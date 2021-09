Marvel Zombies : bientôt une adaptation en live-action ?

Bonne nouvelle pour les fans de la série de comics Marvel Zombies ! L’auteur Mark Millar vient de confirmer qu’une adaptation en live-action pourrait prochainement voir le jour. Cette nouvelle fait suite à l’épisode spécial zombies de la série événement What if… ? sur Disney+. Dans ce dernier, le public a pu assister à quoi pourrait ressembler une invasion de morts-vivants en pleine pandémie, le tout à la sauce Marvel. Et plusieurs références à la bande-dessinée ont d’ailleurs été distillées tout au long de l’épisode. De quoi donner envie au studio de se pencher sur une adaptation « plus large » du genre.

Les zombies bientôt de retour dans le MCU ? – Crédit : Marvel Comics

Dans le comic source, et dans une chronologie alternative, des zombies féroces appelés « la faim » envahissent subitement l’univers Marvel. Un grand écart avec les standards du genre, qui brille surtout par son aspect gore et horrifique à souhait. Mais il pourrait ainsi être compliqué d’en faire une adaptation tout public.

Les zombies bientôt de retour dans le MCU ?

On ne sait pas encore si le projet sera voué aux salles obscures ou à la plateforme de streaming Disney+. Aucune date n’est encore avancée et pour cause. Le planning Marvel est tout bonnement surchargé. Mais cela n’effraie pas l’équipe créative bien au contraire. Si les choses avancent correctement, on peut s’attendre à une nouvelle attaque zombie à l’aube 2023-2024.

Marvel semble vouloir capitaliser sur l’horreur. Alors que le prochain Doctor Strange s’annonce comme un opus effrayant à ne pas mettre entre toutes les mains, ce nouveau projet pourrait poursuivre dans cette même ligne artistique. Plutôt étonnant de la part de Marvel, mais cela prouve bien que le studio souhaite se réinventer. Le grand public apprécie toujours autant les films d’horreur. Et à la veille des fêtes d’Halloween, cette annonce en réjouit plus d’un.

Décidément, Marvel ne cesse de nous surprendre. Avec des projets audacieux, le studio compte bien séduire un public de plus en plus large. Ce ne sont pas les fans qui bouderont leur plaisir, bien au contraire. Nous devrions en apprendre plus sur cette nouvelle adaptation dans les prochains mois. Espérons qu’elle aboutisse !

Source : Screenrant