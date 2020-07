Oculus Quest 2 : une fuite donne un aperçu de ce casque compact de réalité virtuelle

Le marché des jeux vidéo VR est en pleine expansion et Facebook compte bien se tenir sur la première place du podium depuis son rachat de la société américaine Oculus VR en 2014. Nous avions appris il y a deux mois que Facebook abandonnait l’Oculus Go. Ce casque représentait l’entrée de gamme de la marque depuis deux ans. Le géant américain avait expliqué que cette disparition lui permettrait de se concentrer sur l’Oculus Quest, le casque milieu de gamme. En effet, l’Oculus Quest est très populaire auprès des joueurs VR. C’est une option plus abordable et plus compacte que l’Oculus Rift S qui est le plus performant de tous.

Un nouvel Oculus Quest plus léger et peut-être encore moins cher

Compte tenu du succès rencontré par l’Oculus Quest, il est tout à fait logique et probable que Facebook soit en train de travailler sur la prochaine itération. En plus, il a récemment racheté le studio Ready at Dawn réputé pour ses jeux VR. Cela prouve bien la volonté de l’entreprise de dominer le marché des jeux vidéo en réalité virtuelle.

Le leaker WalkingCat a partagé sur Twitter une image en fuite d’un nouveau casque Oculus Quest. Comme vous pouvez le voir sur l’image, il est de couleur blanche et l’attache crânienne ne semble pas être rembourrée. Cela confirmerait donc la théorie d’un casque VR compact plus léger que son prédécesseur. Les capteurs paraissent être placés plus bas que sur l’Oculus Quest, ce qui offrirait plus de liberté de mouvement.

Nous n’avons pour l’instant pas davantage d’informations au sujet de cet aperçu. Nous ne pouvons même pas savoir si ce casque est bel et bien réel. Néanmoins, c’est dans l’intérêt de Facebook de sortir un nouveau casque de réalité virtuelle en même temps que la neuvième génération de consoles de salon qui veut révolutionner le jeu vidéo. Il doit aussi se préparer pour faire face à la concurrence, tel que le VR3030S en préparation chez Lenovo.

Source : Tom’s Guide