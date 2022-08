Marvel : pourquoi Ewan McGregor ne veut pas rentrer au sein du MCU ?

Malgré des appels du pied répétés, le comédien Ewan McGregor persiste et signe : il ne souhaite pas intégrer l’écurie Marvel et le MCU.

Lorsque l’on pense au futur du MCU, on imagine forcément la pléiade d’acteurs qui pourraient y faire leur entrée. La liste des candidats potentiels est déjà longue comme le bras. Mais les principaux « intéressés » ont-ils envie de succomber à la tentation ? Rien n’est moins sûr. Comme le mercato télé, chaque année c’est la même chose : on attend avec impatience de découvrir la liste des élus. Mais il y a des acteurs qui refusent tout bonnement l’opportunité. C’est notamment le cas d’Ewan McGregor. Déjà approché, il ne sent pas prêt à donner de sa personne dans une telle entreprise.

Marvel et McGregor : l’impossible union – Crédit : Disney

Au cours d’une récente interview, Mc Gregor a expliqué plus en détail les raisons de ce choix. Si cela en attristera beaucoup, ses explications ont au moins le mérite d’être claires et louables.

Marvel devra se passer des services d’Ewan McGregor

« Je crois que je n’ai aucune envie de faire ça. J’adore diversifier mon travail et je ne veux pas devenir prisonnier d’un seul univers. J’ai envie de diriger, de retourner au théâtre. Et puis, je donne déjà beaucoup à l’univers Star Wars. Donc je n’ai pas besoin d’en intégrer un autre. Ce n’est vraiment pas ce que je cherche aujourd’hui, à ce moment de ma carrière » explique ainsi le comédien. Mc Gregor reste pourtant prudent sur le sujet. « Je ne devrais pas le dire, car si jamais je change d’avis, on me le reprochera. Mais je ne pense pas que cela arrivera » conclut-il.

Cette déclaration pourrait décevoir de nombreux fans, qui le voyaient parfaitement dans le MCU. Mais qu’importe, ses « concurrents » potentiels auront le champ libre. D’ailleurs, les spéculations continuent d’aller bon train. Ainsi, une rumeur persistante voudrait que Karl Urban soit le parfait candidat pour reprendre le rôle de Wolverine. De grandes stars sont déjà confirmées dans les prochaines productions « maison » à l’instar de Christian Bale ou Emilia Clarke.

C’est donc chez Disney que McGregor souhaite avancer. Mais le comédien prépare déjà, ainsi qu’il le confie, de nombreux projets personnels. Selon les dernières informations, il devrait retrouver les planches londoniennes au cours de la saison 2023-2024. Affaire à suivre.

Source : CBR