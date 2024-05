Play Store : ces malwares volent vos données bancaires en imitant des applications populaires

Faites très attention à ce que vous téléchargez sur le Play Store. De dangereux logiciels malveillants prennent l’apparence d’applications populaires pour infecter votre smartphone et voler vos données bancaires.

Vous devez faire extrêmement attention à ce que vous téléchargez sur le Google Play Store. Il existe de très nombreuses applications contenant de dangereux malwares pouvant infester votre smartphone Android.

Google alertait récemment sur les applications infectées par le malware Anatsa, capable de vider les comptes bancaires des utilisateurs Android. En ce moment, des logiciels malveillants prennent la forme d’applications populaires comme Instagram ou WhatsApp pour subtiliser vos données bancaires.

Des logiciels malveillants imitent les applications Android populaires pour voler vos données

Des Remote Access Trojans (RATs) prennent la forme des applications les plus téléchargées sur le Play Store comme Instagram et WhatsApp pour tromper la vigilance des utilisateurs. Le Cheval de Troie utilise sans vergogne le logo et le nom de ces dernières pour se retrouver installé sur le smartphone Android de la future victime.

Ils peuvent alors les identifiants de connexion de vos comptes sur les réseaux sociaux, de votre messagerie électronique et surtout de vos applications bancaires. Si les logiciels malveillants y parviennent, plus rien ne les empêche de détourner vos comptes en ligne et d’usurper votre identité, que ce soit pour réaliser des transactions bancaires ou pour escroquer d’autres personnes.

Bien sûr, vos données personnelles peuvent aussi être utilisées pour des campagnes de phishing ou se retrouver vendues sur le dark web. Pour que votre téléphone ne se retrouve pas infecté par un malware, téléchargez vos applications sur le Play Store.

Lorsque vous le faites, veillez à ce que l’application soit sûre en lisant les commentaires et les évaluations des autres utilisateurs au préalable. Certaines applications Android peuvent même prendre le contrôle de votre smartphone, alors soyez très prudent.