Méfiance, cette arnaque à la carte vitale cherche à vider votre compte bancaire

Chez Tom’s Guide, nous nous efforçons de vous signaler les multiples arnaques qui transitent sur nos appareils. Il y a peu, une opération de phishing cherchait à mettre la main sur vos informations personnelles en vous promettant du chocolat Milka. Cette fois-ci, les pirates se cachent derrière la bannière de l’Assurance Maladie pour tromper les utilisateurs. Encore une fois, les hackers utilisent une institution bien connue par les Français afin de mieux les flouer.

Un membre de la rédaction a reçu plusieurs SMS indiquant que sa carte vitale arrivait à expiration. Et qu’il fallait ainsi la renouveler en cliquant sur un lien. En vous exécutant, vous serez redirigés vers un site reprenant fidèlement la charte graphique du site d’Ameli. De quoi induire en erreur les plus naïfs. Sur l’interface, les pirates vous demanderont de renseigner votre adresse pour acheminer votre document mis à jour. Et d’indiquer vos identifiants de carte bleue pour financer l’envoi.

Attention aux arnaques à la carte vitale

Si vous tombez dans le panneau, les pirates ne se gêneront pas pour vider votre compte, notamment en faisant des emplettes sur Internet. Et pour valider les transactions, un escroc vous contactera dans la foulée par téléphone en détournant le numéro de votre banque. « Ce qui fait un petit peu peur, c’est que ce n’est plus un call center basé en France ou à l’étranger, puisqu’il faut un niveau de technicité un peu plus important pour usurper le numéro de téléphone des banques », explique à Europe 1 Jérôme Nodin qui gère le site cybermalveillances.gouv.fr.

Comme l’indique le site d’Ameli, l’Assurance Maladie de vous demandera jamais vos cordonnées bancaires lorsqu’elle vous contactera par téléphone. Et de rappeler les seuls numéros qui sont censés s’afficher à cette occasion : 3646 / 09 86 01 36 46.

Qui plus est, il est bon de rappeler que l’Assurance Maladie ne vous proposera jamais de mettre à jour votre carte vitale via un tel message. Pour ce faire, il faut se rendre en pharmacie où des bornes sont dédiées à cet effet.