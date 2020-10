Matrix 4 : L’Oracle responsable de la résurrection de Néo ?

Malgré l’absence remarquée de plusieurs comédiens, le prochain Matrix est en pleine préparation. Et les regards se tournent vers le lien que pourrait avoir l’Oracle sur le retour de Néo. Omniprésente dans la trilogie Matrix, l’Oracle a supervisé dans l’ombre tous les événements survenus dans les trois films. Même si sa présence dans le quatrième volet de la saga n’est pas encore confirmé, la capacité de l’Oracle a changé d’apparence pourrait confirmer son plausible retour. A l’issue de Matrix Revolutions, le sacrifice de Néo a permis de mettre fin à la guerre opposant Zion et les Machines.

Le destin de Néo, étroitement lié à l’Oracle – Crédit : Warner Bros

Bien qu’elle puisse apparaître comme une humble dame préparant des biscuits, l’Oracle est la maîtresse des marionnettes de toute la franchise Matrix. Son rôle dans la résurrection de Néo devient donc une évidence. Et à en croire le scénario ambitieux promis par la production, cette théorie pourrait se confirmer.

Matrix 4 : Un rôle prépondérant pour l’Oracle ?

Si de nombreux détails ont été distillés sur l’Oracle dans la trilogie originale, ils restent pourtant encore sans réponses. Son rôle dans la résurrection de Néo permettrait enfin de faire toute la lumière sur ses actions. Plus intriguant encore, il n’est jamais révélé pourquoi l’Oracle se range toujours du coté de Zion, bien qu’il s’agisse d’une création des Machines. Cette attitude pose deux questions. Sa capacité d’empathie est-elle un facteur important dans ses choix ? Ou est-ce que l’Oracle suit tout simplement sa programmation ?

Quelles que soient ses raisons, la scène finale de Matrix Revolutions suggère que sa misson est loin d’être achevée. Si la diseuse de bonne aventure est derrière le retour de Néo, la nouveau volet de la saga pourra enfin répondre à la nature profonde de ses agissements.

Sati : Apprentie au service de l’Oracle ?

Si le but de Sati n’est jamais expliqué, elle semble pourtant être l’apprentie de l’Oracle. La scène finale de Matrix Revolutions montre d’ailleurs sa puissance, lorsqu’elle prétend avoir fait un lever de soleil en l’honneur de Néo. Avec un retour de l’Oracle, Sati pourrait donc être au courant du plan de cette dernière. Elle pourrait faire son retour, adulte, en digne héritière de l’Oracle. Elle aurait en mains les pouvoirs et les intentions pour Néo de cette dernière.

Il faudra désormais attendre Mai 2021, pour découvrir le sort de Néo et les sources de sa résurrection. Des exclusivités ne devraient pas tarder à être partagées sur la toile.

Source : Screenrant