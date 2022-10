Mercredi : Christina Ricci fera bien partie de la série Netflix !

Plus que quelques jours avant de découvrir Mercredi sur Netflix. Loin d’être une énième relecture de La Famille Addams, cette série s’attache à suivre la jeunesse de la terrible Mercredi. Bien sûr, on pourra retrouver tous les personnages phares de la franchise initiale, comme Morticia ou Gomez. Mais la dernière bande-annonce diffusée par la plateforme vient de créer la surprise ! En effet, on peut y apercevoir Christina Ricci, dans un rôle encore très mystèrieux. Plus de 20 ans après avoir joué la petite fille, la comédienne vient donc compléter le casting. Elle est également accompagnée de Fred Armisen dans la peau du drolatique Oncle Fétide.

Mercredi : ça sera avec Christina Ricci sur Netflix ! – ©Netflix

Cette nouvelle, si elle s’apparente clairement à du « fan service », permet de faire le lien avec le passé de la franchise source. La présence de Ricci promet de nombreuses surprises tout au long des épisodes. Impossible pour l’heure de savoir s’il s’agira d’une simple apparition ou d’un rôle bien plus important.

Mercredi : Christina Ricci retrouve la Famille Addams sur Netflix !

Si on en croit les toutes dernières images de la bande-annonce, Ricci devrait camper une des professeurs de la très controversée Nevermore Academy. Il s’agit du pensionnat dans lequel est envoyée Mercredi après avoir été « remerciée » par toutes les écoles « normales ». Son apparition est furtive mais il y a fort à parier qu’elle pourra être d’une grande aide pour la demoiselle. En effet, dès son arrivée dans la bâtisse, Mercredi est victime de plusieurs événements pour le moins étranges. Quelqu’un ou quelque chose semble en avoir après la vie des élèves de l’école. Ou bien le personnage de Ricci serait-il impliqué dans cette machination ? Impossible de le déterminer maintenant.

L’arrivée de Ricci a suscité une véritable vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. Si Burton retrouve l’une des ses comédiennes favorites, il permet de « connecter » Mercredi au grand passé cinématographique de la Famille Addams . On peut donc parier que ce rôle aura une symbolique très riche. Ricci est depuis toujours la Mercredi de référence. Sa présence est donc rassurante. On imagine qu’elle valide totalement le projet de Burton et son axe narratif.

Mercredi s’annonce comme LA sensation de l’automne. Netflix devrait s’offrir un large succès d’audience pour les fêtes d’Halloween tout en damant le pion à son concurrent favori : Disney+. Le match s’annonce aussi passionnant que tendu !

Source : CBR