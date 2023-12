Meilleure webcam pour PC et Mac : quel modèle choisir en 2023 ? 

Notre top 3 des meilleures webcam

Pendant un moment, on a cru que les webcams allaient presque disparaître de nos PC bureau. Mais depuis quelques années, elles font un véritable retour en force. Cela a commencé lors des confinements et le phénomène s’est accentué avec le développement du télétravail. Mais le streaming est également un facteur expliquant la hausse des ventes.

Elles sont devenues, voire redevenues des accessoires essentiels, pour notre PC. On en trouve évidemment dans les appareils portables, mais leur qualité laisse parfois à désirer. Et c’est aussi vrai pour les MacBook d’Apple. Aujourd’hui certains modèles proposent même la 4K et évidemment les prix sont très variables d’un produit à l’autre. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleures webcams pour PC ou Mac.

Logitech C270, le meilleur premier prix

Pour commencer ce guide, nous vous proposons, la Logitech C270 un produit d’entrée de gamme très abordable. Niveau design c’est un modèle très simple, presque un peu trop. D’ailleurs cette webcam, risque un peu de dépasser sur votre écran (mais tout dépend du moniteur). Pour le reste, elle est capable de prendre des vidéos en 720p à 30 ips avec un angle d’affichage limité à 55°. C’est basique, mais amplement suffisant pour faire des visioconférences.

Le micro est capable de filtrer certains bruits ambiants, mais dans l’ensemble la qualité sonore est médiocre. Si ce point est important pour vous, mieux vaut posséder une autre solution comme un casque avec microphone. Pour résumer, la Logitech C270 est une bonne solution pour ceux qui n’ont aucune webcam et dont le budget est limité. De plus, elle se trouve facilement aux environs de 30 euros, donc difficile de ne pas la conseiller.

Razer Kiyo, le meilleur rapport qualité/prix

La célèbre marque de Singapour propose elle aussi des webcams et ici nous allons vous présenter un de ses modèles les plus abordables, la Razer Kiyo. On le remarque au premier coup d’oeil, elle a un design très unique. En effet, cette dernière intègre directement un ring light dans son châssis. Alors si vous avez peur des problèmes de luminosité, c’est l’appareil qu’il vous faut. De plus elle est compacte et facilement orientable. Son système de pied permet de la placer directement sur votre écran ou bien sur un meuble comme votre bureau. Sinon, elle est à la fois capable de filmer en 1080p à 30 ips ou en 720p à 60 ips.

Dans tous les cas, la qualité vidéo est très bonne, surtout vous souhaitez streamer. On trouve également un micro, mais il ne faut pas s’attendre à grand-chose de la part de ce dernier. Pour conclure, si vous cherchez une bonne webcam pour vous lancer dans le streaming sans vous ruiner, la Razer Kiyo est un choix tout désigné.

Logitech Brio 500, une petite webcam parfaite pour le télétravail

Avec le développement du télétravail depuis le confinement, Logitech a décidé de sortir un produit dédié, la Brio 500. Cette webcam au design ovale s’installe facilement sur tous les types de moniteurs. Son système d’attache permet de directement l’orienter vers son bureau pour filmer des documents. De plus, un cache est présent pour la partie confidentialité. Sinon, elle est capable de capter des images en 720p à 60 ips ou en 1080p à 30 ips. Pour un modèle destiné au télétravail, c’est amplement suffisant. D’ailleurs elle offre même l’option HDR.

Enfin, elle dispose d’un champ de vision de 90°. Ce modèle embarque un ensemble de deux microphones. Une nouvelle fois la qualité audio est largement suffisante pour des visioconférences. Une application disponible sur tous les supports est également de la partie. Elle offre quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais il est possible de se passer du logiciel. Enfin, elle est disponible dans 3 coloris : rose blanc et noir. Notre seul regret sur la Logitech Brio 500 est son prix. En effet plus de 100 euros pour une webcam destinée au télétravail, c’est un peu cher.

