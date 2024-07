Meilleur traceur GPS pour vélo en 2024 : quel modèle choisir ? 

En France, plus de 400.000 vols de vélos ont lieu chaque année, et avec le développement des VAE, la situation ne devrait pas s’améliorer. Pour se protéger, il existe une solution très simple, les traceurs GPS. Ils sont devenus des produits de choix pour tous les cyclistes. Voici notre sélection des meilleurs Tracker pour vélo.

Que vous soyez un cycliste passionné, un sportif ou que vous utilisez votre vélo comme moyen de transport pour aller au travail, la crainte d’un vol de vélo nous concerne tous. En effet, même si les chiffres varient, plus de 400.000 vols sont comptabilisés annuellement en France. De plus, avec le développement des vélos électriques, le phénomène a tendance à s’accentuer. En effet, ceux-ci sont particulièrement onéreux et donc particulièrement visés par les voleurs. Il est donc devenu essentiel de sécuriser ces derniers.

S’il existe plusieurs méthodes pour protéger son modèle, le traceur GPS est très certainement la meilleure solution. Ce dispositif compact et discret permet de localiser son vélo en temps réel grâce à son smartphone et à une application dédiée. Cela permet donc de récupérer notre bicycle en cas de vol ou de transmettre sa localisation à la police. Cependant, il faut encore réussir à trouver un modèle fiable convenant à nos besoins. Découvrez notre comparatif des meilleurs traceurs GPS pour vélo.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs Tracker GPS pour voiture

Invoxia Bike Tracker, le meilleur traceur GPS pour un vélo

Le Inoxia Bike Tracker est sans conteste le meilleur traceur GPS pour vélo. En effet, il est discret, précis et facile à installer. Tout d’abord, il prend la forme d’un réflecteur arrière, ce qui permet de facilement le mettre en place, et cela peu importe votre modèle. De plus, au premier coup d’oeil, un voleur ne pensera pas avoir affaire à un Tracker. Bien évidemment, cet accessoire fonctionne avec une application disponible sur Android et iOS. Avec cette dernière, vous pouvez suivre votre vélo en temps réel, mais aussi définir des zones d’alertes.

Comme si cela ne suffisait pas, elle vous prévient même si ce dernier a basculé. Sinon, une fois proche de votre bicycle, le Bluetooth remplace le GPS pour offrir une localisation plus précise. En bref, ce produit est bardé de fonctionnalités. Pour finir, sur la partie technique, le fabricant annonce 1 à 3 mois d’autonomie. Cependant, pour profiter à fond de votre appareil, il faut souscrire à un abonnement à partir de 4,45 €/mois. D’un autre côté, la marque vous offre les 3 premières années, donc c’est difficile de leur reprocher ce système.

Invoxia Bike Tracker à 149 € sur Amazon

Tkmars TK906, la meilleure alternative à Invoxia

Le Tkmars TK906 dispose d’une forme similaire au produit d’Invoxia. En effet, ce traceur GPS prend lui aussi la forme d’un éclairage à installer sur son vélo. Cependant, il y a une raison pour laquelle vous préférons le modèle précédent : le type de fonctionnement. En effet, vous allez devoir vous procurer une carte SIM prenant en charge la 2G avec ce produit. D’un autre côté, vous n’aurez pas besoin de souscrire à un abonnement. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, les deux accessoires sont très similaires. L’application permet de suivre son engin en temps réel et vous avez également accès à un historique de 60 jours. Il est même possible de réellement allumer l’éclairage du Tracker.

Bien évidemment, ce dernier n’est pas des plus efficaces, mais ce n’est pas non plus sa vocation première. Vous pouvez également recevoir les notifications directement par SMS. Pour finir, ce traceur GPS offre environ un mois d’autonomie. En conclusion, c’est une bonne alternative à Invoxia disponible à un tarif plus abordable. Cependant, il n’offre pas autant de fonctions et son application est un peu moins ergonomique.

