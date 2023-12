Meilleurs casques audio à moins de 100 euros : lequel choisir en 2023

Notre top 3 des meilleurs casques audio à moins de 100 euros

JBL Tune 710BT, le meilleur casque audio pas cher
Sony WH-CH720N, le meilleur casque Sony abordable
Sennheiser HD 350BT, le casque audio allemand performant

De Sony à JBL en passant par Jabra et Sennheiser, tous proposent aux côtés de leur haut de gamme des modèles abordables dotés tout de même d’une bonne qualité sonore. Certains ont des fonctionnalités intéressantes et proposent une réduction de bruit correcte dans cette gamme de tarifs. Forcément, les fabricants sont contraints de faire certaines concessions pour baisser le prix de leur produit.

Car un casque audio haut de gamme ayant le meilleur son et les fonctionnalités dernier cri tournent plutôt autour des 300 à 500 euros. Alors forcément, à 100 €, il ne faudra pas être très exigeant. Mais notre guide d’achat vous prouve qu’il est possible de trouver des modèles confortables à bas prix. Voici la liste des meilleurs casques audio à moins de 100 euros.

Jabra Elite 45h, le casque audio performant

On aime Autonomie monstrueuse

Qualité de fabrication

Très léger On n'aime pas Rendu sonore correct mais globalement imprécis

Format supra-auriculaire inconfortable sur la durée

Ouvrons les hostilités avec le Jabra Elite 45h. Le casque a comme principal point fort son autonomie démentielle de 55 heures, lui permettant de durer une ou deux semaines sans le recharger en fonction de votre usage. Il dispose en plus de la recharge rapide, ce qui est très pratique. À ce prix, le casque propose un niveau de finition très acceptable, avec du plastique plutôt robuste, des coussinets en simili-cuir et un arceau en aluminium. Son poids de 160 kg en fait l’un des plus légers, et donc agréable à porter.

Toutefois, son format supra-auriculaire (les coussinets viennent se déposer sur l’oreille et non autour) pourra vous rebuter si vous souhaitez un haut niveau d’isolation phonique. De plus, il peut être inconfortable sur la durée. Ses prestations sonores sont également loin d’être parfaites. Si le rendu est relativement équilibré, les basses sont beaucoup trop omniprésentes, ce qui influe négativement sur les médiums. Au final, bien que la restitution sonore reste ok, le tout est très imprécis, ce qui gênera les plus audiophiles d’entre vous. À ce prix, pas de réduction de bruit active.

Sony WH-CH720N, le meilleur casque Sony abordable

On aime Format circum-auriculaire

Relativement léger

Autonomie correcte

Prestations sonores dans l'ensemble correcte…

Bonne réduction de bruit active On n'aime pas .. Mais détails sonores peu élevés

Finition plastique

La qualité des produits Sony n’est plus à démontrer, que ce soit les casques ou les écouteurs sans-fil. Le constructeur nippon couvre également une large gamme et le Sony WH-CH720N est un bon challenger sur le segment des écouteurs audio “pas cher”. Son format circum-auriculaire (qui englobe toute l’oreille) le rend confortable sur la durée et sa relative légèreté (192g) en font un modèle agréable à porter en toute circonstance. La finition, bien que plastique, reste relativement de qualité.

Côté audio, et c’est ce qui vous intéressera le plus, il offre de belles prestations, même si à ce tarif, certaines parties sont perfectibles. Si les basses sont bonnes, les aigus sont instables et de manière générale, les transducteurs de 30mm n’offrent pas le niveau de détail sonore de certains autres modèles performants. Heureusement, vous pourrez diminuer le problème avec l’application Headphone Connect, mais cela n’en fera pas un meilleur produit pour autant.

La présence d’une réduction de bruit active fait son effet d’autant qu’il est ici plutôt performant. Couplé au format circum-auriculaire, la plupart des sons externes désagréables ne seront presque plus audibles. Enfin, l’autonomie est correcte. Vous avez droit à 50h sans réduction de bruit, et à 35h en l’activant.

