Google Messages : l’envoi de photos en haute résolution arrive enfin, le RCS s’améliore

On le sait tous, envoyer des photos par SMS relève parfois du parcours du combattant. Compressées, floues, pixelisées, les images perdent de temps en temps de leur superbe. Heureusement, le protocole RCS (Rich Communication Services) promettait de changer la donne en permettant le partage de photos et vidéos en haute résolution.

Le problème, c’est que Google Messages, qui reste l’application de messagerie par défaut sur Android, compresse fortement les images envoyées par RCS, limitant leur définition et gâchant un peu l’expérience. Mais cette situation pourrait bientôt prendre fin : en effet, des indices découverts dans la dernière mise à jour de Google Messages suggèrent que Google s’apprête à lever cette limitation.

Vers une hausse de la limite de compression pour Google Messages

Concrètement, l’application pourrait permettre d’envoyer des photos avec une résolution allant jusqu’à 8192 pixels de largeur et de hauteur, contre 2048 pixels actuellement. La qualité JPEG serait également améliorée, passant d’un maximum de 75 à 100.

Ce changement, s’il est confirmé, se traduirait par une nette amélioration de la qualité des photos partagées par RCS. Les images devraient être plus nettes et plus fidèles à la réalité. On ne serait toutefois pas encore au niveau de certains concurrents comme WhatsApp, qui propose de partager les images en HD ou en résolution originale.

De plus, l’option « Envoyer les photos plus rapidement » compresserait toujours les images, mais à un degré moindre (2048 pixels et qualité JPEG de 90). L’envoi de photos en Ultra HDR via RCS ne bougera pas en revanche.

Un problème propre à Google Messages

Autre point important : cette compression excessive semble être un problème propre à Google Messages. En effet, d’autres applications de messagerie (comme Samsung Messages) n’appliquent pas une telle compression aux photos envoyées par RCS. De même, des tests ont montré qu’il était possible d’échanger des photos en haute résolution par RCS entre un appareil Android et un iPhone.

On ignore pourquoi Google compresse autant les images, d’autant plus qu’aucune limitation technique ne semble justifier cela. En attendant que Google déploie cette nouvelle limite de taille pour les images, il existe une solution alternative pour partager des photos en haute résolution sur RCS : utiliser une autre application de messagerie compatible, comme Samsung Messages ou Google Duo.

Source : Android Authority