Meilleur VTC électrique : quel vélo acheté en 2024 ? 

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique idéal pour vous déplacer en ville et partir en escapade dans la nature alors les VTC sont faits vous pour vous. Ces derniers s’adaptent à plusieurs types de terrains et permettent de se promener sans effort. Découvrez notre comparatif des meilleurs vélos électriques tout chemin.

Notre top 3 des VTC électriques

Le VTC électrique pas cher Eleglide T1 Disponible à moins de 1000 euros

Solide autonomie

Confortable

Grand écran de contrôle

Puissance suffisante 899€ Le meilleur VTC électrique Gitane E-Verso Steps Mixte Très confortable

Tous les accessoires essentiels

Autonomie importante

Qualité des différentes pièces

Bonne puissance 2799€ Le rapport qualité/prix Urbanbiker Viena Très bon rapport qualité/prix

Autonomie importante

Qualité des finitions

Grand confort d’utilisation

Parfait pour partir en promenade 1599€

Le VTC électrique ou Vélo Tout Chemin permet de naviguer sur route, mais aussi sur d’autres types de terrains comme les chemins de terre. Il s’agit de la catégorie de vélo la plus polyvalente, combinant de bonnes performances avec un grand confort. Si vous vous rendez au travail la semaine et partez en balade dans la forêt les week-ends. Mais surtout grâce à l’assistance électrique, vous pouvez réaliser tous vos déplacements sans avoir à effectuer le moindre effort.

Dans tous les cas, la popularité de ces modèles s’accroît depuis plusieurs années et de nombreuses références sont apparues sur le marché. Mais une question se pose : quels sont les critères à prendre en compte pour faire le bon choix ? En effet, les vélos électriques représentent un investissement certain, et il est donc judicieux de bien se renseigner en amont. C’est pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleurs VTC actuellement disponibles sur le marché.

Urbanbiker Viena, le VTC au meilleur rapport qualité/prix

Urbanbiker Viena Le VTC au meilleur rapport qualité/prix

1599€

Très bon rapport qualité/prix Autonomie importante

Autonomie importante Qualité des finitions

Qualité des finitions Grand confort d’utilisation

Grand confort d’utilisation Parfait pour partir en promenade On n’aime pas Un peu en difficulté avec les montées

L’Urbanbiker Viena est un VTC électrique élégant et polyvalent, idéal pour les sorties du week-end et les trajets quotidiens en ville. Il offre un équilibre parfait entre dynamisme et confort sur divers terrains. Dans le détail, il possède des roues de 28 pouces avec un moteur de 250 watts lui permettant d’atteindre les 25 km/h. Ensuite, il se démarque de ses concurrents grâce à son excellente endurance. En effet, il est possible d’atteindre 160 km d’autonomie avec ce vélo.

Si à cela, on ajoute son tarif raisonnable pour sa catégorie, il se positionne alors comme un des VTC électriques avec le meilleur rapport qualité/prix. Pour le reste, il est équipé d’un petit tableau de bord avec lequel il est possible d’ajuster le niveau d’assistance. Il y a la possibilité de bloquer la vitesse à 6 km/h, ce qui est parfait pour partir en promenade. Seul bémol, il faut tout de même compter 7 heures pour obtenir une charge complète.

Dans ce domaine, il vaut mieux être prévoyant. Sinon, il dispose d’un cadre en aluminium, de suspensions en fourche, de freins hydrauliques et de 7 vitesses. En bref, c’est un superbe vélo tout chemin électrique. Dernière précision, il est uniquement disponible sur Amazon ou chez les revendeurs spécialisés.

Shiftbikes Nightshift, un vélo confortable pour de petites balades

Shiftbikes Nightshift Un vélo confortable pour de petites balades

1,899.99€

1,899.99€

2,027.84€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Autonomie solide

Autonomie solide Bonne capacité de freinage

Bonne capacité de freinage Confortable On n’aime pas Absence de suspensions

Absence de suspensions Écran peu ergonomique

Le Shiftbikes Nightshift n’est pas à proprement parler un VTC. Cependant, grâce à ses roues de 26 pouces et ses pneus de 2 pouces, il reste un modèle intéressant pour faire de petites balades. Bien évidemment, il faudra éviter les chemins les plus accidentés, mais pour se promener au bord de l’eau le temps d’une journée, il reste un produit convaincant. De même, il est très agréable à utiliser sur la route ou sur des pavés.

Sinon, ce vélo se décline dans plusieurs versions pour s’adapter à la taille de chacun (de 155 cm à 190 cm). D’autre part, il peut évidemment atteindre la vitesse de 25 km/h (moteur de 43 Nm) et le fabricant annonce une autonomie jusqu’à 70 km. Sur ce point, la promesse est tenue, mais tout va dépendre de la puissance déployée. Dans tous les cas, pour une petite sortie le week-end, c’est amplement suffisant. Petite originalité, un antivol est directement intégré sur la roue arrière. Une option très intéressante quand l’on sait que les vols de vélos électriques sont de plus en plus fréquents.

