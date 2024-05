Tomb Raider : une série TV est en production, avec une scénariste géniale aux commandes

Une série Tomb Raider est bien en préparation ! Après plus d’un an de rumeurs autour de l’adaptation des aventures de Lara Croft à la TV, Amazon annonçait hier officiellement la production, avec une scénariste réputée aux commandes du projet.

Crédit : Crystal Dynamics

C’est un véritable renouveau de Tomb Raider qui peut s’observer depuis quelques temps, notamment avec la sortie de la collection Tomb Raider I-III remastérisée, qui faisait scandale dernièrement. C’est maintenant la production d’une série TV qui est officiellement lancée chez Amazon. Après plus d’un an de rumeurs, la nouvelle se confirme enfin, avec une scénariste de renommée aux commandes .

Amazon va produire une série Tomb Raider avec Phoebe Waller-Bridge

Cela faisait plus d’un que la rumeur tournait autour de la production d’une série Tomb Raider. En janvier de la même année, The Hollywood Reporter affirmait qu’une série live-action sur Lara Croft était prévue chez Amazon et que cette série serait écrite par Phoebe Waller-Bridge. Plus d’un an après, il s’avère que les informations du média étaient tout à fait exactes.

Phoebe Waller-Bridge est plus connue pour avoir écrit et joué dans Fleabag (2016-2019). La série a été saluée par la critique aussi bien que par le public, recevant de nombreuses récompenses. Elle a également produit l’excellente série Killing Eve (2018-2022) et travaillé sur le film Solo: A Star Wars Story (2018). À propos de la nouvelle série Tomb Raider, la scénariste déclare dans les pages de Deadline : “Si je pouvais dire à l’adolescente que j’étais ce qui est en train de se passer, elle exploserait“. L’enthousiasme est palpable.

Toujours selon le même média, l’annonce de cette série s’est faite lors de l’événement Upfront d’Amazon qui se tenait mardi à New York. Jen Salke, directrice d’Amazon Studios et de MGM Studios, aurait déclaré que la série sera “épique” et verra Lara Croft parcourir l’entièreté du globe. En revanche, elle n’a donné aucune date ou fenêtre de sortie, ni d’informations sur le choix du casting.

Outre cette série TV, Amazon doit sortir prochainement un nouveau jeu Tomb Raider qui se déroulera en Inde, le géant du e-commerce / divertissement s’étant payé les droits de la licence. Ce ne sont pas les seuls projets autour de Lara Croft actuellement en préparation. En effet, si la série tout juste annoncée sera tournée en prises de vue réelles, un dessin animé est aussi prévu chez Netflix. Cet animé devrait sortir plus tard dans l’année. Une première bande-annonce est déjà disponible (ci-dessous).