Logitech StreamCam, la parfaite webcam pour faire du streaming

Si la Razer Kyo ne vous suffit pas, nous vous conseillons de monter en gamme avec la Logitech StreamCam. Dans le domaine des webcams, le fabricant fondé en Suisse est un des meilleurs du marché. Tout abord, elle arbore un design très différent des autres produits de la marque. D’ailleurs on note même la présence de tissu autour de la lentille. De plus, il est possible de l’installer directement sur le moniteur ou bien sur un meuble grâce à son pied. Pour la partie vidéo, elle est capable de capter des images en 1080p à 60 ips, ce qui offre une très bonne qualité. Pour ce prix c’est difficile de trouver mieux. Elle dispose d’un champ de vision de 78°.

On trouve ici 2 microphones de bonnes manufactures, mais pour faire du streaming, on vous conseillera tout de même de vous procurer un microphone dédié. À noter, ce modèle fonctionne via une application disponible sur PC et macOS. Cette dernière est très intuitive et simple à utiliser. Elle permet, par exemple, d’activer un mode jour ou nuit, pour adapter la prise de vidéo. En bref, la Logitech StreamCam est un choix très solide pour faire du streaming. Et comparé à d’autres webcams, son tarif reste relativement abordable.

Razer Kiyo Pro, la meilleure webcam

On retourne sur les webcams Razer avec la Kiyo Pro. C’est un modèle supérieur à la Kiyo précédemment présentée et elle se pose comme une sérieuse concurrente à la Logitech StreamCam. Pour commencer, le design reste relativement inchangé, mais on note tout de même l’absence du ring light. Niveau ergonomie, comme les autres modèles, on peut la placer sur de nombreux supports différents. Côté technique, elle est capable de prendre des vidéos en 1080p à 60 ips. Mais elle est aussi compatible HDR et dispose d’un champ de vision maximum de 103°.

La qualité d’affichage est vraiment bonne, mais on regrette une mise au point automatique un peu en difficulté. Même dans un environnement avec une faible luminosité elle arrive à tirer son épingle du jeu. On trouve ici aussi deux microphones. Ils sont très bien pour une visioconférence, mais pour streamer, la qualité audio ne sera pas suffisante. Seul regret, la présence d’une application un peu anecdotique. Cette dernière n’apporte pas grand-chose. Dans tous les cas, la Razer Kiyo Pro est une webcam intéressante pour le télétravail comme pour le streaming. Mais selon le revendeur, son tarif est supérieur ou inférieur à celui de la Logitech StreamCam.

Dell UltraSharp WB7022, le bon rapport qualité/prix pour une webcam 4K

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un modèle compatible 4K, la Dell UltraSharp WB7022. Même si 180 euros est un tarif élevé pour une webcam, il faut aussi savoir que la majorité des produits compatibles 4K ont des tarifs allant de 150 à plus de 300 euros. Donc au final, dans sa catégorie, ce produit offre un tarif convenable, surtout à la vue de ses performances. Pour commencer, on peut noter un design à la fois original et très réussi.

Son pied adaptatif rend cet appareil très polyvalent. Il est possible de l’installer sur son moniteur ou ailleurs. Venons-en à la partie qui nous intéresse. Elle est capable de filmer en 1080p à 60 ips en 4K à 30 ips. Elle est équipée du HDR, même si ce dernier se révèle assez anecdotique sur ce modèle. Sinon, dans tous les cas, la qualité d’image est excellente. Elle dispose d’un champ de vision de 90°. On retrouve un logiciel dédié, nécessaire si on veut profiter de toutes les fonctionnalités de cette webcam.

Elle offre un outil de cadrage par IA, ce qui rend l’autofocus particulièrement performant. Seul véritable regret, l’absence d’un microphone. En effet, sur ce point vous serez obligés de vous procurer un micro ou un casque bien équipé.

🤔 Pourquoi acheter une webcam ?

Comme expliqué au début de cet article, les webcams avaient tendance à être sur le déclin. En effet, elles sont intégrées dans les ordinateurs portables et au besoin un smartphone peut même réaliser cette fonction. Mais avec le Covid et le confinement qui en a découlé, de nouvelles habitudes sont apparues. On parle bien sûr du télétravail, mais pas seulement.

