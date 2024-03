L’outil Entourer pour chercher arrive enfin sur d’autres smartphones Galaxy et Pixel

Lors de la présentation du Galaxy S24, Samsung a insisté sur Galaxy AI, un panel de fonctionnalités assistées par l’IA. Parmi elles, on retrouve notamment l’outil Circle to Search (Entourer pour chercher). Alimenté par Google, celui-ci permet de faire des recherches sur un élément précis (texte, image) en l’entourant simplement avec votre doigt. La fonction peut reconnaître des objets, des animaux et même des lieux.

Bonne nouvelle, elle ne se cantonne plus aux S24. Introduite sur les Pixel 8 fin janvier puis sur les Pixel 7 début mars, l’option arrive désormais sur davantage de références. Du côté de Samsung, Circle to Search débarque ainsi sur les Galaxy S23 et les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 via la mise à jour One UI 6.1. Pour rappel, cette dernière a commencé son déploiement ce jeudi 28 mars.

Circle to Search débarque sur les Galaxy S23 et les Pixel 6

Du côté des smartphones de Google, la fonctionnalité s’invite désormais sur les Pixel 6 et 6 Pro, le Pixel 6a et le Pixel 7a. Elle sera en outre “bientôt disponible” sur le Pixel Fold et la Pixel Tablet, rapporte Android Police. Vous l’aurez compris, Google est bien décidé à convertir un maximum d’utilisateurs à sa fonctionnalité de recherche. On ignore toutefois si cette dernière s’invitera sur d’autres marques à l’avenir.

Autre information intéressante, Circle to Search va s’équiper d’une fonctionnalité de traduction bienvenue. Vous pouviez déjà traduire le texte apparaissant sur des images mais cette nouvelle option permettra d’accélérer la processus. Après avoir activé la recherche, un nouveau bouton apparaîtra à côté de la barre de saisie. En l’actionnant, vous traduirez instantanément le contenu affiché à l’écran dans la langue de votre choix.

Pratique pour traduire rapidement l’entièreté d’un menu comme dans l’exemple ci-dessous. Si vous recevez fréquemment des documents écrits dans une langue étrangère, pouvoir traduire en une manipulation tout ce qui s’affiche à l’écran vous permettra de gagner un temps précieux.