développe davantage le passé de Sylvie

Marvel aurait posé son veto pour que le scénariste Eric Martin aborde le passé de Sylvie dans le second épisode de Loki.

C’est sans doute l’un des personnages phares de la série Loki. Mais finalement, de nombreuses zones d’ombres planent au-dessus de Sylvie. Impossible d’en apprendre davantage sur le passé mystérieux de la jeune femme. Pourtant, le scénariste Eric Martin avait en tête de développer l’histoire de cette dernière. En cause, le refus catégorique de Marvel, préférant que la série se concentre uniquement sur son héros. Cette révélation vient d’être faite sur Twitter, après un jeu de questions/réponses avec les fans du programme.

Loki : le passé de Sylvie reste mystérieux – Crédit : Marvel Studios

Ainsi, le second épisode de la série aurait du explorer les méandres du passé de Sylvie, pour lui donner encore plus de consistante. Mais quand Marvel dit non, impossible d’aller à l’encontre des ordres de la direction des studios.

Loki : Le passé de Sylvie reste inexploré

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont demandé à Martin s’il avait du faire face à des demandes spécifiques de la part de l’équipe créative. Sans détour, le réalisateur est allé droit au but, révélant cette information de taille. « Nous avions écrit un second épisode bien diffèrent. Celui-ci montrait combien Sylvie avait influé sur la chronologie. Mais ils ont voulu que la série reste à tout prix centré sur Loki » confie ainsi Martin.

Ce n’est pourtant pas la première fois que Marvel « censure » le travail du scénariste. En effet, le studio a exigé qu’une scène opposant Loki à Frog Thor soit retirée. Nous avons simplement compris plus tard que Sylvie a été privée de sa chronologie par la TVA, réussissant finalement à échapper à leurs griffes. Mais tout n’est pas encore perdu. Avec une saison 2 confirmée, Loki pourrait sans doute offrir une plus large place au parcours de Sylvie dans les prochains épisodes.

La prochaine saison devrait également se pencher sur l’avenir possible de la relation Loki / Sylvie. Même si leur baiser final à l’écran sonne comme un adieu. La réalisatrice du programme a elle-même confirmé ce ressenti sur la situation. « J’ai l’impression que ce baiser est un adieu de Sylvie. Et c’est douloureux. Elle s’accroche au TemPad, mais je ne pense pas que ce ne soit pas un baiser sérieux pour elle » annonce ainsi cette dernière. Impossible donc pour l’heure d’en savoir davantage sur le futur du « couple ».

Source : CBR