Meilleur radiateur électrique mobile : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs radiateurs électriques mobiles

Aerian AFH21, le radiateur compact et abordable 35.99€ Voir 24.99€ Voir 24.99€ Voir Rowenta Vectissimo Black Turbo, le meilleur rapport qualité/prix 84.98€ Voir 104.99€ Voir 104.99€ Voir 104.99€ Voir De’Longhi HCX3220FTS, un produit compact et design 116.51€ Voir 113.22€ Voir 119.99€ Voir 122.74€ Voir

Actuellement, on trouve une multitude de chauffages électriques mobiles sur le marché. Il existe des solutions avec plus ou moins de fonctionnalités et la puissance varie d’un produit à l’autre. De plus, on trouve aujourd’hui des modèles au très bon rapport qualité/prix. Ils sont parfaits pour améliorer le confort thermique de pièces comme sa chambre, son salon et surtout sa salle de bain. Dans tous les cas, ces systèmes sont des alliés de choix contre le froid pendant l’hiver.

D’un autre côté, ces appareils peuvent être énergivores. Cependant, les fabricants n’ont ce cessent d’apporter des améliorations pour offrir une consommation maîtrisée afin que ces derniers ne pèsent pas trop sur votre facture d’électricité. Enfin, on trouve des modèles très compacts (chauffage d’appoint) qui s’intègrent facilement dans nos maisons. Voici notre comparatif des meilleurs radiateurs électriques.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs thermostats connectés

Clatronic KH3077, le meilleur premier prix

Clatronic KH3077 Le meilleur premier prix 19.96€ Voir l’offre

29.90€ Voir l’offre

44.90€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Thermostat intégré

Thermostat intégré Compact et facilement déplaçable

Compact et facilement déplaçable Parfait pour chauffer de petites pièces On n’aime pas Air chaud uniquement envoyé vers le haut

Air chaud uniquement envoyé vers le haut Consommation élevée si usage intensif

Pour commencer cette sélection, nous vous proposons un petit radiateur électrique mobile, le Clatronic KH3077. D’ailleurs, il peut être installé directement sur des pieds, sinon il est possible de le placer sur un mur. Malgré son tarif abordable, il offre une bonne puissance. Cette dernière est réglable sur 3 niveaux différents : 750, 1250, 2000W. Cependant, l’air chaud est expulsé uniquement vers le haut. Cela est embêtant, si vous avez l’habitude de placer l’appareil près de vous. En effet, vous allez mettre du temps à vous réchauffer les pieds et les jambes. Mais, dans tous les cas, il est capable de chauffer assez vite la pièce où il se situe grâce à sa fonction Turbo.

Sinon, il embarque également un thermostat intégré. Grâce à celui-ci, le radiateur va se couper automatiquement quand la température souhaitée est atteinte. Une option toujours bienvenue pour limiter sa consommation d’électricité. Pour finir, des poignées sont installées sur le côté pour faciliter le déplacement.

Omisoon, le plus polyvalent

Omisoon Le plus polyvalent 121.79€ Voir l’offre

121.89€ Voir l’offre On aime Chauffe rapide

Chauffe rapide Thermostat intégré

Thermostat intégré Pivote sur un angle de 90°

Pivote sur un angle de 90° Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Télécommande

Télécommande Compact et facile à déplacer On n’aime pas Uniquement adapté aux petites pièces

Uniquement adapté aux petites pièces Un peu bruyant

Nous continuons ce comparatif avec un radiateur électrique au design vraiment original, l’Omisoon. D’ailleurs, au premier abord, on a l’impression de reconnaître un ventilateur en colonne. Cependant, c’est bien un produit destiné à chauffer votre maison.

D’autre part, ce chauffage est tout à fait adapté à un usage en salle de bain d’après le fabricant. Mais il est tout aussi intéressant pour les autres pièces du domicile. Sinon, il est possible de le régler sur deux niveaux de puissance : 900 et 2000W. Sur ce point, il n’y a rien à redire, mais ce n’est pas non plus ici que se trouve sa particularité. En effet, ce modèle est capable de projeter la chaleur en pivotant sur un angle de 90°. À la pratique, ce système se révèle très efficace pour réchauffer son intérieur.

