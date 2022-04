Les meilleurs écouteurs sans fil à (bien) moins de 100 €

Les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 euros – Crédit : Huawei

À l’image des smartphones d’entrée de gamme qui ont fait des progrès énormes et offrent une alternative redoutable aux téléphones les plus chers, le marché des écouteurs (sans ou avec fil, intra-auriculaires ou pas) a explosé ces dernières années, et ne laisse pas de côté les petits budgets. Il est ainsi tout à fait possible de trouver des produits de haute facture pour moins de 100€. Voici notre sélection des 5 meilleurs écouteurs sans fil en mars 2022.

Huawei FreeBuds 4i Un confort irréprochable 79,95€ > Amazon On aime Belle sonorité et graves profonds

Autonomie excellente

Un confort digne des plus grands On n’aime pas Une atténuation des bruits encore trop légère

Kit mains libres peu performant

Peu de commandes disponibles Verdict : Sortis en 2021, tout juste un an après les FreeBuds 3i déjà très réussis, les intra-auriculaires FreeBuds 4i « true wireless » de Huawei impressionnent à leur tour et empiètent sur les plates-bandes des plus prestigieux. Tout d’abord parce que ces écouteurs offrent une réduction de bruit active, ce qui est assez rare sur cette gamme de prix. Il y aurait certes à redire sur son efficacité (à peine une dizaine de dB), notamment sur l’atténuation des bruits non statiques, mais la réduction est bien réelle et permet de gagner sur les bas medium et les graves. Ces derniers sont profonds et offrent à l’ensemble une qualité de son quasi inédite (dynamisme, clarté…) sur des écouteurs à moins de 100€. À l’image du confort offert par les FreeBuds 4i, exceptionnel. Le bémol sera mis sur le kit mains libres qui peut s’avérer très insuffisant en extérieur. Ainsi que sur le panel de commandes (pas de navigation possible entre les pistes, pas de réglage de volume) un peu radin.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Un rival sérieux des AirPods Pro 69,99€ > Amazon On aime Excellent rapport qualité / prix

Légers et confortables

Une super appli compagnon On n’aime pas Pas de fonction Bluetooth multipoint

Une ergonomie perfectible

Peu de commandes à disposition Verdict : D’un design proche de celui des AirPods ou des FreeBuds, les Liberty Air 2 Pro sont bien finis, élégants, bien qu’assez imposants. Tout comme le boitier. Et comme l’on parle de semi-intras, il faudra (et ce ne sera pas chose facile) trouver le bon embout (neuf jeux fournis) pour la forme de vos oreilles. À part ça, peu de choses sont à reprocher à ces écouteurs certifiés IPX4 (résistants aux éclaboussures) et très légers. L’application Soundcore qui les accompagne est tout simplement parfaite et permet les réglages les plus fins (modifier la signature audio, régler la réduction de bruit…) et intègre un petit service de streaming baptisé Lüm donnant accès à quelques titres. Cependant, comme sur les FreeBuds, le panel de commande reste très limité, il faudra passer par l’appli pour vraiment piloter ses écouteurs. La réduction de bruit est en revanche bien meilleure que sur Huawei et s’approche de la qualité de celle des AirPods Pro. La qualité audio, elle, rivalise franchement avec celle des écouteurs phares d’Apple.

Nothing Ear (1) Une gueule folle 99,99€ > Amazon On aime Un design ultra-original