Le streaming via Twitch et depuis peu la plateforme Kick a également boosté les ventes. Donc si vous avez l’habitude de faire des visioconférences ou que vous aimez partager vos séances de gaming, il devient essentiel de posséder une webcam de qualité. Pour finir, il existe aujourd’hui des modèles de toutes résolutions et pour tous les budgets. Il est facile de trouver son bonheur dans ce secteur. On rappellera aussi que si la question de la confidentialité est importante pour vous, il est bon de se tourner vers des appareils disposant de cache de confidentialité.

💰 Quel budget pour une webcam ?

Comme vous avez pu le voir lors de ce comparatif, il n’y a pas besoin de se ruiner pour se procurer une webcam d’entrée de gamme. Si vous faites du télétravail ou réalisez quelques appels vidéo tous les mois, des modèles à 30 euros peuvent être amplement suffisants. Ensuite, si votre utilisation est fréquente (d’une façon personnelle ou professionnelle), il faut se tourner vers des appareils compatibles 1080p. Ici les prix varient de 50 à 100€ selon les fonctionnalités embarquées.

Enfin, si vous souhaitez faire du streaming ou que la 4K est simplement essentielle pour vous, il va falloir acheter des webcams avec des prix dépassant les 100€. D’ailleurs, les meilleurs modèles peuvent frôler les 200€. Mais quoiqu’il arrive, tout va dépendre de vos besoins et de vos envies au moment de faire votre choix.

🎥 Quelle fréquence d’image choisir pour ma webcam ?

En règle général, toutes les webcams sont capables de filmer en 30 ips (images par seconde). C’est une fréquence amplement suffisante si vous utilisez votre modèle pour des réunions ou des appels vidéo en famille. À l’inverse, si vous souhaitez vous filmer pour faire du contenu YouTube ou du streaming, il va falloir vous tourner vers du 60 ips. Si vous voulez vous démarquer, avoir une très bonne qualité vidéo est essentiel. De même, certains produits atteignent les 120 ips, mais les tarifs sont généralement très élevés. Pour finir, il ne faut pas oublier que certaines webcams 4K filment seulement en 30 ips. Pour obtenir du 60 ips, il faut le plus souvent baisser la définition d’enregistrement.

📹 Quelle est la résolution maximale pour une webcam ?

Vous l’avez constaté au cours de ce guide, la résolution d’une webcam peut beaucoup varier d’un produit à l’autre. Actuellement, le 720p est la qualité minimale que l’on doit attendre. Ici, le résultat sera suffisant pour réaliser quelques réunions en télétravail ou communiquer avec des amis. Mais pour du streaming, il va être difficile de vous démarquer avec ce type de produit. Il va falloir au moins viser un modèle filmant en 1080p. Et c’est aussi vrai pour les professionnels qui passent beaucoup de temps en visioconférence. Enfin, les caméras 4K sont une solution intéressante pour les créateurs de contenus. En règle général, si la qualité est importante pour vous, un modèle 4K n’est jamais un mauvais choix. Encore une fois, la webcam est redevenue un accessoire essentiel pour nos ordinateurs.

📱 Peut-on utiliser son smartphone comme une webcam ?

Dans le principe c’est tout à fait possible d’utiliser son smartphone comme un substitut à une webcam. La qualité des caméras frontales de ces appareils n’a eu de cesse de s’améliorer ses dernières années. Évidemment il est possible de trouver des applications disponibles sur IOS et Android pour faire cela. Cependant, les meilleurs logiciels sont généralement payants. Et n’oubliez pas non plus de vous procurer un support adéquat pour installer votre smartphone.

🎙 Est-ce que les microphones de webcams sont de bonne qualité ?

Actuellement tous les modèles ou presque embarquent un ou plusieurs micros. Mais à la pratique ces derniers ne sont pas très performants. Si vous faites quelques visioconférences dans l’année, ils peuvent suffire, sinon il faudra vous tourner vers du matériel dédié. Pour le streaming des microphones sur pied sont intéressants, sinon un casque comme ceux pour le gaming, sont une alternative toute indiquée. Pour finir, même si les ordinateurs ont souvent leurs propres microphones, ces derniers sont souvent de piètre qualité. Mais c’est toujours une solution possible si votre webcam n’est équipée d’aucun accessoire de ce type.

