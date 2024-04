Meilleure manette de jeu pour smartphone (Android et iOS) : notre comparatif 2024 

De nos jours, les manettes peuvent considérablement améliorer notre expérience de jeu sur smartphone. Cependant, il existe des modèles avec différents prix, formats et certains ne sont pas compatibles avec tous les écosystèmes. Pour vous aider à vous y retrouver, voici notre sélection des meilleures manettes pour smartphone Android et iPhone.

Avec le temps, nos smartphones sont devenus des supports gaming comme les autres. En effet, presque 60% des gamers se trouvent sur ces derniers. D’ailleurs, de nombreux jeux et licences ont connu des portages de mobiles. On peut par exemple citer Fortnite et même Genshin Impact qui ont un véritable succès. S’il est possible d’y jouer grâce aux commandes présentes sur l’écran, une manette est la seule solution apportant un véritable confort.

Mais, comme pour d’autres accessoires, il faut prendre en compte la compatibilité iOS et/ou Android. En effet, certains modèles sont compatibles avec les deux écosystèmes, ou juste un seul. De même, elles peuvent prendre des formes très différentes d’un produit à l’autre. Il peut alors être difficile de faire son achat, parmi cette myriade d’appareils. Voici notre sélection des meilleures manettes pour jouer sur téléphone.

Razer Kichi V2, la meilleure manette pour Android

Razer Kichi V2 La meilleure manette pour Android

… mais peu utile dans l’ensemble Manque quelques grosses licences

On commence ce comparatif avec ce qui est probablement la meilleure manette pour smartphone Android du marché, la Razer Kichi V2. Cependant, précisons tout de suite que la version présentée n’est pas compatible avec les appareils iOS. Cependant, nous avons mis ci-dessous le lien pour vous procurer le produit pour iPhone. Dans tous les cas, nous sommes sur un modèle qui reprend quelque peu le format de la Switch.

Il s’agit d’un unique bloc dans lequel on insère notre mobile. On retrouve ici une connectique en USB-C. Dans l’ensemble, les téléphones de tous les gabarits peuvent fonctionner. Côté prise en main, les sensations sont très bonnes. Il ne manque aucune commande, même au niveau des gâchettes. De plus, sa légèreté, va permettre de l’utiliser pendant un long moment sans ressentir de gêne. Cependant, il faut posséder un smartphone avec au moins Android 9.0. Sinon, il existe une application dédiée, Razer Nexus. Avec cette dernière, il est possible de paramétrer 2 commandes et de s’en servir comme d’un hub pour accéder à ses jeux.

Dans l’ensemble, les fonctionnalités proposées ne sont pas essentielles. Pour finir, cette Razer Kichi V2 a un autre point fort, la recharge. En effet, même si la manette utilise votre port de charge, il est possible de directement brancher votre chargeur à celle-ci. Une option bienvenue quand on sait que le gaming a tendance à pomper la batterie de nos smartphones.

Razer Kichi V2 pour iOS

Manette sans fil Xbox Series, la plus polyvalente

Les joueurs PC le savent, l’une des manettes les plus polyvalentes du marché est celle de la Xbox Series. Mais ce modèle sans fil a également la particularité de pouvoir fonctionner sur les smartphones Android et iOS. Ensuite côté technique, il y a eu peu de changement depuis la version Xbox One. Les habitués de Microsoft ne seront donc pas dépaysés. Sinon, pour rappel, le grip de cette dernière a été amélioré pour toujours plus de confort. Dans tous les cas, elle est toujours aussi agréable à utiliser et facile à brancher à n’importe quel appareil. Dans l’ensemble, il y a eu peu d’évolutions.

D’ailleurs, avis subjectif, elle est bien plus confortable que sa concurrente de Sony. Mais bon, chacun son avis sur la question. Cependant, il y a tout de même un problème à utiliser des manettes de consoles pour des smartphones. En effet, on ne trouve aucun support pour caler ou insérer son appareil. Il va donc falloir trouver une position optimale pour ce dernier ou acheter un accessoire permettant de la poser correctement. C’est un point essentiel à prendre en compte au moment de faire son choix. Comme elle peut se connecter à de nombreux supports, elle reste un produit avantageux pour les amateurs de gaming sur PC et mobiles.

Pour finir, cette manette Xbox a encore et toujours le même problème que par le passé, elle fonctionne sur piles. On espère un jour en voir une fonctionnant sur batterie.

