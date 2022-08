Star Wars : Obi-Wan Kenobi devait se concentrer sur l’amitié entre le Maître Jedi et Luke Skywalker

Obi-Wan Kenobi nous a fait découvrir le lien entre le Maître Jedi et la petite Leia Organa. Mais ce n’était pas l’idée de base ! Alors que la série était censée être une trilogie de films, elle devait se concentrer sur le frère jumeau de la princesse.

La série Disney+ a failli mettre le jeune Luke Skywalker au premier plan, au lieu de sa sœur jumelle. En effet, c’est Ewan McGregor qui a révélé ce détail intéressant lors de la FAN EXPO de Boston. Il déclare : « Ce devait être une histoire sur Luke et moi. » L’acteur explique : « Ça a toujours été l’idée. Et puis il y a eu l’un de ces moments géniaux où tout le monde s’est dit ‘Attendez une minute ‘ pour ensuite tout changer. »

Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Cette décision de se concentrer sur Leia n’a pas été beaucoup mentionnée lors de la promotion d’Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor affirme d’ailleurs que c’était voulu. L’acteur déclare : « C’est ce qui est beau dans cette passion qu’entretiennent Disney, Lucasfilm, nous tous. Nous sommes impliqués dès le début, et nous essayons vraiment de ne pas tout dévoiler pour que vous puissiez profiter de l’expérience du premier visionnage. » La série a d’ailleurs réalisé le meilleur démarrage de Disney +, ce qui prouve l’efficacité de cette stratégie.

L’interprète du Maître Jedi préféré des fans continue : « Je pense que c’est vraiment cool que Disney + et Lucasfilm dédient autant d’énergie à améliorer l’expérience des fans. Ils veulent vraiment que vous profitiez à 100 % lorsque vous regardez pour la première fois. Et si vous avez lu que cela a été divulgué, ou que telle information est sortie, c’est un peu dommage, n’est-ce pas ? C’est comme connaître vos cadeaux de Noël avant le jour de Noël. »

Les actions d’Obi-Wan Kenobi expliquées par ce revirement de situation

Lors d’une interview récente, Joby Harold a expliqué cette décision de mettre Leia plutôt que Luke en avant. Il révèle que le danger dans lequel se trouvait la petite fille a été à l’origine de la décision du Maître Jedi de laisser Luke sur Tatooine. L’écrivain déclare : « Je pense que cette discussion a commencé il y a bien longtemps. C’est normal, puisqu’elle et Luke ont une importance équivalente dans la discussion la plus importante. »

Jobs Harold poursuit : « Pourquoi ne pas amener cette discussion directement dans cette série et confronter Obi-Wan à cette réalité ? Elle est assez importante, ce qui rend les choses plus dramatiques et intéressantes à gérer. »

La fin d’Obi-Wan Kenobi aurait dû être bien plus brutale. En effet, l’un des personnages principaux aurait dû être assassiné par Dark Vador ! On peut dire que ce revirement de situation a été bénéfique à la série Disney +. Pour l’instant, une seconde saison n’est pas prévue, mais la porte ne semble pas fermée !

Source : CBR