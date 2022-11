Deadpool 3 : le scénario est presque prêt, Ryan Reynolds évoque le début du tournage

Reynolds et Jackman © Capture d’écran YouTube

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 marquera les débuts de Deadpool au sein du MCU et mettra en vedette le retour très attendu d’Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Le film, actuellement prévu pour une sortie en novembre 2024, donne de ses nouvelles aujourd’hui.

Le plein d’informations sur Deadpool 3

En s’adressant à SiriusXM, Ryan Reynolds a souhaité apporter plusieurs informations sur l’endroit où Deadpool 3 se situe dans la phase de script et quand le tournage commencera. Le film est en développement depuis des années maintenant, mais rien n’est encore bien officiel concernant son tournage.

« Je travaille avec non pas un, mais deux de mes amis les plus proches, Shawn Levy et Hugh Jackman, sur ce film » a dit Reynolds. « Et nous sommes littéralement sous l’eau en ce moment en termes d’écriture du scénario ». Selon lui, la production « devrait commencer, espérons-le, juste avant l’été », mais le tournage est « la partie la plus courte et la plus facile ».

Reynolds a de grands projets pour Deadpool depuis des années. L’acteur n’a pas atténué son amour pour le personnage, le dépeignant de manière experte et aussi précisément que possible, vis-à-vis des comics. Il est désormais clair qu’il est très impliqué dans la direction que prendra Deadpool 3.

Il ne reste donc plus que quelques mois avant le début du tournage. Il n’est ainsi pas surprenant que le scénario soit toujours en cours d’élaboration. Ce processus prend du temps et Reynolds semble très à l’aise sur la direction que le film est en train de prendre.