PlayStation 5 DualSence, l'alternative à la manette Xbox

Vous vous en doutez, si vous pouvez utiliser une manette Xbox sur votre PC ou votre smartphone, c’est également le cas pour la DualSence de Sony. Cette dernière se connecte également en Bluetooth et est compatible avec Android et iOS. Comme dit précédemment, la principale différence avec sa concurrente est la prise en main. Et une nouvelle fois tout est une question de ressenti.

Cependant, si vous possédez déjà un PS5 et cherchez un accessoire pour votre smartphone, alors autant garder ce modèle. De même, elle a le sérieux avantage de fonctionner sur batterie et non avec des piles. Un véritable plus par rapport à Microsoft. Enfin, côté technique, les gâchettes ont été améliorées (possibilité d’ajuster la résistance) par rapport à la génération précédente. De même, le design se veut bien plus moderne.

En bref, cette manette de PlayStation 5 est elle aussi un choix intéressant pour jouer sur son smartphone. Mais on lui fera le même reproche qu’avec celle de la Xbox, on ne trouve aucun support dédié. Il faudra donc faire preuve d’imagination ou acheter quelque chose pour installer correctement son smartphone.

Nacon MG-X Pro, la parfaite manette pour du Cloud Gaming sur smartphone

Pour ceux qui connaissent le sujet, vous devez avoir entendu parler des manettes Nacon. D’ailleurs, la marque a revu sa formule de manette pour smartphone après une précédente édition déjà très réussie. Pour cette sélection, nous allons évoquer la nouvelle MG-X Pro du fabricant. Comme avec la Razer Kichi V2, nous allons vous présenter le modèle compatible Android. Mais pour les utilisateurs IOS, un lien est disponible ci-dessous.

Pour revenir à ce qui nous intéresse, il s’agit d’un produit officiel Xbox utilisable avec des mobiles jusqu’à 6,7 pouces selon l’entreprise. Plus précisément, elle reprend le même design et surtout elle offre le même confort que la manette de la console. Les sensations en main et la précision sont également très bonnes. Et pour ce type de produit, c’est vraiment excellent. Mais ce n’est pas son seul point fort. En effet, sa particularité est de pouvoir fonctionner avec tous les services de cloud gaming comme Nvdia GeForce Now ou Xbox Game Pass Ultimate.

Si vous êtes un amateur de ce type de support, cette Nacon MG-X Pro est un choix tout indiqué. Pour revenir sur le côté technique, cette manette fonctionne uniquement en Bluetooth et non pas en USB avec les smartphones. D’ailleurs, le fabricant annonce environ 20 heures d’autonomie et la promesse semble tenue. Il est également possible de l’utiliser sur PC, mais uniquement en filaire.

Nacon MG-X Pro pour iOS

SteelSeries Nimbus+, le meilleur choix pour jouer sur IOS

On continue ce comparatif avec la SteelSeries Nimbus+. Cette dernière, à l’inverse des modèles précédents, prend la forme d’une véritable manette de console. Mais surtout, elle est uniquement destinée à un usage pour les appareils iOS (iPhone, iPad, etc.). En général, les solutions dédiées pour les produits Apple sont rares, alors cet accessoire est assez unique.

Il utilise le Bluetooth, mais on trouve également un port Lightning pour pouvoir recharger son smartphone. D’ailleurs, il fonctionne sur batterie et le fabricant annonce une autonomie de 50 heures. Sachant qu’il peut également charger un iPhone, c’est excellent. L’autre particularité de ce produit est la présence d’un support pour poser son mobile. Cependant, le confort visuel n’est pas le meilleur. Mais sur ce point, tout dépend du ressenti de chacun. Sinon, pour la prise en main il n’y a pas de soucis. Elle reprend le design d’une manette Xbox et les commandes sont précises et réactives. Elle est plus que complète en termes de boutons.

En bref, cette SteelSeries Nimbus+ est un excellent choix pour ceux souhaitant un accessoire dédié et compatible avec tous les appareils iOS. Cependant, si vous possédez déjà une manette DualSence ou Xbox Series, ce n’est pas le plus utile des achats.

BackBone One, la manette compacte et polyvalente

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons la manette pour smartphone Backbone One. On le remarque au premier coup d’oeil, elle est particulièrement compacte. Elle est facile à ranger et se destine donc essentiellement à un usage nomade. Pour rappel, comme d’autres modèles de cette sélection, elle se décline dans une version Android (minimum en 8.0) et dans une autre iOS.

