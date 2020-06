Marvel : Hercule pourrait remplacer Thor dans les Avengers

La fin de Thor est imminente. Chris Hemsworth sera de retour dans au moins un autre film du MCU, Thor 4 Love & Thunder. On sait que Natalie Portman devrait s’emparer de Mjolnir et prendre la relève dans cet opus, mais Marvel aurait pour projet de compenser le départ de Thor par un autre puissant héros, le demi-dieu romain Hercule.

Crédit : Marvel

Selon des sources du site THE CINEMA SPOT, Hercule ferait sa première apparition dans le film The Eternals. Étant donné que le scénario s’étale sur plusieurs millénaires, la présence d’Hercule est tout à fait plausible. Il faudra cependant être patient pour confirmer cette information. En raison de la crise pandémique, la sortie du film a en effet été reportée à février 2021.

Hercule introduit dans un film ou dans une série Disney+ ?

Hercule est un héros romain, célèbre pour sa force et ses nombreuses aventures. Il est le fils de Zeus, roi des dieux de l’Olympe, et d’Alcmena, une mortelle. Il est né avec une force extraordinaire, qu’il a d’abord utilisée avant même d’avoir un an en étranglant deux serpents. Hercule est surtout connu pour ses célèbres douze travaux. Comme Thor, il a un demi-frère antipathique en la personne d’Ares.

Hercule est aussi le plus important super-héros encore absent des films et des séries. À noter que Hercule est bisexuel dans les comics. Dans une des réalités dépeintes dans les BD, ce dernier entretient même une relation avec Wolverine, qui devrait lui aussi bientôt faire son entrée dans le MCU.

Les sources à l’origine de cette théorie autour de l’introduction d’Hercule indiquent que ce projet Marvel serait prévu pour « un futur proche ». Aucune information officielle ne semble cependant le lier à The Eternals ou à aucun autre film du MCU à venir. Marvel a cependant de nombreuses séries en préparation pour la plateforme Disney+. Il est donc également possible que le demi-dieu romain fasse ses débuts sur le petit écran.

Source : THE CINEMA SPOT