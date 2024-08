Méfiez-vous, des escrocs détournent l’image d’Alain Delon pour vous arnaquer

Sur les réseaux sociaux, une étrange vidéo d’Alain Delon tourne ces derniers jours. L’acteur décédé dernièrement promet aux internautes de récupérer une partie de son argent. Attention, il s’agit d’un deepfake visant à escroquer les internautes les plus naïfs.

Les avancées de l’IA permettent aux escrocs du Web de mettre en place de nouvelles campagnes malveillantes. Les arnaques avec deepfakes ont notamment le vent en poupe. Grâce à des intelligences artificielles génératives, les malfrats créent de fausses vidéos d’une personnalité pour inciter les internautes à payer pour un produit ou un service. Ils parviennent notamment à faire coïncider les mouvements des lèvres avec la voix clonée de la célébrité pour mieux nous flouer.

Après l’arnaque du deepfake de Line Renaud, une autre escroquerie se répand ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est l’image d’Alain Delon, décédé le 18 août dernier, qui est détournée. Les escrocs tentent de capitaliser sur la mort de l’acteur pour tromper les internautes les plus crédules. “Si vous regardez cette vidéo, c’est que je suis déjà mort (…) J’ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français, chacun pourra gagner 4 000 euros”, déclame “l’acteur” dans cette vidéo générée par l’IA, accompagnée de la musique inquiétante de Requiem for a Dream.

Pub d'une arnaque sur Facebook, exploitant la mort d'Alain Delon



Ca va trop loin… pic.twitter.com/22SmSqSowt — Méta-Brouteur (@Metabrouteur) August 26, 2024

L’image d’Alain Delon au cœur d’une nouvelle escroquerie permise par l’IA générative

Et d’expliquer le mode opératoire pour soi-disant récupérer une partie de sa fortune. Les utilisateurs sont invités à se rendre sur un casino en ligne pour y faire un dépôt d’argent. C’est là que le piège se refermera sur eux. Alain Delon n’a jamais tourné une telle vidéo qui vise simplement à soutirer de l’argent aux internautes les plus crédules tout en

“Soit on vous fait croire que vous avez gagné beaucoup d’argent, ce qui incite à déposer des sommes encore plus importantes, soit on vous bloque dès le premier dépôt”, indique au Parisien Victor Baissait qui traque les escrocs sur les réseaux sociaux. Le compte Le Point Français, qui a partagé la vidéo deepfake sur Facebook, n’hésite pas à se montrer pressant pour convaincre les personnes hésitantes.

Comme dans ce commentaire posté sous la publication : “Nous vous demandons d’être compréhensifs, étant donné que le nombre de personnes intéressées a augmenté, mais que certaines d’entre elles se sont inscrites et n’ont pas commencé à jouer. Ne faites pas perdre de temps aux représentants de l’application, car cette possibilité est offerte à tous les Français”.

La page a finalement été supprimée depuis la médiatisation de l’affaire. Avant de revenir sans la vidéo deepfake :