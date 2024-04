Manette Xbox : Microsoft corrige enfin l’un de ses défauts notoires

© Envato

Quand il ne s’affaire pas à bloquer les manettes et accessoires Xbox non officiels, Microsoft prend le temps de peaufiner son matériel existant. Des mises à jour qui permettent de résoudre des dysfonctionnements persistants comme le problème de déconnexion des manettes corrigé en 2021. Les contrôleurs reçoivent en outre diverses améliorations qui leur permettent de mieux fonctionner avec les consoles, les PC et les appareils tiers.

Justement, Microsoft a mis à jour le micrologiciel de la manette officielle des Xbox Series. Le géant a notamment corrigé un problème épineux qui n’avait toujours pas été réglé : la déconnexion intempestive des casques filaires en pleine partie.

Le correctif a été livré dans la version 5.21.3237.0 du firmware. Pour le moment, seuls les membres du programme Xbox Insider peuvent en profiter. Cette nouvelle mouture devrait être accessible prochainement pour le commun des mortels.

Les manettes Xbox sont sujettes à ces déconnexions aléatoires depuis belle lurette. Ces pannes sont particulièrement agaçantes car elles sortent le joueur de l’immersion vidéoludique dans laquelle il s’était plongé avec son casque. Selon le journal de modifications, la mise à jour du micrologiciel permettra de faire disparaître “les déconnexions inattendues lors de l’utilisation de casques filaires”, promet Microsoft.

Comme précisé plus haut, cette mise à jour est réservée aux membres du programme Xbox Insider. Pour mémoire, celui-ci vous permet d’accéder avant tout le monde aux nouveaux jeux et fonctionnalités. Vous pouvez également évaluer des jeux et donner votre avis pour améliorer l’expérience Xbox globale. Voici la marche à suivre pour rejoindre le programme.

