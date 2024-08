Meilleur antivirus pour Android : notre comparatif 2024

À l’ère où les menaces en ligne deviennent de plus en plus complexes, il est désormais essentiel de protéger son téléphone. En effet, les pirates ne s’attaquent plus uniquement à nos ordinateurs, mais également à nos smartphones et tablettes. Il est donc important de sécuriser ces derniers. Voici notre sélection des meilleurs antivirus pour Android.

Si de nombreux utilisateurs apprécient les fonctionnalités offertes par Android, il faut reconnaître que l’écosystème de Google est beaucoup moins sécurisé que celui de son concurrent Apple. En effet, certains l’ignorent peut-être, mais des menaces comme les malwares et autres virus pèsent sur les smartphones. C’est pourquoi, pour avoir l’esprit tranquille, rien ne vaut un bon antivirus dédié aux mobiles.

Ces logiciels sont devenus importants pour protéger ses données personnelles. De même, ces derniers, en plus de protéger votre téléphone, vous donnent accès à de nombreuses fonctionnalités annexes comme un pare-feu, un VPN, un gestionnaire de mot de passe, et même un contrôle parental pour surveiller la navigation de votre enfant. En bref, ils n’ont rien à envier aux suites dédiées aux PC. Découvrez notre comparatif des meilleurs antivirus pour smartphones Android.

À lire aussi : notre sélection des antivirus pour ordinateurs

Avast Mobile Security, le meilleur antivirus gratuit

Avast Mobile Security se distingue comme l’un des antivirus gratuits les plus réputés pour Android. Ce dernier promet une bonne protection contre les logiciels malveillants comme les ransomwares et autres menaces en ligne. Dans le détail, cette version assure le nettoyage des données inutiles, analyse votre Wifi, et arrive même à optimiser l’usage de votre mémoire vive. Une protection anti-phishing est également de la partie.

Pour le reste, ce logiciel est capable de repérer les applications malveillantes avant même que vous les installiez. Au niveau de la vie privée, il propose de sécuriser vos photos et autres données en ajoutant différents codes PIN pour, par exemple, ouvrir une application spécifique. Pour finir, Avast vous donne accès à un service de VPN, cependant son utilisation est limitée à 5 Go par semaine. Dans tous les cas, cette version gratuite devrait être suffisante pour la majorité des utilisateurs Android.

D’un autre côté, si vous souhaitez une protection plus poussée pour plusieurs appareils en simultané comme votre smartphone et votre ordinateur, il va falloir se tourner vers la version payante. Cette dernière donne accès à plus de fonctionnalités comme un VPN illimité et vous recevrez une notification si une menace est détectée sur l’un de vos objets. Voici un résumé des offres Avast.

Avast Mobile Security : gratuit

gratuit Avast One Sliver : 2,99 €/mois

2,99 €/mois Avast One Gold : 6,49 €/mois

Découvrir Avast Mobile Security

Bitdefender Mobile Security, le meilleur antivirus pour Android

Bitdefender Mobile Security est l’un des antivirus les plus appréciés par les utilisateurs Android (version 5.0 ou supérieur). Il s’agit d’une solution abordable dédiée à un unique smartphone. En effet, si vous souhaitez protéger plusieurs appareils à la fois, vous allez devoir souscrire aux abonnements premium de l’entreprise. Pour revenir à ce qui nous intéresse, cette suite est capable de repérer les différentes menaces et d’analyser les virus et malwares.

De même, elle offre un bon niveau de protection lors de la navigation web. D’ailleurs, il est bon de noter que l’interface de l’application est très épurée et que l’ensemble est donc très facile à prendre en main. Sinon, Bitdefender met à disposition un système antivol très efficace. En effet, de nos jours, il est tout aussi important de protéger son smartphone que ses données personnelles. Dans le détail, cette fonction permet de verrouiller son mobile à distance et de le localiser. Cette dernière est même capable de prendre une photo du voleur ou de purement et simplement supprimer le contenu de votre téléphone.

En bref, en termes de protection pour appareil Android, difficile de trouver mieux que Bitdefender. Pour rappel, toutes ces fonctionnalités sont également utilisables pour protéger une tablette. Dernier point, une version iOS existe aussi, mais cette dernière est moins complète à cause des limitations imposées par Apple. Voici les tarifs officiels.

Bitdefender Mobile Security : 14,99 €/an

14,99 €/an Bitdefender Family Pack (jusqu’à 15 appareils) : 49,99 €/an

49,99 €/an Bitdefender Premium Security (jusqu’à 10 appareils) : 69,99 €/an

Découvrir Bitdefender Mobile Security

AVG Antivirus, le bon compromis

Tout comme Avast, AVG propose plusieurs solutions pour protéger votre smartphone Android dont une version gratuite. Dans tous les cas, il va falloir télécharger l’application AVG Antivirus & Sécurité dont l’interface est très proche de ce que propose Avast, avec les mêmes petites publicités pour la version sans frais.

Cependant, il faut reconnaître que cette dernière reste assez limitée par rapport aux abonnements payants avec uniquement une protection contre les malwares et ransomwares, avec il faut le dire, un résultat très convaincant d’après les chiffres publiés par AV-Test. Cette suite propose également de sécuriser vos photos grâce à son système de coffre-fort et le verrou d’application est également présent. À l’opposé, une fonction de nettoyage permet de supprimer les fichiers indésirables de son smartphone ou de sa tablette.

