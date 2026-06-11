Fin d’uBlock Origin sur Chrome : voici la meilleure solution de repli

La transition de Google Chrome vers Manifest V3 a sonné le glas de l’extension uBlock Origin. Heureusement, d’autres navigateurs continuent de prendre en charge le bloqueur de publicités de référence.

Malgré l’avènement du cadre Manifest V3 sur Chrome, il restait encore quelques techniques permettant de prolonger artificiellement la prise en charge des extensions Manifest V2 dont uBlock Origin. Mais les prochaines moutures du navigateur vont acter la disparition des derniers mécanismes de contournement.

À partir de Chrome 150, Google retirera le flag ExtensionManifestV2Disabled. Puis Chrome 151 éliminera les derniers leviers restants (politique ExtensionManifestV2Availability, option AllowLegacyMV2Extensions et bidouillage du registre Windows). Résultat des courses, uBlock Origin ne sera bientôt plus disponible sur le navigateur de Google.

Orpheline de l’API webRequest, qui lui permettait de bloquer efficacement les publicités en filtrant n’importe quelle requête réseau, l’extension se heurte désormais au cadre nettement plus restrictif imposé par l’API DeclarativeNetRequest.

uBlock Origin reste pleinement fonctionnel sur Firefox

Il reste toutefois possible de continuer à bénéficier de ses capacités avancées de blocage. Pour ce faire, il faudra délaisser Google Chrome au profit d’un autre navigateur comme Firefox, qui prend encore en charge le support de Manifest V2. Si vous rechignez à faire le grand saut, sachez que la migration n’a rien de sorcier. Avec Firefox, vous pouvez importer en quelques clics vos mots de passe, favoris, historique et données de remplissage automatique depuis Chrome.

Intuitif, fluide et doté de plusieurs fonctions pratiques comme un VPN gratuit, il vous permettra en outre de bénéficier de la version complète d’uBlock Origin. J’utilise cette extension depuis plusieurs années sur Firefox et je peux vous confirmer que le blocage des publicités est particulièrement efficace, notamment sur YouTube.

uBlock Origin sur Firefox © Tom’s Guide

“Firefox a déclaré n’avoir aucun projet de suppression du framework MV2 et uBO continuera de bénéficier d’une prise en charge complète sur ce navigateur”, rassure RraaLL, contributeur actif du projet uBlock Origin, dans un post récent sur Reddit. “Nous ne prévoyons pas d’abandonner les extensions MV2. Cela garantira que certains types d’extensions, comme les bloqueurs de publicités, continuent de fonctionner de manière optimale dans Firefox”, confirme un porte-parole du navigateur sur le fil.

Quelles alternatives ?

Quant aux autres navigateurs, ceux reposant sur Chromium – comme Edge, Opera, Brave ou Vivaldi – suivent globalement la transition imposée par Google vers Manifest V3, ce qui entraîne progressivement la disparition du support des extensions MV2. Il est encore possible d’opter pour Brave et Vivaldi qui sont toujours compatibles avec uBlock Origin, du moins jusqu’à nouvel ordre.

Si vous souhaitez absolument rester sur Chrome, vous pouvez jeter votre dévolu sur un autre adblocker comme AdGuard, Ghostery ou Adblock Plus. En revanche, nous vous déconseillons de vous tourner vers uBlock Origin Lite, malgré sa disponibilité sur Chrome. Construite pour Manifest V3, cette extension souffre de limitations qui l’empêchent d’être aussi performante que sa grande sœur.