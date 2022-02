Marvel : l’enfant secret de Thanos pourrait apparaître dans le MCU

Thanos a un enfant nommé Thane qui n’est pas encore apparu dans le MCU. Alors que les Gardiens de la Galaxie sont à la recherche de Gamora, le fils du Titan fou pourrait bel et bien s’inviter dans le volume 3.

Une scène post-crédits des Éternels a introduit le frère de Thanos nommé Starfox. Celui-ci devrait ainsi avoir un rôle important dans les prochains films. Et un autre membre de la famille du Titan fou pourrait également s’inviter à l’avenir. Il s’agit de Thane qui n’est autre que son fils. Fruit de son union avec une Inhumaine, ce fils bâtard a la particularité d’avoir des gênes d’Éternel, de Déviant et d’Inhumain. Dans les comics, il a de grosse inimités avec Thanos, enfermant notamment ce dernier dans un bloc d’ambre. Par la suite, le Titan l’affronte en duel et le piège dans un trou noir.

Vous l’aurez compris, le potentiel narratif autour de Thane est conséquent. Et les scénaristes du MCU pourraient tout à fait justifier son absence jusqu’alors. Si Thanos a gardé ses enfants adoptifs dans son sillon, il a toujours eu un faible pour Gamora « sa fille préférée », au détriment de Nebula. Habitué à faire des préférences parmi sa progéniture, le Titan fou a visiblement mis de côté son fils biologique, n’évoquant jamais son existence dans les films. Au vu de leurs affrontements tumultueux passés, cela n’est pas si étonnant.

MCU : l’absence du fils de Thanos peut facilement s’expliquer

Qui plus est, les BD indiquent que Thane était un guérisseur, ce qui le rend évidemment fondamentalement différent de son géniteur. N’étant pas un guerrier, il n’a pas le même potentiel que Gamora au combat. Il serait donc logique que le belliqueux Thanos décide de l’abandonner, celui-ci utilisant ses enfants comme des armes. Dans le MCU, Thane aurait ainsi pu grandir sur une autre planète, loin du Titan et de ses filles. Ce qui pourrait justifier son absence.

Par conséquent, l’hypothèse de son introduction dans Les Gardiens de la Galaxie 3 n’est pas si farfelue. Il pourrait notamment apparaître au côté de Gamora alors que les Gardiens la recherchent activement. Évidemment, tout cela n’est que supputations. Nous en aurons le cœur net le 3 mai 2023, à l’occasion de la sortie du volume 3 des Gardiens de la Galaxie qui introduira notamment le super-héros Warlock.

