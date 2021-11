Mass Effect 3 : trois fins alternatives bien meilleures dévoilées

Une fin bâclée pour beaucoup de joueurs – Crédit : Electronic Arts

Mass Effect, c’est l’une des plus grosses trilogie du jeu vidéo (omettons Andromeda). Un jeu dont le remaster s’est dévoilé dans une vidéo comparative alors que BioWare tease le prochain opus. Mais les joueurs reprocheront toujours un gros point noir au troisième opus : sa fin considérée trop faible. Pourtant, celle prévue proposait un scénario totalement différent. C’est ce que nous dévoilent les story-boards de Mass Effect 3.

Une fin décevante trahissant la promesse faite par BioWare

People Make Games dévoile ce qu’aurait dû être la fin de Mass Effect 3. Une poignée d’anciens développeurs de BioWare dont Dave Wilkinson, directeur de l’animation, partage les story-boards du scénario envisagé.

Si la fin de Mass Effect 3 déplaît autant, c’est parce qu’elle trahit l’esprit de la franchise. Celle d’un final en lien avec les précédents choix du joueur. Sauf que les fins proposées effacent totalement le parcours de Shepard. Au lieu que la conclusion soit liée aux actions pendant les trois jeux, elle n’est déterminée que par ce moment précis. Exit les centaines d’embranchement pris pendant l’aventure. Sans oublier que les scènes se ressemblent pratiquement. La promesse d’un voyage unique n’a pas été respectée : BioWare a été vivement critiqué.

Deux fins en lien avec les actions passées

Trois fins différentes – Crédit : Electronic Arts

Si ces trois fins dévoilées n’effacent pas les problèmes majeurs de Mass Effect 3, elles ont le mérite d’apporter des améliorations.

Lorsque Shepard arrive à la fin du jeu, il rencontre un Catalyseur et découvre le plus grand secret de la Citadelle : une intelligence artificielle contrôle les Moissonneurs. Cette dernière prend alors l’apparence d’un garçon tué lors de l’invasion de la Terre. Une image gravée dans l’esprit de Shepard pendant tout le jeu. Et cette rencontre ne devait pas terminer Mass Effect 3.

Le Catalyseur devait disposer d’un éventail plus large de choix à la fin du jeu. Se présentant, en quelque sorte, comme le « dieu des Moissonneurs », la reine des intelligences artificielles. Après s’être connecté à l’ordinateur central de Citadelle, trois fins se déployaient.

Dans la première, Shepard apprenait le mode d’existence des Faucheurs, incapable d’évoluer. L’intelligence artificielle aurait alors proposé une fusion entre la vie organique et synthétique. Une scène montrait alors une mère et sa fille Asari discutant de la décision importante de Shepard et comment la galaxie a été sauvée. La seconde fin permettait à Shepard de ne pas négocier avec l’intelligence artificielle pour détruire la Citadelle et la Terre, éliminant les Faucheurs. Dans la troisième fin, Shepard prenait la place de l’intelligence artificielle, se sacrifiant pour prendre le contrôle des Faucheurs et en faire une force du bien.

Si sur le papier, ces trois conclusions ne semblent pas différentes de celles finalement publiées, BioWare voulait que la moralité influe. Les fins deux et trois se débloquaient en fonction de l’alignement pendant l’aventure. Une promesse à moitié respectée pour le studio.