Si jamais un compte de messagerie est piraté, vous allez directement recevoir une notification vous avertissant de la menace. Enfin, l’analyse de Wifi et le VPN sont également inclus dans la version payante. En effet, avec AVG, de nombreuses fonctionnalités sont réservées aux formules avec abonnement. Voici le tarif des différentes solutions.

AVG Antivirus : gratuit

gratuit AVG Internet Security : 59,99 €/an

59,99 €/an AVG Ultimate : 79,99 €/an

Découvrir AVG Antivirus

ESET Mobile Security, pour une protection avancée

ESET n’est peut-être pas la suite de sécurité la plus connue et pourtant elle offre un haut niveau de protection et dans l’ensemble les utilisateurs sont tous satisfaits des services proposés. Avant toute chose, précisons que comme nombre de ses concurrents, cet antivirus se décline dans une version gratuite et une autre payante.

Dans tous les cas, comme dit précédemment, il garantit un bon niveau de sécurité contre les différents virus et autres malwares. Sinon, l’interface de son application est très claire et il est facile de trouver les différents outils dans les menus. Quoiqu’il arrive, si la solution gratuite reste intéressante, nous ne pouvons que vous conseiller l’abonnement premium disponible pour moins de 10 euros par an. Pour le coup, cet antivirus offre un très bon rapport qualité/prix à la vue de ses performances.

Dans le détail, cette formule comprend une protection antivol permettant de protéger ses données et de retrouver son mobile. On peut également citer les fonctions d’anti-hameçonnage, le filtre d’appels indésirables, une sécurisation supérieure des paiements en ligne. Une fonctionnalité nommée Audit permet de surveiller les autorisations accordées à chaque application pour éviter les risques de sécurité. Dernier point, un service client est disponible et ESET vous contactera par mail afin de répondre à vos questions. Voici les deux formules proposées pour protéger son appareil Android.

ESET Mobile Security : gratuit

gratuit ESET Mobile Security Premium : 9,99 €/an

Découvrir ESET Mobile Security

Trend Mobile Security, l’alternative

Trend Mobile Security représente une solution fournissant une protection à plusieurs niveaux pour votre smartphone Android. Cependant, sachez qu’il n’existe pas de version gratuite, vous devrez directement souscrire à la formule payante à 19,95 €/an. Il faut reconnaître que n’est pas la solution la plus abordable, mais elle offre un très bon niveau de protection.

En effet, cette dernière englobe des fonctionnalités essentielles comme la protection en navigation web, l’analyse de sécurité Wifi, ainsi qu’une protection contre les escroqueries. Sinon, vous serez bien protégés contre les malwares et ransomwares. En effet, d’après AV-Test, cet antivirus Trend se positionne comme un produit très efficace. D’autre part, l’interface de son application est très épurée et une nouvelle fois, la prise en main se montre particulièrement simple. Pour le reste, une fonctionnalité permet de chiffrer vos données quand vous utilisez des réseaux Wifi publics.

Une option très intéressante quand l’on sait que ces derniers sont souvent visés par les pirates. Pour finir, il est également possible de se tourner vers la formule premium pour protéger simultanément son ordinateur et son smartphone Android. Cette dernière couvre jusqu’à 10 appareils et donne accès, entre autres, à un support client disponible 7j/7 et 24h/24.

Trend Mobile Security : 19,95 €/an

19,95 €/an Trend Maximum Security : 34,95 €/an

Découvrir Trend Mobile Security

🤖 Pourquoi choisir un antivirus pour votre smartphone Android ?

Actuellement, les smartphones Android sont visés par de nombreuses menaces numériques, dont les fameux malwares et ransomwares. Ces derniers peuvent s’introduire dans votre appareil et menacer vos données personnelles. Les risques proviennent aussi bien des applications du Google PlayStore que de sites web malveillants. Et même si les fréquentes mises à jour de l’écosystème permettent de prévenir certains dangers, ce n’est pas toujours suffisant.

Un antivirus va donc permettre d’améliorer la protection de votre mobile en identifiant et supprimant les différentes menaces. De plus, ces solutions proposent d’autres fonctionnalités comme une protection antivol, le contrôle parental, un pare-feu, la sécurisation de vos transactions en ligne, un gestionnaire de mot de passe, etc. Cependant, ces dernières vont varier d’une suite à l’autre. De même, il y a parfois de grandes différences entre une formule gratuite et payante.

📱 Quel est l’antivirus gratuit le plus efficace pour Android ?

Avast se distingue comme l’antivirus gratuit le plus performant pour Android. Il offre une protection exhaustive contre les virus et les différents logiciels malveillants. Il enrichit cette protection avec des fonctions avancées telles que l’anti-phishing ou la sécurisation des réseaux Wifi. Il est également possible de sécuriser vos données personnelles, comme vos photos, grâce à un système de code PIN. De plus, Avast, met à votre disposition un petit service de VPN dans sa formule gratuite. Enfin, l’application est très facile à prendre en main, ce qui est toujours agréable.

À lire aussi : les meilleurs antivirus gratuits du moment pour ordinateurs