Matrix 4 : on vous explique la fin du film

Si vous n’avez pas tout saisi à l’issue de The Matrix Resurrections, voici quelques clés pour mieux comprendre et appréhender les choses.

Après de longs mois d’attente, Matrix 4 est enfin visible dans les salles obscures. Les premiers retours sont plutôt bons et semblent effacer les mauvais souvenirs du dernier opus. Pourtant, il n’est pas simple de bien saisir toutes les clés du film, à cause notamment de ses méandres philosophiques et socio-politiques. Quoi qu’il en soit, la trilogie Matrix reste encore à ce jour une pépite du genre, qualifié de phénomène pop-culturel pour beaucoup. Si vous n’avez pas encore vu le dernier opus, mieux vaut arrêter votre lecture ici !

Matrix 4 : une fin haletante – Crédit : Warner Bros Studios

Avec sa fin grandiose et sa scène post-générique inattendue, Matrix 4 tient toutes ses promesses, laissant le spectateur en haleine jusqu’à la toute fin du film !

Matrix 4 : tout comprendre de l’issue du film

Premier événement important : la rencontre entré Néo et l’Analyste. Cette dernière a lieu au café Simulatte. C’est dans ce même lieu qu’Anderson a reçu la majeure partie de sa simulation. Tout cela grâce à une certaine Tiffany, étrange « sosie » de Trinity. Ce personnage est primordial, notamment par son investissement dans son monde. Néo et L’Analyste choisissent de lui permettre de sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve enfermée. Si elle refuse, Néo sera contraint de retourner dans la matrice pour redevenir Thomas Anderson.

A l’issue du film, Néo et Trinity volent autour de la Matrice. Ils finissent par retrouver l’Analyste dans sa demeure. C’est alors qu’ils jurent de reconstruire la matrice à leur image. A l’issue du générique, le public se retrouve plongé dans l’ancien lieu de travail de Thomas. Tout le monde parle du meilleur moyen de tirer profit de la franchise. Ils décident de créer des programmes …pour félins ! Assez bizarre, mais pourtant tout s’achève sur cette image.

Grâce à leur amour, Néo et Trinity sont parvenus à se libérer. La jeune femme pourrait désormais devenir l’Unique dans la nouvelle version de la matrice.

