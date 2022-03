macOS 12.3 : méfiez-vous de la dernière mise à jour !

MacBook Pro – Crédit : Anthony Choren / Unsplash

Décidément, le nouveau système d’exploitation des Mac peut entraîner des dysfonctionnements très problématiques. Souvenez-vous, certains MacBook avaient dû composer avec des fuites de mémoire à la suite de l’installation de macOS Monterey. De quoi impacter profondément les performances de la machine.

Ce mois-ci, Apple a sorti la troisième itération de son système nommée macOS 12.3. Celle-ci donne accès à la très attendue « Commande Universelle », laquelle permettant de jongler facilement entre un Mac et un iPad via le combo souris-clavier. Néanmoins, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes à la suite de l’installation.

macOS 12.3 : le changement de la carte-mère à l’origine du bug

En l’occurrence, leur Mac redémarre indéfiniment. Des messages d’erreur peuvent également surgir sur l’écran, la mise à jour échouant à s’installer. Autre cas de figure, la machine est dans l’incapacité de se lancer. D’après les témoignages des utilisateurs, ce sont visiblement les MacBook Pro M1 14 et 16 pouces qui sont concernés. « Il existe un bug du micrologiciel dans Mac OS 12.3 qui rend la mise à jour impossible à installer sur tout MacBook Pro 14 ou 16 pouces 2021 dont la carte mère a été remplacée », peut-on notamment lire.

Si votre Mac ne se lance plus après la mise à jour, il est conseillé de le restaurer en mode DFU. Sauf que pour ce faire, vous aurez besoin d’un second Mac compatible, un impératif de poids. Qui plus est, la mise à niveau vers macOS 12.3 risque quoi qu’il en soit d’être bloquée, comme le souligne cet utilisateur : « Je ne peux en aucun cas installer macOS 12.3 : mise à niveau directe, installation via l’App Store, mode de récupération, restauration DFU, tout a échoué. Toutes les versions antérieures à macOS 12.3 fonctionnent ».

L’autre solution consiste à amener sa machine dans un Apple Store pour obtenir de l’aide. Les techniciens changeront alors logiquement la carte-mère défectueuse par une nouvelle carte. De quoi pousser les utilisateurs dans une boucle sans fin, le changement de carte étant à l’origine du bug de macOS 12.3. Les usagers espèrent qu’Apple mettra rapidement au point un correctif.