JBL Tune 710BT, le meilleur casque audio pas cher

On aime Très bonne autonomie

Support multipoints

Format circum-auriculaire On n'aime pas Qualité sonore perfectible

Pas de réduction de bruit

À 50 euros, le JBL Tune 710BT se positionne comme le moins cher de cette liste. Forcément, à ce prix, et pour un casque sans-fil, beaucoup de concessions ont été faites. Autant vous le dire tout de suite, on ne le conseillera pas à des utilisateurs un minimum exigeants. En revanche, on le recommandera à ceux qui souhaitent simplement écouter de la musique et qui apprécient le confort permis par le format circum-auriculaire.

Au niveau du son, le Tune 710BT reste correct pour ce tarif mais il ne fera malheureusement pas de miracle, notamment à cause d’une grande imprécision des détails livrés par les transducteurs. Pas de réduction de bruit active, vous entendrez donc la plupart des sons ambiants externes. Toutefois, niveau autonomie, c’est du coriace. Avec 50h, vous ne rechargerez votre appareil qu’une fois toutes les une ou deux semaines en fonction de votre utilisation. Les commandes sont simples à utiliser et le casque peut se connecter à deux appareils en même temps grâce au support du multipoint.

Sennheiser HD 350BT, le casque audio allemand performant

On aime Qualité sonore correcte

Autonomie honnête

Mode low latency

Format circum-auriculaire On n'aime pas Finition générale du produit perfectible

Extrêmement réputé pour la qualité sonore de ses produits, Sennheiser s’est aussi lancé dans la gamme des casques audio au tarif abordable. Le modèle est un format circum-auriculaire. Nous ne répéterons jamais assez mais il s’agit du meilleur format en terme de confort et de sonorité. De plus, les coussinets à mémoire de forme en simili-cuir accentuent cet effet reposant. La qualité de fabrication laisse cependant à désirer et on s’interrogera sur la durabilité de l’ensemble.

Malgré tout, il fait le travail en restituant un son plutôt convaincant. Les basses sont honnêtes, de même que les médiums et les graves. Côté autonomie, c’est du solide avec 30h d’autonomie, mais on reste loin du Jabra Elite 45h et ses 55 heures. L’un des principaux points forts va être sa latence quasiment inexistante grâce à sa prise en charge de nombreux codecs comme aptX Low Latency.

En clair, il n’y aura pratiquement aucun décalage entre l’image et le son du casque. De plus, la plupart des applications vidéos prennent en charge une réduction de la latence comme Netflix et YouTube. Vous ne serez pas gêné par un quelconque décalage.

Soundcore Life Q30, le casque audio Bluetooth au bon rapport qualité/prix

On aime Performances sonores satisfaisantes

Réduction de bruit active honnête

Autonomie démentielle sans réduction de bruit active On n'aime pas Poids

Soundcore est peut-être inconnu par le grand public, mais depuis quelques années, le fabricant s’est spécialisé dans l’élaboration de produits axés sur le rapport qualité/prix. Le Soundcore Life Q30 ne déroge pas à la règle et livre ici un excellent produit utilisable autant en filaire qu’en Bluetooth. De plus, il est d’une praticité exemplaire puisqu’il se plie entièrement et se range facilement dans une housse de transport.

La qualité sonore reste très correcte pour un casque souvent vendu aux alentours des 80 euros. Les basses sont bien présentes, de même que les aigus. La réduction de bruit active performante vous englobe dans une bulle et vous coupe de la plupart des sons environnants. L’écoute sera donc confortable que vous soyez dehors ou à votre domicile.

Côté autonomie, c’est vraiment excellent. En activant la réduction de bruit, votre casque tient 40h avant de devoir réclamer son câble USB-C. En la désactivant, l’autonomie fait un bond énorme pour atteindre les 60h en utilisation normale. On notera cependant un poids de 260g, ce qui est un peu lourd comparé aux autres modèles cités plus haut dans l’article.

Marshall Major IV, le casque sans-fil à la meilleure autonomie

On aime Fabrication de qualité

Autonomie monstrueuse de 80h

Faible latence On n'aime pas Son perfectible

Format supra-auriculaire

Très connue pour ses enceintes à la qualité exceptionnelle, Marshall conçoit également des casques Bluetooth, comme le Major IV. Si votre principale priorité est la durée de vie, alors foncez. Car celui-ci a une autonomie monstrueuse de 80 heures. Si vous avez une utilisation normale, vous pouvez atteindre les trois semaines sans le recharger. Mais ce n’est pas son seul atout, bien au contraire. Il livre des prestations audio très bonnes pour un prix toujours contenu de 100 €.