Pour le reste, il offre un bon confort et son cadre en aluminium semble très solide. Enfin, pour gérer la puissance, nous retrouvons un petit écran LCD au niveau du guidon.

Eleglide T1, le VTC électrique pas cher

Eleglide T1 Le VTC électrique pas cher

899.99€ Voir l’offre On aime Disponible à moins de 1000 euros

Disponible à moins de 1000 euros Solide autonomie

Solide autonomie Confortable

Confortable Grand écran de contrôle

Grand écran de contrôle Puissance suffisante On n’aime pas En difficulté avec les chemins le plus accidentés

En difficulté avec les chemins le plus accidentés Freinage un peu léger

L’Eleglide T1 se positionne comme l’un des VTC électriques les plus abordables du marché. En effet, en règle général, il est très rare de trouver un vélo électrique de cette qualité sous la barre des 1000 euros. Cependant, il faut reconnaître qu’il n’est pas aussi performant que les autres solutions de notre sélection. Quoiqu’il arrive, ce modèle possède une solide autonomie. Si le fabricant annonce jusqu’à 100 km, à la pratique, nous sommes plus proches de 60 km.

Mais pour un produit d’entrée de gamme, le résultat est excellent. De même, il peut atteindre la vitesse de 25 km/h, conformément à la loi française. Ensuite, cette référence est bardée d’accessoires. Il est livré avec son garde-boue, son porte-bagages, sa béquille et des éclairages avant et arrière. De plus, nous retrouvons un grand écran de contrôle capable de vous indiquer la vitesse, l’autonomie ou de sélectionner la puissance. Sur ce point, nous avons été agréablement surpris. Même sur le segment premium, il est rare de trouver une dalle de cette qualité avec autant d’informations disponibles. Pour finir, il se comporte très bien sur route et sur chemin accidenté.

Seul bémol, ce n’est pas le meilleur quand il s’agit de partir se promener en forêt. Il est également un peu en difficulté avec les côtes les plus raides. Quoiqu’il arrive, ce Eleglide T1 est le VTC électrique parfait si votre budget est limité.

Iweech Promenade, le vélo tout chemin intelligent

Iweech Promenade Le vélo tout chemin intelligent

2495€ Voir l’offre On aime Grand confort d’utilisation

Grand confort d’utilisation Vélo endurant

Vélo endurant Système de freins efficace

Système de freins efficace Protection contre les vols

Protection contre les vols Nombreuses fonctionnalités On n’aime pas Tarif élevé

L’Iweech Promenade est un excellent VTC aussi à l’aise en milieu urbain qu’à la campagne. Mais surtout, il a l’originalité d’être un véritable objet connecté. Plus concrètement, il est équipé de la technologie Smart Control qui va adapter la puissance à votre utilisation. Ici, vous n’avez plus besoin de passer les vitesses, il vous suffit de pédaler.

De plus, nous retrouvons une application dédiée (disponible sur iOS et Android) vous indiquant par exemple, le rayon d’action de votre bicycle. Toujours utile si l’on ne veut pas tomber à court d’énergie au milieu de son trajet. Sinon, si vous posez votre smartphone sur un support, vous pouvez utiliser ce dernier pour vous indiquer la vitesse. Autre point fort, avec ce produit Iweech, la sécurité. Ce dernier embarque une alarme d’une puissance de 90 dB et un Tracker est directement intégré. Comme si cela ne suffisait pas, il est possible de bloquer le moteur via l’application.

En bref, il n’y a rien à redire sur cette partie. Pour finir, comme l’on pouvait s’y attendre, il atteint les 25 km/h, et sa batterie de 504 Wh assure plus ou moins 70 km d’autonomie. Côté technique, il possède des roues de 25,5 pouces et des freins hydrauliques pour l’avant et l’arrière.

Gitane E-Verso Steps Mixte, le meilleur VTC

Gitane E-Verso Steps Mixte Le meilleur VTC premium

2799€

2799€

2,887.44€ Voir l’offre

3,086.48€ Voir l’offre On aime Très confortable

Très confortable Tous les accessoires essentiels

Tous les accessoires essentiels Autonomie importante

Autonomie importante Qualité des différentes pièces

Qualité des différentes pièces Bonne puissance On n’aime pas Écran de contrôle un peu petit

Écran de contrôle un peu petit Vraiment onéreux

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un VTC électrique haut de gamme de la célèbre marque Gitane. Ce dernier offre une excellente expérience de conduite que vous rouliez en ville ou sur des chemins de campagne. Cependant, son tarif de presque 3.000 euros en fait un investissement certain. C’est un produit à réserver aux personnes ayant un usage intensif de leur vélo.

