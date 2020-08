Marvel : comment le MCU pourrait adapter les comics Secret Invasion

Les Skrulls, personnages principaux de Secret Invasion, font maintenant partie du MCU. Depuis le rachat de la Fox par Disney, les extraterrestres métamorphes ont d’ailleurs fait une apparition dans Captain Marvel et Spider-Man : Far from home. Marvel pourrait désormais bientôt leur dédier un film entier, ou peut-être une série, qui s’inspirerait des comics Secret Invasion.

Le crossover publié en 2008 pourrait ainsi servir de base à un film ou un show Disney+ qui pourrait réunir de nombreux super-héros de l’univers Marvel. Mais à l’écran, plusieurs d’entre eux sont morts, ont pris leur retraite, ou sont encore inconnus dans le MCU. Les studios devront donc s’adapter, et prendre des libertés par rapport aux comics.

Des héros Marvel à remplacer

L’histoire commence en effet avec le groupe des Illuminati, dont Tony Stark, Mister Fantastique ou encore le Professeur Xavier font partie, qui se font capturer par le roi Skrull de la planète Satriani. Iron Man étant mort dans Endgame, et les autres membres n’ayant pas encore été introduits, Marvel pourrait donc remplacer certains de ces personnages. Les studios devront également évoquer l’existence des Illuminati dans un précédent film, car leur apparition dans l’introduction de Secret Invasion paraitrait trop soudaine.

Qui seront vraiment les Skrulls ?

Le MCU devra également renverser l’image des Skrulls. Dans Secret Invasion, les Skrulls tentent d’envahir la planète en remplaçant les leaders du monde entier par des membres de leur espèce. Ces personnages sont donc des vilains, ce qui ne correspond pas à leur représentation dans Captain Marvel. Dans ce film, les Skrulls sont des réfugiés politiques persécutés par l’empire Kree.

Enfin, l’une des grandes questions est l’identité des super-héros Marvel que les Skrulls pourraient potentiellement remplacer dans l’adaptation. L’une des premières victimes pourrait bien être Captain Marvel, que les extraterrestres côtoient depuis des décennies. En plus de la connaître assez pour pouvoir la remplacer sans éveiller les soupçons, les Skrulls savent que Carol Danvers est un des plus grands obstacles à leur projet d’invasion de la Terre. D’autres personnages aux rôles stratégiques, tels que Nick Fury, pourraient également faire partie des héros qui se verraient remplacés par les extraterrestres. D’autres théories affirment que le film ou la série s’éloignerait complètement des événements du comics, et que les Skrulls n’utiliseraient leur pouvoir que pour échapper au terrible Galactus, qui pourrait être introduit dans une adaptation de Secret Wars.

Malgré ces quelques différences entre le comics et la future adaptation, Secret Invasion offre de multiples pistes narratives au MCU. Marvel était désormais libre d’exploiter les Skrulls, il est certain que nous les reverrons dans un film ou une série future. Seront-ils bons ou méchants, cette question reste pour l’instant en suspens.

