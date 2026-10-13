MacBook : voici comment gagner 5 heures d’autonomie facilement

Apple lance une campagne pour vanter les mérites de Safari face à Chrome. La pomme s’attarde notamment sur l’autonomie accrue qu’offrirait son navigateur sur MacBook par rapport à celui de Google.

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Safari est le deuxième navigateur le plus utilisé au monde, bénéficiant de 18,27 % de parts de marché, selon les dernières données de StatCounter. Il reste toutefois largement distancé par Google Chrome (66,36 % de parts de marché). Pour réduire l’écart avec son rival, Apple a lancé une campagne baptisée “Passez à Safari”. La pomme y vante les mérites de son navigateur maison en le comparant directement à Chrome, notamment sur l’autonomie.

En l’occurrence, Safari a permis de visionner des vidéos en streaming jusqu’à 5 heures de plus que Google Chrome sur une seule charge. Les tests ont été réalisés en août sur des MacBook Air 15 pouces propulsés par la puce Apple M5, 16 Go de mémoire unifiée, un SSD de 512 Go. Tournant sous la version préliminaire de macOS Golden Gate, les systèmes testés étaient connectés à un réseau Wi-Fi WPA2 et fonctionnaient sur batterie.

MacBook : Apple promet une meilleure autonomie avec Safari

La luminosité de l’écran était réglée sur 8 crans et le rétroéclairage du clavier était désactivé. La lecture vidéo en streaming a été testée avec des contenus en 1080p sur les versions préliminaires de Safari 27.0 et Chrome v151.0.7922.76. Vous l’aurez compris, ces chiffres proviennent de tests réalisés dans des conditions précises. L’autonomie réelle peut donc varier en fonction de vos usages, de votre configuration et du modèle de MacBook que vous possédez.

À l’heure du travail nomade, quelques heures de batterie supplémentaires ne sont toutefois pas négligeables. Rien ne vous empêche donc de tester Safari pour vérifier s’il se montre réellement moins énergivore que Chrome sur votre MacBook. “Safari est conçu pour fonctionner sur vos appareils Apple. Il est optimisé pour tirer le meilleur parti de l’autonomie de votre batterie et vous offrir une puissance durable”, assure la firme de Cupertino.