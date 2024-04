Xbox : les piles de votre manette se déchargent trop vite ? Microsoft a trouvé une solution qui pourrait tout changer

Manette Xbox

Les joueurs Xbox connaissent tous cette frustration : être en plein raid sur son jeu favori et voir la manette s’éteindre brutalement, victime d’une batterie à plat. Microsoft a visiblement tendu l’oreille aux cris de rage des joueurs du monde entier et travaille d’arrache-pied sur une solution pour éviter ce genre de mésaventure.

Un système de notification intelligent pour les batteries de manettes qui se déchargent

Déposé en 2022 et tout juste rendu public, un brevet Microsoft dévoile un système de notification intelligent qui pourrait bien changer la gestion de la batterie de vos appareils. Oubliez les simples alertes quand le niveau de charge devient critique, ce système nouvelle génération veut analyser en profondeur vos habitudes d’utilisation.

Imaginez : vous avez l’habitude d’enchaîner les parties endiablées tous les soirs pendant 2 ou 3 heures. Le système le sait pertinemment et vous enverra une notification de recharge bien avant que la manette ne rende l’âme, histoire de ne pas briser votre élan héroïque. Plutôt que de se baser uniquement sur un pourcentage de batterie restant, souvent peu précis et anxiogène, l’approche est bien plus personnalisée et proactive.

Pour vous alerter de l’approche de la panne sèche, Microsoft prévoit tout un arsenal d’options, si l’on regarde ce fameux brevet. Selon l’appareil concerné, vous pourrez recevoir :

Une notification visuelle directement sur l’écran de votre console Xbox, impossible à manquer

Un message d’alerte directement sur l’application mobile Xbox, pratique pour recevoir un rappel discret même en déplacement

Un signal lumineux sur la manette elle-même via des LED, pour une information visuelle immédiate en pleine partie

Le système va encore plus loin en analysant le jeu auquel vous jouez. En effet, certains titres gourmands en graphismes demandent plus de ressources et donc consomment plus de batterie. L’alerte prendra alors en compte ce facteur pour une gestion encore plus précise et évitera de vous couper en plein boss final à cause d’une erreur de calcul.

Ce système ne se limite pas aux manettes Xbox. Microsoft prévoit de l’étendre à tous les accessoires Xbox ou vos appareils fonctionnant sur batterie : casques audio sans fil pour profiter pleinement de votre playlist en voyage, ordinateurs portables pour des sessions de travail sereines loin d’une prise, tablettes tactiles pour vos divertissements multimédia, et potentiellement même vos smartphones.