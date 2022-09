Marvel : Sony serait sur le point d’abandonner ses projets au cinéma

Rien ne va plus chez Sony Pictures ! Du moins chez l’équipe créative en charge du développement des projets Marvel. En effet, après l’échec cuisant de Morbius, le studio accuse encore le coup. Certes la franchise Spider-Man est un carton au box-office, mais cela ne suffit pas pour parler de rentabilité totale. Avec un bénéfice de 163 millions de dollars, Morbius a mis les finances dans le rouge. Il devient donc difficile pour Sony de capitaliser sur « sa part » du MCU. La direction aurait donc décidé de revoir ses plans pour les années à venir. Cela aura un impact certain puisque tous les longs-métrages en cours de production sont repoussés à une date encore inconnue ! Le pire est donc à craindre.

Vers la fin des projets Marvel chez Sony ? ©Sony Pictures

Déjà fragilisé par la Covid, Sony pourrait donc jeter totalement l’éponge. L’annonce d’un report est souvent synonyme d’une annulation définitive dans les mois qui suivent. Reste à savoir si le studio pourra encore changer d’avis. Mais pour l’heure, rien n’est moins sûr !

Sony : le studio délaisse ses projets Marvel jusqu’à nouvel ordre !

Le prochain projet devait être la très attendue adaptation de Kraven Le Chasseur. Sa date de sortie est déjà repoussée d’une année. Mais ce qui inquiète les fans, c’est évidemment la mise en chantier du prochain Spider-Man. Si Tom Holland avait confirmé que des discussions étaient en cours, Sony douche les espoirs et reste silencieux sur le projet. Prévu pour juillet 2024, ce nouveau volet risque donc de sortir bien plus tardivement que prévu. Les fans attendent une prise de parole sans équivoque sur le sujet. Impossible de savoir ce que le studio compte réellement faire à ce stade.

Pour tenter de renflouer les caisses, Sony donc donc la priorité à ses autres projets. Parmi eux, il y a le très attendu reboot de Karaté Kid. Sony capitalise également sur deux autres films. D’un côté, il y a True Haunting, attendu en janvier 2023. Il s’agit d’un film d’horreur ambitieux, entre fantômes et exorcisme. De l’autre, on trouve Missing, un thriller encore mystérieux. Le studio compte également tirer de jolis profits de ses projet familiaux, à l’instar du prochain Garfield. Le chat préféré des adolescents s’offrira une nouvelle aventure à l’aube de l’été 2023.

Sony et Marvel risquent donc de ne plus faire bon ménage. De grandes discussions sont actuellement en cours pour prendre des décisions pérennes. On espère toutefois que le studio continuera de développer sa licence Spider-Man dans les prochaines années. Affaire à suivre !

Source : Tech Tribune