Pour revenir, à la partie technique, elle reprend le format des manettes de Switch. Elle se branche par USB (ou Lightning) et va donc utiliser la batterie de votre mobile pour fonctionner. C’est un point à prendre en compte avant de faire son achat. En effet, le gaming consomme souvent beaucoup d’énergie. Mais son port USB-C permet de brancher son chargeur et de recharger en jouant. De même, chose assez rare, on retrouve une prise jack pour les écouteurs. Ensuite, malgré son gabarit, elle reste confortable d’utilisation. Cependant, sur cette partie, tout dépend des doigts de chacun.

D’un autre côté, il existe une application qui peut servir de hub pour vous jeux. Il est possible d’accéder à Steam Link, au Game Pass, etc. Dernière précision, elle existe dans deux versions : une blanche (avec boutons PlayStation) et une autre noire (commandes Switch). On peut aussi l’utiliser sur PC.

BackBone pour IOS

🔌 Manette sans fil ou filaire pour un smartphone ?

Les manettes filaires (USB-C ou Lightning) ou sans fil (Bluetooth) ont toutes les deux leurs avantages et désavantages. Les premières ne sont pas toujours les plus ergonomiques. En effet, il y a le problème de câble. Ce dernier limite la distance d’utilisation et il peut être gênant en jeu. D’un autre côté, elles vont utiliser la batterie du mobile pour fonctionner. Sachant que le gaming est vorace en énergie, cela peut poser des problèmes.

Cependant, dans notre sélection, nous avons intégré des accessoires avec lesquels il est possible de directement brancher un chargeur pour annuler ce défaut. D’un autre côté, on retrouve les versions sans fil. Ici, il n’y a pas de problème de câble comme la connexion se fait en Bluetooth. D’ailleurs, en général, elles sont plus confortables à utiliser. Mais il peut parfois y avoir un peu de latence avec ce type de produit.

D’autre part, elle fonctionne sur batterie. D’un côté, elles ne vont pas réduire l’autonomie de votre smartphone, mais il faudra penser à la recharger. Si vous souhaitez un appareil pour un usage nomade, ce n’est pas toujours le meilleur choix. Dernier point, elles sont plus onéreuses que les versions filaires.

🎮 Peut-on utiliser une manette de console sur un smartphone ?

Il est tout à fait possible d’utiliser une manette de PS5 ou de Xbox Series sur un smartphone. Même les Joy-Con de Nintendo peuvent faire l’affaire. D’ailleurs, c’est également vrai pour les PC et les tablettes. De plus, la manipulation est très simple. En effet, pour connecter les deux appareilsn il suffit d’utiliser le Bluetooth. Cependant, d’un jeu à l’autre, toutes les fonctionnalités de ces accessoires ne sont pas prises en compte.

Pour finir, il est également possible de faire fonctionner les manettes de PS4 et de Xbox One sur un mobile.

🤔 Mieux vaut choisir une manette de console ou une manette dédiée au smartphone ?

Sur ce point, les deux types de manettes ont leurs forces et leurs faiblesses. Les modèles pour console sont généralement plus ergonomiques et compatibles avec Android et iOS. De même, si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X/S, vous avez déjà l’accessoire. En bref, vous allez faire des économies.

D’un autre côté, les manettes dédiées vont posséder un support pour le smartphone. C’est un sérieux avantage, car ce dernier va offrir un plus grand confort d’utilisation. Cela donne l’impression d’avoir une véritable console portable dans les mains. De même, les produits sous la forme d’une Switch sont plus facilement transportables. Enfin, ces modèles vont généralement moins entamer la batterie du mobile que leurs contreparties pour consoles. Dernier point, on trouve également des applications qui offrent plus de fonctionnalités et une personnalisation plus poussée.

💰 Quel prix pour une manette de smartphone ?

Si vous utilisez la manette de votre console, la question du prix ne se pose pas. Cependant, si vous souhaitez un accessoire dédié, il va falloir au moins débourser 50 euros pour un produit de qualité. Cependant, les modèles les plus performants se situent aux environs de 100 euros. Les meilleurs dépassent même légèrement cette somme.

D’ailleurs, pour rappel, la nouvelle série des iPhone 15 embarque un port USB-C. Cela signifie que certains produits destinés aux appareils Android en raison de leur connectique, deviennent les accessoires à choisir pour son dernier smartphone Apple. Cependant, rassurez-vous, il n’y a aucune différence de prix entre les contrôleurs iOS et Android d’une même marque.