Un panel de commandes généreux

Une bonne réduction de bruit On n’aime pas Une autonomie très moyenne

Une appli fantomatique

Des problèmes de latence Verdict : Fraîchement lancée par Carl Pei (Oppo, One-Plus), Nothing fait une entrée remarquée sur le marché des écouteurs. D’abord par son design transparent résolument novateur et par la qualité générale de son produit. L’appairage et la connexion sont irréprochables, à part peut-être un peu de décalage son-image sur certaines vidéos. Mais le son en général est bien équilibré (même en basse fréquence) avec des aigus tranchants et de bonnes basses. La RBA (réduction du bruit active) est très satisfaisante y compris dans un environnement très bruyant. On pourra déplorer une autonomie un peu moyenne (autour de 4H), pas pire que celle des AirPods Pro, mais la charge sans fil en Qi (en plus de l’USB-C) est un atout appréciable. Les commandes sont nombreuses et bien pensées sur les écouteurs (notamment un réglage du volume en un glissement de doigts très agréable) et heureusement, car l’appli compagnon ne vous servira qu’aux mises à jour. Lire le test

Realme Buds Air 2 Le meilleur à ce prix 36,99€ > CDiscount On aime Une très bonne qualité générale

RBA efficace

Moins de 50€ On n’aime pas Pas de Bluetooth multipoint

Pas de charge sans fil du boîtier

Absence de contrôle du volume Verdict : Franchement on a eu du mal à trouver des points négatifs sur ces écouteurs commercialisés 49,99€ à leur lancement (et encore moins chers aujourd’hui) tant le tour de force réussi par Realme est impressionnant sur cette gamme de prix. Les Realme Buds Air 2 offrent tout ce qu’on est en droit d’attendre d’écouteurs à 100 ou 150€ et ils le font bien. Le rendu du son est clair, équilibré et dynamique, la RBA fait son boulot, et les écouteurs, sans fioritures, comme leur boîtier, sont agréables et pratiques d’utilisation. Même l’appli compagnon est complète et bien faite. Rien à redire non plus sur la qualité des appels qui, même avec de forts bruits environnants, reste très bonne. L’autonomie est plus que correcte avec 4 à 5H selon l’utilisation de la RBA et le boîtier de charge est assez rapide. On pourrait ergoter sur l’absence de Bluetooth multipoint et d’un contrôle de volume sur les écouteurs, mais on s’en tiendra là.

Jabra Elite Active 75t Le meilleur tout court 99,99€ > Boulanger On aime Un son hors du commun

Une étanchéité totale

Une excellente autonomie On n’aime pas Pas de RBA

Un kit mains libres un peu court

Pas de charge sans fil Verdict : Plus de deux ans après leur sortie, les écouteurs du constructeur danois se placent toujours en haut de notre sélection (donc en bas de notre article) pour leur qualité intrinsèque, mais aussi parce qu’ils sont récemment passés sous la barre fatidique des 100€. De plus des mises à jour ont été effectuées en 2020 qui ont permis de réduire un peu les bruits ambiants et surtout de disposer désormais des fonctions MyControls (personnalisation des commandes) et MySound (adaptation du son au profil utilisateur). Il ne manquait plus que ça aux Elite Active 75t pour en faire sans doute les meilleurs écouteurs de leur catégorie. Totalement étanches (norme IP57), ils sont confortables, résistants, et disposent de toutes les commandes nécessaires. Mais c’est surtout côté son que les Jabra font la différence. La qualité audio est incomparable; les aigus sont brillants, les basses profondes avec une belle attaque. L’ensemble est clair et équilibré.

Comment choisir de bons écouteurs pas chers ?

Qualité ne signifie pas forcément prix élevé. On peut ainsi trouver sur le marché des bons écouteurs sans fil à moins de 100€. De manière générale, privilégiez des marques reconnues et évitez les contrefaçons de modèles plus chers.

Le prix est souvent lié aux fonctionnalités disponibles. En fonction de vos besoins, vous pouvez décider de faire l’impasse sur certaines options onéreuses comme la réduction de bruit active, le Bluetooth multipoint, les codecs haute définition, la spatialisation… Cela vous permettra de baisser le prix tout en conservant la qualité sonore.

Écouteurs sans fil : Bluetooth ou True Wireless ?