Même, les volets sont réglables et une télécommande se trouve dans la boîte. Pas besoin de se déplacer pour régler la puissance. D’un autre côté, il y a aussi des touches tactiles. Enfin, il dispose de différentes fonctions comme un minuteur qui fonctionne sur une plage de 24 heures et un thermostat qui coupe automatiquement l’appareil une fois la bonne température atteinte.

Rowenta Vectissimo Black Turbo, le meilleur rapport qualité/prix

Rowenta Vectissimo Black Turbo Le meilleur rapport qualité/prix 84.98€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre On aime Très bonne puissance

Très bonne puissance Détecteur de gel

Détecteur de gel Facilement transportable

Facilement transportable Bonne diffusion de la chaleur

Bonne diffusion de la chaleur Excellent rapport qualité/prix On n’aime pas Un peu bruyant

Un peu bruyant Uniquement adapté aux pièces de 25m² ou moins

Nous commençons à monter en gamme avec ce radiateur électrique Rowenta Vectissimo Black Turbo. Nous l’avons sélectionné, car dans la catégorie des chauffages mobiles, c’est sûrement celui qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Sinon, côté technique, il dispose d’une puissance maximale de 2400W. Pour faire baisser la consommation énergétique, il est possible de le passer à 1200W. D’autre part, une partie de l’air chaud est diffusé vers le haut et une autre vers le bas grâce à une grille placée sur la face de ce convecteur soufflant.

Bien évidemment, il dispose également d’un thermostat et l’on retrouve une fonction qui active automatiquement l’appareil si les températures passent sous les 0°C. Seul bémol, il est un peu plus bruyant que ses concurrents (49 dB). Cependant, nous n’avons pas trouvé la nuisance sonore très dérangeante. Tout va dépendre du ressenti de chacun. Mais pour nous, il peut être utilisé dans une chambre. Pour finir, il pèse 4,9 kg et il dispose de poignées pour le transport.

Radiateur à Bain d’Huile Pro Breeze, le meilleur choix

Radiateur à Bain d’Huile Pro Breeze Le meilleur choix 159.99€ Voir l’offre

270.72€ Voir l’offre On aime Excellente puissance et chauffe rapide

Excellente puissance et chauffe rapide Télécommande

Télécommande Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base Parfait pour petites et moyennes pièces On n’aime pas Pas adapté aux transports malgré les roulettes

Avec ce radiateur électrique Pro Breeze, nous arrivons sur un des meilleurs modèles actuellement disponibles sur le marché. Cependant, prenez en compte qu’il s’agit d’un produit légèrement différent par rapport aux autres chauffages présentés jusqu’à présent. En effet, il fonctionne grâce à un système d’huile minérale qui circule dans l’appareil. Cela a pour principal avantage de diffuser une chaleur homogène. Mais surtout, même après avoir été arrêté, l’appareil reste chaud un moment. Quoiqu’il arrive, nous vous proposons ici la version 2500W, mais pour les intéressés, il existe un modèle de 2000W. Sinon, il est également ajustable sur 1200 et 2000W.

D’autre part, le fabricant annonce qu’il est étudié pour des pièces jusqu’à 32 m². On retrouve aussi des fonctionnalités comme une minuterie intégrée. Ensuite, il est possible de l’utiliser grâce aux boutons présents sur le côté ou directement avec une télécommande. Seul bémol, il pèse tout de même 16 kg. D’ailleurs, il dispose de roulettes pour le déplacer, mais cela ne va pas vous aider si vous voulez l’installer à l’étage de votre domicile.

