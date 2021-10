MacBook Pro : l’encoche est un « moyen intelligent » de donner plus d’espace aux utilisateurs, selon Apple

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 lancés la semaine dernière avec les puces M1 Pro et M1 Max ont une particularité controversée au niveau de leur design. Ce sont les premiers ordinateurs d’Apple à accueillir une encoche comme celle que l’on retrouve sur les iPhone depuis plusieurs années.

L’encoche du nouvel iPhone 13 est plus discrète que sur les précédents modèles comme nous l’avons vu dans notre test, mais elle est toujours présente. Du côté du MacBook Pro, l’encoche a permis de réduire de 24 % les bordures sur les côtés par rapport aux précédents MacBook Pro. Désormais, les bordures ne mesurent plus que 3,5 mm sur les côtés de l’écran. Sur la partie supérieure, les bordures sont 60 % plus fines et mesurent aussi 3,5 mm.

L’encoche du MacBook Pro ne fait pas l’unanimité, mais Apple la trouve indispensable

Personne ne s’attendait à voir une encoche sur le MacBook Pro jusqu’à ce qu’une fuite de dernière minute l’annonce. Néanmoins, cette encoche ne plaît pas à tous les utilisateurs. Elle est nécessaire d’un point de vue technique pour réduire les bordures tout en conservant la webcam.

Quoi qu’il en soit, Apple a défendu cette décision. La responsable de la gamme de produits Mac et l’une des présentatrices de la keynote la semaine dernière, Shruti Haldea, a donné plus d’explications lors d’une interview accordée au podcast Same Brain.

Selon Shruti Haldea, « ce que nous avons fait, c’est que nous avons en fait rendu l’écran plus grand […] C’est donc un moyen très intelligent de vous donner plus d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez cette fenêtre 16:10 et c’est génial ». De plus, les utilisateurs pourront rendre l’encoche plus discrète avec macOS. Par exemple, le mode sombre du système d’exploitation la rend moins visible.

En mode plein écran, les applications macOS ajoutent une fine bordure noire en haut de l’écran qui est de la même épaisseur que l’encoche. Les développeurs pourront aussi choisir d’afficher le contenu de leurs applications de chaque côté de l’encoche. En tout cas, l’encoche pourrait bien devenir une fonctionnalité endémique des MacBook. L’année prochaine, le MacBook Air M2 se mettrait aussi à l’encoche avec des bordures blanches très fines.