Depuis la réussite commerciale des AirPods en 2016, de nombreuses marques ont compris l’intérêt de proposer des modèles True Wireless plutôt que des simples écouteurs Bluetooth. En effet, avant l’arrivée de cette technologie, les écouteurs étaient reliés entre eux par un câble. Ils sont dorénavant vraiment sans fil, ce qui permet de les rendre plus compacts, plus pratiques et ils offrent aux utilisateurs la possibilité de n’utiliser qu’un seul écouteur à la fois.

Quelles différences entre des écouteurs à moins de 100€ et des écouteurs plus chers ?

Ce qu’on demande avant tout à des écouteurs haut de gamme, c’est une qualité sonore excellente. Les écouteurs premium auront donc généralement un son mieux équilibré, plus riche, avec signature sonore propre. Les modèles plus chers proposent généralement les dernières technologies en date comme l’audio spatial avec le suivi des mouvements de la tête, le multipoint, une réduction de bruit active efficace, des codecs haute définition…

Pour autant, il est aujourd’hui possible d’acheter des écouteurs de qualité plus que satisfaisante à moins de 100 euros. Certaines marques comme Nothing, Huawei, Anker ou encore Realme proposent des modèles complets à des prix très attractifs.

Quels écouteurs sans fil pour le sport ?

Tout va dépendre de la conception et du design. En effet, quand on fait du sport, une bonne tenue est essentielle afin de ne pas perdre ses écouteurs en courant ou au moindre choc. Les écouteurs doivent également être légers. L’un des risques quand on fait du sport, c’est d’endommager ses écouteurs avec la transpiration ou les projections d’eau notamment quand il pleut. Il faut donc privilégier ceux avec une certification qui prouvent leur résistance aux liquides. Pour cela, vous pouvez vous fier à la norme IPX4 ou IPX5.

Faut-il acheter les écouteurs de la même marque que son téléphone ?

Globalement tous les écouteurs fonctionnent sur tous les smartphones Android et iOS mais certains écouteurs sont conçus spécifiquement pour des modèles de téléphone de la même marque. C’est le cas par exemple des AirPods avec les appareils Apple. En les associant à des marques concurrentes, vous risquez de perdre une grande partie des fonctionnalités intéressantes comme les commandes tactiles, l’assistant vocal ou encore l’audio spatial.

Quelle alternative aux AirPods choisir ?

En 2016, à la sortie de la première génération des AirPods, Apple était la référence des écouteurs True Wireless. Depuis, beaucoup de constructeurs sont capables de faire des écouteurs sans fil d’aussi bonne facture.

Les AirPods sont toujours intéressants pour les utilisateurs d’iOS du fait des fonctionnalités associées comme la commande tactile, l’assistant vocal, le multipoint…

Mais pour les utilisateurs d’Android, il y a d’autres alternatives d’un meilleur rapport qualité/prix. On trouve aujourd’hui de sérieux concurrents à moins de 100€. Le choix va surtout dépendre de l’utilisation que vous souhaitez en faire et de vos goûts en matière de design.

Comment choisir des écouteurs sans fil gaming à moins de 100€ ?

Des écouteurs peuvent être d’excellente qualité pour écouter de la musique, regarder des films, passer des appels en kit mains libres sans pour autant être adaptés aux jeux vidéo.

En effet, pour le gaming la caractéristique majeure à prendre en compte est la latence. Contrairement à des casques filaires, tous les modèles Bluetooth souffrent d’une latence plus ou moins importante qui peut provoquer un décalage entre l’image et le son.

Pour éviter ce problème, préférez des écouteurs sans fil avec des codecs qui réduisent la latence. C’est par exemple le cas des codecs Low Latency, comme l’aptX LL, le LDAC LL ou le LHDC LL. Ils permettent de réduire le décalage à 40ms environ. Le petit dernier, c’est l’aptX Adaptative qui, comme son nom l’indique, s’adapte aux situations d’écoute.

Certains modèles d’écouteurs sans fil ont également un mode gaming pour réduire la latence quand vous souhaitez jouer.