Disney + dévoile son contenu pour Halloween 2022

Chaque année, c’est la même chose : les fantômes se réveillent pour les fêtes d’Halloween. Si la tradition ne vient pas de chez nous, elle commence à s’imposer année après année. Les industriels et le cinéma l’ont d’ailleurs bien compris. Alors cette fois encore, Disney+ veut en donner pour leur argent à ses abonnés. Classiques du genre, films familiaux et incontournables d’Halloween : il y en aura pour tous les goûts. La saison vient d’ailleurs de débuter officiellement avec le très attendu Hocus Pocus 2. Mais la plateforme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Car de belles exclusivités sont d’ores et déjà annoncées. Vous allez en frisonner de plaisir.

Disney+ fête Halloween 2022 en grandes pompes ! © Disney+

Outre l’ultra attendu projet horrifique Werewolf by Night signé Marvel, le public pourra (re)découvrir un contenu dense et très fourni. Voici notre sélection des immanquables de Disney+.

Disney+ sort l’artillerie lourde pour Halloween 2022

Les classiques sont indémodables et rencontres toujours un énorme succès. Ainsi, vous pourrez savourer les épisodes spécial Halloween de grandes séries comme Glee ou encore Les Simpson. Tim Burton sera évidemment à l’honneur avec Frankenweenie et le cultissime Étrange Noël de Monsieur Jack. Les plus jeunes pourront se délecter devant La Maison Hantée des Muppets et autres dessins animés dédiés à leurs âges. La plateforme dévoilera également des formats courts spéciaux, à l’instar de Toy Story of Terror ou encore Trick or Treat.

Côté contenus exclusifs, on pourra savourer l’épisode spécial Halloween du Dance avec Les Stars version US. Il y aura également Under Wraps 2, et des versions Sing-Along comme celle de Into The Woods. Côté « indémodables », vous pourrez retrouver Halloweentown, Just Beyond ou encore Twitches. Ceci n’est évidemment qu’un bref aperçu de l’immense catalogue disponible sur la plateforme. Disney+ sait que la période est particulièrement propice pour attirer de nouveaux abonnés avant les fêtes de Noël. Reste donc à savoir si ce contenu de rêve suffira à convaincre ou non !

Il est donc temps de vous installer confortablement devant votre télévision. Les plateformes de streaming rivalisent pour vous offrir un Halloween 2022 inoubliable. Et Disney+ compte bien rester en tête cette année encore !

