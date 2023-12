Xbox Cloud Gaming débarque sur les casques Meta Quest, ce qu’il faut savoir

Xbox a annoncé aujourd’hui que Xbox Cloud Gaming (Beta) était enfin disponible sur les casques de VR Meta Quest. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (et d’une manette Xbox et d’une connexion Internet, bien sûr).

Xbox Cloud Gaming est disponible sur Meta Quest

Xbox vient d’annoncer que Xbox Cloud Gaming (Beta) était enfin disponible sur les casques de VR Quest, de Meta. Cela signifie que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais jouer à des centaines de jeux Xbox sur leurs casques Meta Quest 2, 3 ou Pro, sans avoir besoin d’une console.

Vous pouvez jouer aux jeux Xbox sur les casques Meta Quest grâce au cloud gaming

Xbox Cloud Gaming est un service de jeu en streaming qui permet de profiter des jeux console sur les appareils que l’on possède déjà, avec une simple connexion internet haut débit. Il suffit d’avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 14,99 € par mois en France, une manette compatible, comme la manette sans fil Xbox ou la Sony DualShock 4.

Les joueurs peuvent choisir parmi quatre tailles d’affichage différentes et soit s’immerger dans un espace virtuel sur le thème de la Xbox, soit profiter d’une vue de leur environnement physique avec le Passthrough stéréoscopique en couleur de Quest 3 ou Pro. Ce dernier est une fonctionnalité qui permet de voir le monde réel à travers les lentilles du casque, en 3D et en couleur.

Xbox Cloud Gaming avait été annoncé l’année dernière lors de l’événement Connect 2022, où le patron de Microsoft, Satya Nadella, avait déclaré que le service arrivait dans le Meta Quest Store. En octobre, Netflix Games avait également annoncé qu’il étendait Xbox Cloud Gaming à certains téléviseurs. Les joueurs peuvent ainsi utiliser leurs téléphones comme manettes ou jouer sur des PC avec un clavier et une souris.

Les appareils Meta Quest éligibles à Xbox Cloud Gaming commencent à 299,99 € avec l’édition en 128 Go du Meta Quest 2. Ou 399,99 € en 256 Go.

L’incorporer au sein des casques Meta est une belle opportunité pour Microsoft de toucher un public plus large, et de concurrencer les autres services de cloud gaming, comme Amazon Luna ou GeForce Now.

Source : Xbox