Tkmars TK906 à 57 € sur Amazon

Cycloop, le plus solide des traceurs GPS

Le traceur GPS Cycloop est un produit original qui ne joue absolument pas la carte de la discrétion. Ce dernier est particulièrement visible et mise sur sa solidité tout comme ses nombreuses fonctionnalités. D’ailleurs, il y a un petit système de lumière signalant sa présence en permanence. Mais tout d’abord, précisions que ce modèle peut uniquement s’installer sur un cadre de vélo d’un diamètre entre 25 et 37 mm. Dans tous les cas, rassurez-vous, cet accessoire va être difficile à déloger. Ensuite, ce Tracker a la particularité d’être livré avec un badge.

Dès que vous vous éloignez de votre vélo, ce dernier va s’activer. Ensuite, si votre bicycle se met en mouvement, vous allez directement recevoir un appel pour attirer votre attention. Bien évidemment, il est possible de suivre les déplacements en temps réel. Seul regret avec cet accessoire, le système d’abonnement pour l’eSIM (intégrée). En effet, si les deux premiers mois sont offerts, il faudra débourser 39 €/an dans l’unique formule proposée par la marque. C’est dommage sachant que l’accessoire en lui-même coûte plus ou moins 100 euros selon le revendeur. Enfin, l’autonomie annoncée est de 3 mois avec la LED allumée.

Cycloop à 99 € sur Amazon

Apple AirTag, une alternative abordable

L’AirTag d’Apple est un traceur un peu particulier comme il fonctionne via Bluetooth et non pas en GPS. En effet, il utilise les appareils Apple à proximité comme relais pour obtenir la localisation (avec parfois un grand succès). Il est donc impossible de suivre en temps réel les déplacements de votre vélo. D’un autre côté, c’est un produit abordable qui ne nécessite aucun abonnement pour fonctionner. Autre avantage, sa petite batterie assure tout de même une bonne année d’autonomie. Cependant, un AirTag n’est pas, à l’origine dédié, à servir de traceur pour vélo. Il suffit de voir sa forme pour le comprendre. Il est donc nécessaire d’acheter un accessoire avec ce dernier.

Pas de souci à vous faire, il existe aussi un grand choix dédié aux vélos classiques ou électriques. Certains prennent la forme d’une sonnette dans laquelle il suffit de placer son Tracker. Au final, le niveau de discrétion est très bon dans ce type de configurations. Seul bémol, si le voleur est lui aussi équipé d’un iPhone, il risque d’être prévenu de sa présence. Ce n’est donc pas le meilleur choix possible, même si son tarif abordable en fait une solution économique.

AirTag à 39 € sur Amazon

Accessoire AirBell (sonnette) à 17 € sur Amazon

Accessoire tige de vélo cachée à 14 € sur Amazon

Tkmars mini, le bon rapport qualité/prix

Si le Tkmars mini n’est pas nécessairement destiné à servir de traceur GPS pour vélo, il n’en reste pas moins une solution discrète et abordable. Dans tous les cas, il s’agit d’un petit cube aimanté à installer, de préférence sous la selle ou tout simplement dans une sacoche. Pour le reste, c’est un produit basique nécessitant lui aussi une carte SIM, mais vous n’allez pas avoir besoin de souscrire à un abonnement. D’ailleurs, si vous achetez une carte compatible, vous pourrez également utiliser votre Tracker dans les autres pays d’Europe.

Sinon, nous trouvons une application assez complète permettant évidemment de suivre les mouvements de son vélo en temps réel. De même, plusieurs personnes peuvent télécharger cette application et donc surveiller en même temps le vélo. D’autre part, il est possible de définir des zones de surveillance et d’obtenir un historique des déplacements sur 6 mois. Seul regret sur la partie technique, l’autonomie varie entre 3 et 7 jours pour une utilisation permanente. C’est peu, même si l’on prend en compte le gabarit.

Tkmars mini à 49 € sur Amazon

Au moment de sélectionner votre traceur GPS, il y a de nombreux critères à prendre en compte. Dans cette partie, nous avons listé les éléments essentiels à surveiller avant de réaliser votre achat.

