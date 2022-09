Marvel : le MCU accueille sa première chasseuse de vampires !

Tout au long de la semaine, la D23 Expo a réservé son lot de surprises. Cette convention dédiée aux projets Disney a encore été auréolée de succès, présentant en avants-premières trailers et projets à venir. En effet, l’écurie Marvel en a profité pour lever le voile sur Werewolf by Night. Cet unitaire prévu pour Halloween sera une nouvelle occasion pour le studio de plonger dans un univers horrifique à souhait. Le film est une adaptation directe du personnage du loup-garou apparu dans le Marvel Spotlight #2 en 1972. Le programme suit le parcours d’Ulysse Bloodstone, chasseur de monstres émérite. Ce dernier sera épaulé par Elsa, une tueuse de vampires redoutable !

Elsa Bloodstone, tueuse de vampires dans Werewolf by Night – Crédit : Marvel Studios

Dans la bande-annonce dévoilée cette semaine, on peut découvrir un univers suranné, direct hommage aux films d’horreur d’antan. Le graphisme et la scénographie promettent déjà de belles surprises. Et l’arrivée d’Elsa n’est pas sans rappeler un autre personnage bien célèbre : une certaine Buffy !

Marvel : Werewolf by Night dévoile ses contours à la D23 Expo !

C’est la comédienne Laura Donnelly qui aura la lourde tâche de jouer le rôle d’Elsa. Fille d’Ulysse, elle hérite de l’arsenal de combat de son père. Un « métier » pas toujours évident à assumer. Grâce à ses aptitudes, la jeune femme a développé une certaine immunité face aux menaces surnaturelles. Son principal adversaire est un certain Dracula. La rumeur sur son arrivée au sein du MCU bruissait depuis longtemps, c’est désormais confirmé. Mais son passage chez Marvel pourrait être de courte durée !

En effet, Werewolf by Night est vendu comme un projet autonome qui n’a pas de lien élargi avec la phase 5 du MCU. Il est donc peu probable que la demoiselle réapparaisse ailleurs dans un futur proche. Tant pis mais cela pourra consoler les fans amateurs de ce genre de personnage, après la « mise en pause » du reboot de la série Buffy contre Les Vampires. Mais avec Marvel, il faut toujours se méfier des apparences ! Et si le projet est un gros succès, les choses pourraient rapidement évoluer !

Werewolf by Night fait pour l’heure figure d’outsider de choc. Reste à savoir si le public adhérera ou non. Mais Marvel semble vouloir continuer à explorer des terrains plus sombres pour le futur. Elsa et Ulysse pourraient donc ouvrir une porte intéressante pour d’autres films plus « adultes » et référencés. Affaire à suivre avec un intérêt certain !

