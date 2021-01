Matrix : Pourquoi L’Oracle a dit à Néo qu’il n’était pas l’Élu ?

Dans The Matrix, si l’Oracle dit à Néo qu’il a tous les dons nécessaires, elle finit par lui avouer qu’il n’est pas l’Élu. Deux théories sont de mise sur ce choix.

Si elle est reconnue pour être un programme à l’intuition extraordinaire, L’Oracle joue surtout un rôle prépondérant dans le chemin de Néo. Mais pourquoi lui affirme t-elle qu’il n’est pas l’Élu ? Elle a ses propres motivations. Deux théories restent aujourd’hui de mise. Elle pourrait manipuler volontairement les événements pour voir sa version des faits se dérouler. Ou bien parce que Néo n’est pas encore l’Élu à ce moment précis.

The Matrix : Pourquoi l’Oracle joue avec le destin de Néo ? – Crédit : Warner Bros

Ces deux théories laissent la porte ouverte à de nombreuses réflexions sur le sujet. Mais une manipulation certaine du destin pourrait expliquer cette étrange révélation.

Deux théories s’affrontent

En manipulant les événements, l’Oracle cherche à obtenir des résultats bien précis. Cela apparaît clairement lors de la scène du vase. Lors de leur première rencontre, l’Oracle dit à Néo de ne pas s’inquiéter pour le vase. Et cette simple phrase l’amène à le renverser par inadvertance. Au-delà de sa clairvoyance, cela prouve qu’elle peut influer sur les actes de Néo. En plantant une idée de sacrifice dans l’esprit de Néo, l’Oracle cherche à ce qu’il se transforme par lui-même. Et qu’il finisse par devenir l’Élu.

Mais sans doute Néo doit-il aussi comprendre par lui même le rôle qui l’attend. Car devenir l’Élu implique une immense charge psychologique. Si l’Oracle avait révélé sa destinée à Néo, un sentiment de complaisance aurait pu perturber sa mission. Et ce dernier aurait pu échouer à instaurer la liberté et l’équilibre dans le monde. Néo reste donc persuadé qu’il n’a aucune capacité et doit agir avec le cœur. C’est exactement ce qu’il fait en sauvant Morpheus. Car Néo reconnait qu’il s’agit d’une chance pour l’humanité, selon son intime ressenti.

Mais Néo pourrait aussi ne pas être l’Élu attendu à ce moment de l’histoire. L’Oracle lui confirme bien qu’il dispose de tous les attributs nécessaires. Mais Néo doit comprendre que l’accomplissement de ce rôle demande des sacrifices. Et qu’il n’est pas encore tout à fait prêt pour l’assumer. Néo l’insinue lui-même à de nombreuses reprises.

Ce que Néo semble attendre, c’est la conviction inébranlable d’être l’Élu. Et celle-ci n’apparaît que plus tard, lors de son combat contre Smith. Néo doit d’abord agir pour accomplir le destin qui lui est réservé.

Source : Screenrant

Matrix 4 : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain volet