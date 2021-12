Un Matrix 4 sans la réalisatrice Lana Wachowski était en projet chez Warner Bros

James McTeigue ne cache pas que durant toutes ces années les Studios Warner Bros ont cherché à reprendre la franchise en engageant d’autres réalisateurs.

Lana Wachowski – Crédits : Anna Hanks/Flickr

« Je pense que lorsque vous avez une franchise avec un tel potentiel financier, il y a toujours matière à discussion. C’est de la même manière que l’univers Marvel qui se répète et se replie sur lui-même, avec Spider-Man, ou encore Iron Man, ou Thor. Il est toujours possible de renouveler ces films simplement en raison de l’opportunité financière et scénaristique. Mais je ne devrais pas dire que c’est juste une pensée purement pécunière».

Les sœurs Wachowski restaient le premier choix des studios

« Mais bon, écoutez, il y avait déjà des versions écrites, mais ils n’avaient pas atterri sur la bonne version. Alors, quand Lana est finalement revenue et a dit : « Je suis intéressé pour faire un autre film », bien sûr, ils sont allés avec le cinéaste qui était à l’origine de The Matrix ».

La réception de Matrix 4 est pour le moins mitigée. Notamment, le film n’est pas toujours clair et il est parfois difficile de saisir ce qui s’est passé entre Matrix 3 Revolutions et Matrix 4 Résurrections. Néanmoins, Warner Bros a exprimé son souhait de continuer à travailler avec Lara. Les studios sont allés jusqu’à évoquer leur intérêt quant à la création d’un cinquième opus avec la réalisatrice. Peut-être que les réactions au film auraient été bien pires si le réalisateur n’avait pas été une des sœurs Wachovsky.

À lire aussi > Matrix 4 : faut-il avoir vu la trilogie avant ?

Une décision sur la sellette

Il est évidant que pour un film d’auteur culte comme Matrix l’apparition du nom Wachovski est d’une importance capitale pour gagner la confiance du public. Et si Lilly n’a malgré tout pas souhaité faire partie du projet, Lana a été motivée par des événements personnels qui les concernent toutes les deux.

Elle a expliqué qu’elle traversait une période de deuil prolongée après la mort de ses parents et d’un ami proche, et ramener ces personnages qui comptaient tant pour elle (Neo et Trinity sont morts dans le troisième film de Matrix) aurait été un grand réconfort. Lilly, elle, aurait découvert qu’elle pouvait canaliser ces sentiments dans son art.

Pourtant cette décision fut loin d’être évidente pour Lana et ce serait les encouragements de ses proches qui l’auraient finalement convaincue. Et elle a même failli abandonner en cours. La Covid força l’arrêt du tournage, et Jessica Henwick confia dans une récente interview qu’a cette période « elle a vraiment joué avec l’idée de simplement arrêter ».

À lire aussi > Matrix 4 : vous n’avez pas compris la fin ? On vous explique tout.

Source : Screenrant