De’Longhi HCX3220FTS, un produit compact et design

De’Longhi HCX3220FTS Un produit compact et design 116.51€ Voir l’offre

113.22€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

122.74€ Voir l’offre On aime Joli design

Joli design Compact et assez léger (7 kg)

Compact et assez léger (7 kg) Chauffe rapide et efficace

Chauffe rapide et efficace S’installe sur pieds ou au mur

S’installe sur pieds ou au mur Fonctionnalités essentielles On n’aime pas Commandes peu ergonomiques

Le radiateur électrique De’Longhi HCX3220FTS est un produit à la fois performant et compact pour sa catégorie. En effet, il a la particularité d’avoir une épaisseur d’à peine 7,5 cm. Sur ce point difficile de trouver mieux chez les concurrents. D’autre part, il chauffe rapidement la pièce et dispose d’une puissance de 2000W. Cette dernière est ajustable sur 800 et 1200W pour baisser la consommation énergétique.

La chaleur se répartit de manière homogène grâce à une ventilation sur deux sens (sur les côtés et par l’arrière). De plus, des pieds sont disponibles pour une utilisation mobile. Il est aussi possible de directement l’accrocher à un mur. On trouve également des poignées pour le transport. Enfin, les réglages se font directement depuis la tranche de l’appareil. En termes de fonctionnalités, on retrouve un minuteur 24h, un thermostat d’ambiance et un autre de sécurité pour éviter les problèmes.

Aerian AFH21, le radiateur compact et abordable

Aerian AFH21 Le radiateur compact et abordable 35.99€ Voir l’offre

24.99€ Voir l’offre

24.99€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Bonne puissance pour ce prix

Bonne puissance pour ce prix Très bien pour une salle de bain

Très bien pour une salle de bain Compact et simple à utiliser On n’aime pas Boutons peu ergonomiques

Boutons peu ergonomiques Uniquement adapté aux (très) petites pièces

Si vous cherchez un radiateur électrique d’appoint petit et à bas prix, alors l’Aerian AFH21 est un très bon choix. Bien évidemment, il ne faut pas attendre de sa part les mêmes fonctionnalités qu’avec les autres modèles présents dans cette sélection. Dans tous les cas, il est capable de déployer une puissance de 2000W, mais il est possible de le passer à 1000W pour économiser l’énergie. Il pèse à peine 1,5 kg, ce qui permet de facilement le déplacer d’une pièce à l’autre.

D’ailleurs, il est adapté à une utilisation dans une salle de bain (certification IP21). En effet, c’est généralement l’usage attendu de ce type de produit. Enfin, on retrouve aussi un thermostat pour régler la température. Seul regret, les boutons ne sont pas toujours faciles à tourner. D’un autre côté, difficile d’en demander plus à un radiateur disponible à moins de 30 euros.

Rowenta Instant Confort Aqua, le parfait radiateur pour salle de bain

Rowenta Instant Confort Aqua Le parfait radiateur pour salle de bain 59€ Voir l’offre

72.63€ Voir l’offre

76.66€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Parfaitement adapté pour une salle de bain

Parfaitement adapté pour une salle de bain Fonction antigel

Fonction antigel Simple d’utilisation

Simple d’utilisation Ergonomique et discret

Nous venons de présenter le Aerian AFH21 qui est un produit abordable pour une salle de bain. Cependant, si vous souhaitez un produit dédié, nous vous conseillons, le Rowenta Instant Confort Aqua. Comme son nom l’indique, il est étudié pour ce type d’usage. Mais il est utilisable dans d’autres parties de la maison. Nous vous présentons ici le modèle le plus haut de gamme avec une puissance au choix de 1200 ou 2400W.

Cependant, une autre version 1000/2000W est également disponible. Dans les deux cas, ils offrent un très bon rapport qualité/prix. D’ailleurs, il a la particularité de pouvoir servir comme ventilateur en été. Sinon, les commandes sont basiques et simples d’utilisation. De plus, ce radiateur possède une fonction antigel en cas de froid intense dans une pièce. Pour finir, on retrouve une petite poignée à l’arrière pour faciliter le transport.

🧐 Quel type de chauffage électrique choisir ?

Actuellement, il existe de nombreuses technologies différentes dans le domaine du radiateur électrique. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons résumé dans cette partie l’essentiel à savoir sur ces appareils.