La conception globale du produit respire la qualité, ce qui est un très bon point pour cette gamme de tarifs. Du plastique robuste englobe le produit et est basé sur un arceau en aluminium, signe d’une qualité satisfaisante et de durabilité du produit. Néanmoins, le fabricant britannique continue d’insister sur le format supra-auriculaire. Ce de ce fait, les oreilles viennent se poser sur le cartilage des oreilles, ce qui provoque indéniablement une douleur au bout d’un certain temps. Ensuite, le casque déçoit pour ses prestations sonores, puisque le rendu est déséquilibré, les médiums et les graves sont en retrait de ce que peuvent proposer d’autres modèles, même à ce prix là.

Il se rattrape par sa faible latence lui permettant d’être utilisable pour tous les usages multimédia. Il s’agit là d’un produit finalement assez moyen. Son prédécesseur, le Major III, avait de meilleures performances. Si vous arrivez à trouver ce modèle sur internet à un prix honnête, nous vous conseillons plutôt celui-ci, même s’il devient difficilement trouvable.

🎧 Quelle est la différence entre un casque circum-auriculaire et supra-auriculaire ?

L’une des caractéristiques principales à vérifier lorsque l’on achète un casque Bluetooth, est la forme des oreillettes. En effet, cela peut considérablement influer sur le confort d’utilisation. Lorsque l’appareil est dit circum-auriculaire, cela veut dire qu’il vient se poser tout autour de l’oreille, sans la toucher (ou presque). Cela accentue la réduction de bruit passive, et la qualité sonore est mieux perçue, puisqu’il n’y a aucune fuite de son.

C’est également très confortable. Les JBL Tune 710BT et Sony WH-CH720N sont des modèles circum-auriculaires. L’inconvénient, c’est qu’ils sont nettement plus gros, et donc moins transportables. Et en été, ils peuvent chauffer vos oreilles, ce qui les rend particulièrement inconfortables à cause de la chaleur. La forme dit supra-auriculaire dote le casque d’oreillettes plus petites, qui viennent se poser sur l’oreille.

En général, et ça dépend de la pression exercée par l’arceau, le confort est perfectible. En effet, une douleur au niveau du cartilage peut survenir sur la durée. Cela ne veut pas dire qu’ils sont forcément moins performants. Ils sont même pratiques puisque petits et peuvent se glisser facilement dans un sac. En revanche, la réduction de bruit passive est moins importante.

🛜 Dois-je choisir un casque Bluetooth ou filaire ?

Tous les casques audio proposés ici se connectent en Bluetooth. Nous estimons que pour écouter de la musique et regarder des films, la latence n’est pas très importante. D’autant que toutes les applications vidéo comme Youtube, Netflix ou Amazon Prime utilisent un système intégré diminuant le temps de réponse. De toutes façons, les modèles filaires avec prise jack 3,5mm sont voués à disparaitre à terme (hormis pour les casques gaming où ceux avec câble sont encore largement répandus).

Les modèles Bluetooth sont également très confortables puisqu’ils ne s’encombrent pas d’un câble. Ils sont plus pratiques à utiliser lorsque vous marchez dans la rue ou faites votre séance de sport. Toutefois, si vous êtes audiophile dans l’âme, dirigez-vous vers un filaire. Mais pour avoir un rendu sonore impeccable, il faudra débourser bien plus que 100 euros.

💥 Qu’est-ce que la réduction de bruit active ?

La réduction de bruit active est composée de plusieurs petits microphones placés sur le casque, qui vont capter les sons extérieurs et le transmettre à un processeur. Ce dernier va alors générer un son à la phase opposée et le transmettre aux oreilles de l’utilisateur. Les deux signaux sont donc annulés et le son original s’en trouve fortement atténué. Mais attention, tous les différents systèmes d’ANC ne se valent pas. Certains vont considérablement atténuer les bruits ambiants, quand d’autres seront perfectibles et laisseront passer des sons perturbants.

Il existe également la réduction de bruit passive. Elle est dépendante de la conception globale du produit et des matériaux épais et isolants. Si elle n’est pas assez performante, il suffit simplement d’en rajouter. En résulte indéniablement un produit bien plus gros, et surtout très lourd. C’est pourquoi les deux types d’isolation se valent plus ou moins aujourd’hui. Cela va dépendre de la performance du processeur de l’isolation passive.

