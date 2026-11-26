Sony a dévoilé les jeux mensuels qui clôtureront l’année des abonnés PlayStation Plus. Au programme : un remake de skate très attendu, un jeu de combat au succès phénoménal et une pépite d’horreur à jouer toutes lumières allumées. Les amateurs de cadeaux de Noël risquent pourtant de rester un peu sur leur faim.

Les trois jeux du mois de décembre attendent les abonnés PlayStation Plus dès le 1er décembre. © Shutterstock

Sony a annoncé mercredi 25 novembre les trois jeux du mois du PlayStation Plus de décembre : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Dragon Ball Xenoverse 2 et Amnesia: The Bunker. Tous les abonnés, formule Essential comprise, pourront les ajouter à leur bibliothèque du mardi 1er décembre au lundi 4 janvier. Une fois récupérés, ils restent jouables tant que l’abonnement est actif.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, la tête d’affiche

Sorti en juillet 2025, ce remake arrive dans sa Cross-Gen Edition, jouable sur PS5 comme sur PS4. Les skateparks mythiques des deux épisodes ont été reconstruits en 4K, avec des objectifs revus et les fameuses sessions de deux minutes. Les modes Create-A-Skater et Create-A-Park s’étoffent, et l’on peut désormais créer ses propres défis pour les partager avec ses amis.

Xenoverse 2 et Amnesia complètent le trio

Sur PS5 et PS4, Dragon Ball Xenoverse 2 vous fait façonner votre propre guerrier avant de le lâcher dans Conton City. Les figures cultes de la saga y jouent les mentors, et le multijoueur en ligne propose des duels ainsi que des raids coopératifs contre des ennemis gigantesques.

Amnesia: The Bunker, disponible uniquement sur PS4, est signé par les créateurs de SOMA. Vous y incarnez Henri Clément, un soldat français prisonnier d’un bunker de la Grande Guerre, avec une seule balle dans son revolver. Votre lampe dynamo grince à chaque recharge, et la créature qui rôde réagit au moindre bruit.

Pas de cadeau de Noël bonus cette année

En décembre 2025, Sony avait offert cinq jeux au lieu de trois. Cette fois, la sélection reste classique. Pensez aussi à récupérer Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered et Monster Train 2 avant le lundi 30 novembre. Pour faire le point sur les formules et leurs tarifs, consultez notre guide pour tout savoir sur l’abonnement PlayStation Plus.

Source : PlayStation Blog