Radiateur à inertie : ses matériaux se composent souvent de fonte ou de céramique (inertie sèche) pour stocker la chaleur. Ensuite, il restitue cette dernière de manière constante et homogène. Il existe aussi les modèles à inertie fluide qui utilisent, par exemple, de l’huile.

ses matériaux se composent souvent de fonte ou de céramique (inertie sèche) pour stocker la chaleur. Ensuite, il restitue cette dernière de manière constante et homogène. Il existe aussi les modèles à inertie fluide qui utilisent, par exemple, de l’huile. Radiateur à convection (ou convecteur électrique) : ce type d’appareil va chauffer l’air qui l’entoure. L’eau qui circule à l’intérieur permet ce résultat. Il a tendance à rapidement chauffer la pièce, mais ne diffuse pas la chaleur de manière uniforme (vers le haut et non pas vers le sol). Il est peu cher, mais souvent énergivore.

ce type d’appareil va chauffer l’air qui l’entoure. L’eau qui circule à l’intérieur permet ce résultat. Il a tendance à rapidement chauffer la pièce, mais ne diffuse pas la chaleur de manière uniforme (vers le haut et non pas vers le sol). Il est peu cher, mais souvent énergivore. Radiateur soufflant : comme le nom l’indique, il expulse de l’air chaud pour réchauffer la pièce. Pour cela, il fonctionne grâce à un ventilateur. Il s’agit de produit compact et très abordable. Cependant, il a tendance à consommer beaucoup d’électricité et est parfois bruyant.

comme le nom l’indique, il expulse de l’air chaud pour réchauffer la pièce. Pour cela, il fonctionne grâce à un ventilateur. Il s’agit de produit compact et très abordable. Cependant, il a tendance à consommer beaucoup d’électricité et est parfois bruyant. Radiateur à rayonnement (ou panneau rayonnant) : il émet de la chaleur infrarouge qui réchauffe de manière homogène le lieu où il est placé. Il chauffe rapidement, mais ce n’est pas le meilleur pour les grandes surfaces.

Il existe encore d’autres types de technologies, mais ces dernières sont peu présentes dans le domaine des chauffages mobiles.

🔥 Quelle puissance pour mon radiateur électrique ?

Au moment de choisir la puissance de votre radiateur électrique, il y a de nombreux points à prendre en compte. Tout d’abord, il faut connaître les dimensions de la pièce et le niveau d’isolation de votre domicile. De même, vous devez définir la température ambiante souhaitée dans votre maison. Enfin, comme expliqué précédemment, il faut sélectionner un type de technologie. En effet, d’un appareil à l’autre, le rendement va différer.

Dans tous les cas, on part généralement du principe qu’il faut une puissance de 100W par mètre carré si la hauteur sous plafond est de 2,50 mètres. Logiquement, il faut donc une puissance de 1500W pour une pièce de 15 m² et une puissance d’environ 3000W pour un endroit de 30 m². Bien évidemment, ces chiffres sont valables pour un logement convenablement isolé. Si ce n’est pas le cas, les valeurs peuvent être différentes.

💰 Quelle est la catégorie de radiateur électrique la moins chère ?

Il faut savoir que les radiateurs soufflants et les convecteurs électriques sont les produits les moins chers. D’un autre côté, ils sont également les plus énergivores. Ils se remarquent sur la facture. Cependant, tout va également dépendre de votre usage. Plus ce dernier est intensif, et plus vous allez devoir monter en gamme pour éviter des coûts importants en termes d’électricité. Pour finir, il faut également prendre en compte la puissance du radiateur. Plus les capacités sont élevées et plus la consommation va être importante.

En résumé, pour une pièce à vivre, nous avons tendance à conseiller des modèles à inertie qui sont relativement économes (et aussi silencieux). D’autre part, si vous voulez juste un petit modèle pour réchauffer la salle de bain le matin, un radiateur soufflant peut rester un bon choix malgré sa consommation élevée.

🏠 Nos autres guides autour de la maison