Côté technique, il est équipé d’un puissant moteur Shimano Steps (60 Nm) qui lui permet d’atteindre sans souci les 25 km/h. Ensuite, nous retrouvons des freins à disque hydrauliques de la même marque et d’une grande qualité. Notons également la présence d’un cadre en aluminium. En matière d’endurance, la marque annonce une autonomie pouvant atteindre 185 km. Ce chiffre peut plus ou moins être atteint en mode économie d’énergie. Si vous poussez votre vélo à fond, vous pouvez diviser cette dernière par deux.

Dans tous les cas, c’est amplement suffisant pour les trajets du quotidien comme, pour partir en balade le week-end. Sinon, tous les accessoires essentiels sont présents comme le porte-bagages ou le garde-boue. Enfin, il dispose d’un petit écran LCD comme tout produit de ce type. Cependant, à la vue du tarif, nous aurions apprécié, une dalle un peu plus grande pour un meilleur confort d’utilisation.

🚲 Quels sont les avantages offerts par un VTC électrique ?

Les VTC électriques offrent de nombreux avantages par rapport aux VAE traditionnels. Tout d’abord, ils permettent d’aussi bien se déplacer sur route que sur des chemins accidentés. De même, vous n’aurez pas de problèmes si vous roulez sur des pavés, ce qui n’est pas toujours le cas avec des vélos uniquement dédiés à la ville. Pour faire simple, c’est le compromis idéal entre les bicycles classiques et les VTT (particulièrement onéreux si électrique), car ils s’adaptent à presque toutes les surfaces. Pour le reste, il offre un grand confort de conduite et l’assistance permet de se déplacer sur de bonnes distances sans avoir à se fatiguer.

En bref, c’est excellent pour les promenades du week-end ou pendant les vacances. D’ailleurs, d’après certaines études, cette pratique est presque aussi bénéfique pour la santé que le vélo classique.

Si vous envisagez d’acquérir un VTC électrique, il faut tout d’abord surveiller certains critères pour prendre la meilleure décision

Utilisation : si vous roulez essentiellement en ville et vous déplacez rarement sur des chemins accidentés, des VTC d’entrée de gamme sont suffisants. À l’inverse, si vous partez souvent barouder, des produits plus onéreux seront peut-être mieux adaptés. Ici tout va dépendre du type de terrain.

si vous roulez essentiellement en ville et vous déplacez rarement sur des chemins accidentés, des VTC d’entrée de gamme sont suffisants. À l’inverse, si vous partez souvent barouder, des produits plus onéreux seront peut-être mieux adaptés. Ici tout va dépendre du type de terrain. Batterie : si vous souhaitez partir en balade, l’autonomie est un point important. Si cette dernière est influencée par divers facteurs comme la puissance demandée, il faut que votre vélo assure au moins 50 km d’utilisation. Si vous montez en gamme l’endurance peut atteindre voire dépasser les 100 km (en mode économie).

si vous souhaitez partir en balade, l’autonomie est un point important. Si cette dernière est influencée par divers facteurs comme la puissance demandée, il faut que votre vélo assure au moins 50 km d’utilisation. Si vous montez en gamme l’endurance peut atteindre voire dépasser les 100 km (en mode économie). Puissance : sur ce point, c’est très simple, il faut un modèle pouvant atteindre 25 km/h (conformément à la loi), mais également assez efficace pour support les pentes les plus raides.

sur ce point, c’est très simple, il faut un modèle pouvant atteindre 25 km/h (conformément à la loi), mais également assez efficace pour support les pentes les plus raides. Équipements : la majorité des vélos tout chemin disposent de garde-boue. C’est l’élément essentiel avec la béquille. Cependant, certains modèles sont livrés sans le porte-bagages. Un point à prendre en compte, comme c’est un accessoire assez important pour partir en promenade. De même surveiller également la qualité des suspensions et des freins.

Si vous achetez un vélo électrique, il est possible d’obtenir jusqu’à 400 euros de prime à l’achat dans le cas d’un VTC. Pour en profiter, il faut respecter plusieurs critères.

Être neuf

Ne pas avoir une batterie contenant du plomb

Être un vélo à pédalage assisté : il doit avoir un moteur dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsqu’il atteint une vitesse de 25 km/h.

Il ne doit pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivante son acquisition.

Avoir un revenu fiscal de référence par part, inférieur ou égal à 15 400 €.

Depuis le 1er janvier 2024, les vélos électriques d’occasion sont également concernés. Cependant, ce dernier doit être vendu par un professionnel.

🏔️ Quelle est la différence entre Vélo Tout Chemin et VTT ?

Si les VTC offrent une grande polyvalence, ils ne sont pas adaptés pour les terrains les plus accidentés. En effet, la route et les petits chemins de campagne restent leur domaine de prédilection. Si vous êtes habitué à faire du hors route et des parcours montagneux, alors le VTT devient un choix tout indiqué. Les différents éléments comme les suspensions ou les freins sont d’une qualité supérieure et les prix grimpent vite en flèche. S’il est possible de trouver de très bons VTC sous la barre des 2000 euros, ce ne sera pas le cas avec un VTT électrique.

