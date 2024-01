ADSL : le démantèlement commence, ce site vous dit si vous êtes concerné

© Pixabay

Free vient de dévoiler sa nouvelle Freebox Ultra, équipée d’une Wi-Fi et d’une fibre ultra-rapide capable d’offrir 8 Gb/s en débit descendant, mais aussi montant. Il s’agit d’un paramètre essentiel pour les consommateurs qui cherchent à avoir une vitesse de connexion Internet à toute épreuve.

C’est précisément pour cela qu’Orange démantèle totalement le réseau cuivre sur lequel repose l’ADSL devenu vieillissant dès ce 31 janvier, après 50 ans de service. L’opération aura lieu dans un grand nombre de communes. Voici comment vérifier si la vôtre est concernée.

C’est le début de la fin pour l’ADSL, est-ce que votre ville est concernée ?

Orange est le seul propriétaire de l’infrastructure du réseau cuivre. La décision de l’opérateur de fermer celui-ci signe donc la fin de l’ADSL. Les consommateurs qui étaient encore abonnés à une offre ADSL vont donc devoir passer à la fibre, à la 5G ou à l’Internet par satellite en souscrivant à une des nombreuses box disponibles sur le marché. Au 31 janvier 2025, ils ne pourront plus utiliser leur connexion et leur téléphone fixe, qui fonctionne avec la prise en T.

Le réseau cuivre sera démantelé progressivement par Orange et en théorie, remplacé par la fibre optique. « La fermeture s’effectue par lots de communes, en commençant par les communes où la fibre est la plus déployée et où le nombre d’abonnés au réseau cuivre est le plus faible », précise le gouvernement.

Au total, le premier lot de fermeture entre janvier 2024 et janvier 2025 concerne 209 000 locaux sur 162 communes. Même si votre opérateur vous invitera à migrer vers un abonnement lorsque la vôtre sera concernée, un site dédié du gouvernement vous permet de savoir quand Orange interviendra dans votre ville.

Comme le montre la plateforme, plusieurs communes n’ont pas encore de date planifiée pour le début de l’opération. Le chantier de fermeture mené par Orange se déroulera entre 2023 et 2030. Rappelons que le gouvernement propose une aide à l’installation d’un Internet très haut débit entre 150 € et 600 €, sous certaines conditions.

L’offre s’adresse aux foyers qui ne peuvent pas encore profiter de la fibre optique. N’oubliez pas de comparer les nombreux abonnements Internet ainsi que la qualité de réseau de Free, SFR, Orange ou encore Bouygues Télécom au moment d’opter pour une nouvelle box.