Précision du GPS : sans surprise, la précision est le facteur essentiel. Votre traceur doit être précis et de préférence capable d’afficher en temps réel les déplacements.

sans surprise, la précision est le facteur essentiel. Votre traceur doit être précis et de préférence capable d’afficher en temps réel les déplacements. Discrétion : pour faire simple, les voleurs ne doivent pas voir le Tracker ou simplement ne pas deviner qu’il s’agit d’un traceur. En bref, c’est l’élément essentiel avec la qualité GPS.

pour faire simple, les voleurs ne doivent pas voir le Tracker ou simplement ne pas deviner qu’il s’agit d’un traceur. En bref, c’est l’élément essentiel avec la qualité GPS. Installation : si possible, il vaut mieux investir dans un produit facile à mettre en place.

si possible, il vaut mieux investir dans un produit facile à mettre en place. Fonctionnalités : les fonctionnalités vont varier d’un appareil à l’autre. Votre accessoire doit principalement être capable de vous prévenir en cas de vol grâce à un système d’alerte.

les fonctionnalités vont varier d’un appareil à l’autre. Votre accessoire doit principalement être capable de vous prévenir en cas de vol grâce à un système d’alerte. Solidité et étanchéité : c’est un point que l’on a tendance à oublier. Votre traceur va être soumis, tout comme votre vélo, aux aléas climatiques. Il faut donc de préférence choisir un modèle disposant d’une bonne certification IP.

c’est un point que l’on a tendance à oublier. Votre traceur va être soumis, tout comme votre vélo, aux aléas climatiques. Il faut donc de préférence choisir un modèle disposant d’une bonne certification IP. Tarif : ici, on ne parle pas vraiment du prix d’achat, mais du tarif des abonnements. En effet, les crackers GPS fonctionnent souvent avec des cartes SIM et il faut également prendre en compte le coût de la formule.

🤔 Où positionner un traceur GPS sur mon vélo ?

L’emplacement idéal pour un traceur GPS de vélo dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le format est un critère essentiel. Les modèles comme le Tracker d’Invoxia prennent la forme d’accessoires à installer. D’autres, plus traditionnelles, doivent se cacher dans la selle ou bien directement dans le tube de direction. D’autres appareils se placent directement au niveau du pédalier ou prennent la forme d’un porte-bidon. Enfin, certains produits comme le Cycloop sont bien visibles et solides. Ils servent autant de traceur GPS que d’objet de dissuasion. Au final, le choix vous revient. L’essentiel étant que le voleur ne puisse pas le trouver.

💡 Quel traceur GPS choisir pour un vélo électrique ?

Dans l’ensemble, si un traceur GPS est destiné à un vélo traditionnel, il l’est tout autant pour un vélo électrique. Cependant, à la vue du prix des VAE actuels, nous conseillons d’investir dans des produits haut de gamme. Pour le coup, il ne faut pas hésiter à investir dans des appareils onéreux comme le Invoxia Bike Tracker ou le Cycloop. En effet, les vélos électriques sont devenus une cible privilégiée des voleurs.

🧐 Pourquoi acheter un traceur GPS pour vélo ?

La raison est très simple, les vols de vélo sont fréquents et toujours plus nombreux. Si les chiffres varient entre 400.000 et 500.000, et moins de la moitié sont retrouvés. En bref, le traceur GPS est devenu un accessoire presque obligatoire dans ce contexte. Il y a ici deux cas de figure. Soit vous êtes proches de votre vélo et dès la notification reçue sur votre smartphone, vous pouvez vous rendre sur le lieu. Ou bien alors (mieux vaut éviter les risques), vous pouvez transmettre les coordonnées aux forces de l’ordre qui vont alors s’occuper de l’intervention. En résumé, s’il n’est pas vraiment possible d’empêcher le vol d’un vélo, le Tracker GPS a au moins l’avantage de vous permettre de le retrouver.