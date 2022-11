Marvel semble préparer un crossover entre Deadpool et la série Loki

Miss Minutes © Marvel

Miss Minutes, que l’on a aperçu dans la série Loki sur Disney+, a taquiné les fans du Marvel Cinematic Universe en interagissant avec Deadpool sur les réseaux sociaux.

Le Twitter officiel du personnage Miss Minutes a écrit à celui de Deadpool dans un message sur les réseaux sociaux, en écrivant « Salut Love, Miss Minutes ». Ce message, qui a reçu plus de dix mille j’aime, a soulevé des spéculations sur un possible crossover entre Loki et Deadpool, ce que Miss Minutes a rejeté. « Non, je dis juste bonjour », a-t-elle tweeté. Cependant, Ryan Reynolds lui a finalement répondu en commentant « Hello, Miss Minutes ».

Un lien entre la saison 2 de Loki et Deadpool 3 ?

Doublée par la comédienne Tara Strong, Miss Minutes est la mascotte de la Time Variance Authority (TVA) qui s’entretient avec les variants incarcérés et les agents sur le terrain. Bien qu’apparaissant sporadiquement dans Loki, la finale de la saison a révélé que Miss Minutes était consciente du véritable objectif de la TVA.

Elle sait que la TVA a été créée par Jonathan Majors après la guerre multiverselle, plutôt que par les Time Keepers, fictifs. Sa relation exacte avec Celui qui demeure — une variante de Kang le Conquérant qui cherchait à empêcher ses autres variants de quitter leur chronologie — est inconnue, bien que Strong ait confirmé que Miss Minutes reviendrait pour la saison 2 de Loki.

Deadpool 3, quant à lui, sortira en salles le 6 septembre 2024. Dans le teaser confirmant cette date de sortie, Reynolds a révélé que l’acteur Hugh Jackman jouera à ses côtés en tant que Wolverine pour la première fois depuis Logan, sorti en 2017.

Un rapport avait également suggéré qu’Owen Wilson ferait une apparition dans Deadpool 3 en tant qu’agent de la TVA. Tout laisse donc à croire qu’un crossover entre les deux productions est désormais possible.