Les Gardiens de la Galaxie 3 : l’équipe sera au complet pour la toute dernière fois, confirme James Gunn

Attendu pour le 3 mai 2023 au cinéma, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se concrétise de plus en plus. Le troisième volet des aventures des Gardiens promet une histoire beaucoup plus dense et profonde que celle des deux précédents volets, mais il sera aussi fort en émotion pour les fans. Et pour cause, le réalisateur James Gunn a confirmé que ce film sera la dernière fois que vous verrez l’équipe de superhéros réunie au complet.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 – Crédit : Marvel

Lors de sa dernière interview, James Gunn a révélé que les Gardiens de la Galaxie 3 sera « la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens ». Cette déclaration est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Marvel va former une nouvelle équipe de superhéros protecteurs de la galaxie. La mauvaise est que des superhéros favoris du MCU risquent de mourir dans le film.

Un ou plusieurs superhéros iconiques du MCU feront leurs adieux dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

« C’est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens. C’est grand, c’est tellement tellement grand et sombre, et différent de ce à quoi les gens pourraient s’attendre. Je veux juste être fidèle aux personnages, à l’histoire et donner aux gens la conclusion qu’ils méritent pour l’histoire. C’est toujours un peu effrayant, je fais de mon mieux », a expliqué James Gunn qui a réalisé la série entière des films des Gardiens de la Galaxie.

D’ailleurs, James Gunn est lassé des films de superhéros qui l’ennuient. C’est la raison pour laquelle il a brisé tous les stéréotypes des superhéros avec The Suicide Squad sorti l’année dernière dont la véritable fin est bien plus sombre et cruelle. En tout cas, James Gunn tease Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 depuis plusieurs années déjà. Plusieurs rumeurs sur les morts de certains superhéros circulent également, mais aucune n’a évidemment été confirmée.

Enfin, les propos mystérieux de James Gunn présagent le pire pour les fans. Ce n’est pas la première fois qu’il laisse sous-entendre la mort des superhéros dans le troisième volet. Il avait lui-même déclaré que « je ne me souviens d’aucun film ou de comics où quelqu’un n’est pas mort ». Lorsqu’un fan lui avait demandé si un superhéros mourra dans Les Gardiens de la Galaxie 3, le réalisateur avait simplement répondu « oui ». Nous ne savons pas encore combien de superhéros disparaîtront dans le film et de qui il s’agira. Il est d’ailleurs possible que ce soit Drax incarné par Dave Bautista à qui Marvel a offert des millions pour le faire rester dans la franchise.

Source : ComicBook